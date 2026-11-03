CID की अंशा सैयद ने खोली अपने सिंगल होने की पोल, बोलीं- 'औरतों को लगता है मैं उनका पति छीन लूंगी!'

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हम मिलेनियल्स के लिए 'CID' सिर्फ एक टीवी शो नहीं, बल्कि एक फीलिंग है, एक याद है! दया का दरवाज़े तोड़ना और डॉ. आर. पी. सालुंखे की फॉरेंसिक जांच... ये सब हमारी लाइफ का हिस्सा थे. इस शो की टीम से हम सबका एक अलग ही लगाव रहा है. इन्हीं में से एक हैं खूबसूरत एक्ट्रेस अंशा सैयद, जो शो में इंस्पेक्टर पूर्वी के रोल में नजर आती थीं. अंशा ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई सवालों के जवाब दिए हैं, और मानिए या न मानिए, उनकी कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है.

डेटिंग लाइफ में अंशा के 'केस' और 'धमकी'!

अंशा सैयद ने बताया है कि वो पिछले 13 साल से सिंगल हैं! हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 13 साल! उन्होंने कहा कि कुछ लड़कों से उनके परिवार वालों ने मिलवाया था, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी. उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी जिंदगी में न कोई 'सिचुएशनशिप' रही है और न ही कोई 'वन नाइट स्टैंड'. आजकल जहां लोग पार्टनर बदलते रहते हैं, वहीं अंशा का इतनी लंबी सिंगल जर्नी पर होना काफी सरप्राइजिंग है.

लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंशा ने बताया कि जब वो सिंगल थीं, तो कई शादीशुदा महिलाएं उन्हें अपने पतियों के लिए 'खतरा' समझने लगी थीं. उन्हें लगता था कि अंशा उनके पतियों को 'फंसा' लेंगी! अब बताइए, कौन सोच सकता है कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस को इस तरह की अजीबोगरीब धारणाओं का सामना करना पड़ेगा? ये तो बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी लगती है, जहां हीरोइन को गलत समझा जाता है. मतलब, सिंगल रहना भी गुनाह हो गया क्या?

मेरा लास्ट रिश्ता क्यों टूटा? सीधा फेसबुक पर मिली बेवफाई!

अंशा ने अपने पिछले रिश्ते के टूटने की कहानी भी बताई, और यह तो और भी शॉकिंग है. उन्होंने कहा कि वो तीन साल तक जिस रिश्ते में थीं, उसमें वो बहुत सीरियस थीं. उनका कहना है कि वो आदमी किसी और को भी डेट कर रहा था. अंशा को बेवफाई का पता तब चला जब उन्होंने फेसबुक पर अपने पार्टनर की किसी और लड़की के साथ चैट पढ़ ली. आजकल रिश्ते तोड़ने के तरीके भी कितने बदल गए हैं, है न? ब्रेकअप की वजह जानने के लिए अब जासूस बनने की ज़रूरत नहीं, बस सोशल मीडिया पर नज़र रखनी होती है. ये सुनकर तो हम भी कहेंगे, अंशा, तुम तो 'CID' की असली इंस्पेक्टर निकली!

मेरे मम्मी-पापा की इंटरफेथ मैरिज और मेरा 'मिक्सड' बचपन!

अपनी पर्सनल लाइफ के अलावा, अंशा ने अपने धर्म को लेकर भी बात की, क्योंकि उनके माता-पिता अलग-अलग धर्मों से हैं और उनकी इंटरफेथ मैरिज हुई थी. उन्होंने बताया कि उनके मम्मी-पापा ने निकाह भी किया था और शादी भी. अंशा बचपन से अपने नाना-नानी के साथ रही हैं, इसलिए उनका झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा है. लेकिन उन्होंने दोनों धर्मों का पालन किया है.

अंशा ने बताया कि वो नमाज़ भी पढ़ती हैं और पूजा भी करती हैं. उनके घर में ईद पर खीर भी बनती है और दिवाली पर पूजा भी होती है. वो नवरात्रि में गरबा करती थीं और गणपति पर गणपति की पूजा भी करती हैं. ये तो कमाल है! एक ही घर में इतनी सारी परंपराएं, इतना प्यार और सम्मान! अंशा की कहानी दिखाती है कि कैसे अलग-अलग धर्म एक साथ मिलकर खुशी-खुशी रह सकते हैं और कैसे प्यार किसी भी दीवार को तोड़ सकता है. सच में, उनका ये अंदाज दिल जीतने वाला है.

'पापनाशम' के साथ वापस आ रही है 'CID' की टीम!

इतने सारे पर्सनल खुलासों के बाद, अंशा ने अपने फैंस को एक बड़ी खुशखबरी भी दी है. 'CID' की पॉपुलर टीम एक बार फिर साथ आ रही है! 22 सितंबर को दयानंद शेट्टी (जो शो में दया का किरदार निभाते थे) ने इंस्टाग्राम पर एक नए शो 'पापनाशम' की घोषणा की थी. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें पूरी कास्ट एक साथ नज़र आ रही थी.

इस वीडियो की शुरुआत शिवाजी साटम (एसीपी प्रद्युम्न) के इन शब्दों से हुई थी: “जिस दिन का आप सभी को इंतज़ार था, वह आ गया है! हमने मंगलौर, उडुपी में अपने नए शो की शूटिंग शुरू कर दी है!” आदित्य श्रीवास्तव ने भी इस शो के जॉनर के बारे में बताया. अंशा सैयद, जो 'CID' में इंस्पेक्टर पूर्वी बनी थीं, इस नए शो 'पापनाशम' का भी हिस्सा हैं. उन्होंने अपने फैंस से वही प्यार और सपोर्ट मांगा, जो उन्हें 'CID' के लिए मिला था: “कृपया हमें अपना वही प्यार और समर्थन दें, जो आप हमेशा देते आए हैं.” इंस्पेक्टर सचिन का किरदार निभाने वाले ऋषिकेश पांडे और इंस्पेक्टर पंकज बने अजय नागरथ भी इस नए शो में नज़र आएंगे. शो की शूटिंग उडुपी में शुरू हो चुकी है. शिवाजी साटम, आदित्य श्रीवास्तव, दयानंद शेट्टी, अंशा सैयद और अजय नागरथ को एक साथ फिर से देखकर, हमारी 'CID' की पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं. हम तो बहुत एक्साइटेड हैं, आप कब अपना टीवी ऑन कर रहे हो?