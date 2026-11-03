नाना पाटेकर के गुस्से पर यशपाल शर्मा ने रखी थी शर्त: बोले 'हाथ उठाया तो दोगुना मारूंगा!'

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एक्टर यशपाल शर्मा ने फिल्म 'अब तक छप्पन' में नाना पाटेकर के साथ काम किया था. नाना पाटेकर के गुस्से और सेट पर उनके व्यवहार को लेकर कई बातें कही जाती रही हैं.

फिल्म 'अब तक छप्पन' में यशपाल शर्मा और नाना पाटेकर की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. लेकिन इस जोड़ी के बनने की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही अनोखी भी है. यशपाल शर्मा ने हाल ही में अपनी फिल्म 'झाड़ फूंक' के इंटरव्यू के दौरान नाना पाटेकर के साथ काम करने के अपने अनुभव को खुलकर बताया. उन्होंने बताया कि कैसे फिल्म की कास्टिंग के दौरान नाना पाटेकर से उनकी पहली मुलाकात ही इतनी अलग थी कि वो काफी दिलचस्प थी.

पहली मुलाकात और वो 'सेब' वाली कास्टिंग

यशपाल शर्मा ने बताया कि उन्हें रामगोपाल वर्मा के ऑफिस से 'अब तक छप्पन' के लिए फोन आया था. समित अमीन ने उन्हें बताया कि एक फिल्म बन रही है और मेकर्स उन्हें कास्ट करना चाहते हैं. फिर उन्हें नाना पाटेकर का नंबर और उनके लोखंडवाला वाले घर का पता दिया गया ताकि वे उनसे मिल सकें. अब जब नाना पाटेकर से मिलना हो, तो थोड़ा नर्वस होना तो बनता है! लेकिन जो हुआ, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. यशपाल नाना के घर पहुंचे और जैसे ही नाना ने दरवाजा खोला, उनके हाथ में एक सेब था. उन्होंने बिना कुछ सोचे-समझे, वो सेब सीधा यशपाल की तरफ फेंक दिया! यशपाल ने उसे पकड़ लिया. इसके बाद नाना ने यू आर डूइंग कहा. यशपाल आज भी इस कास्टिंग के तरीके पर हैरान हैं, और सच कहें तो हम भी! ये तो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, है ना?

शर्तें, शंकाएं और हरियाणवी जवाब

फिल्म में काम करने से पहले यशपाल शर्मा ने नाना पाटेकर के गुस्से और सेट पर उनके व्यवहार को लेकर कई बातें सुनी थीं. लोग उन्हें तरह-तरह की कहानियाँ सुना रहे थे, यहाँ तक कि उनके मुताबिक, केके मेनन ने भी वह रोल छोड़ दिया था. इन सब बातों ने यशपाल के मन में नाना के साथ काम करने को लेकर काफी शंकाएं भर दी थीं. और क्यों न हों, जब आप किसी ऐसे एक्टर के साथ काम करने जा रहे हों, जिसके बारे में इतनी अफवाहें हों!

लेकिन यशपाल ठहरे हरियाणा से, जहां सीधी बात और बेबाक अंदाज खूब चलता है. जब वे समित अमीन के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गए, तो उन्होंने अपनी सारी आशंकाएं खुलकर बता दीं. उन्होंने सीधे-सीधे कह दिया, "मैंने उनसे कहा कि नाना पाटेकर के बारे में सुना है कि वे सेट पर गुस्सा हो जाते हैं. मैं हरियाणा से हूं. अगर उन्होंने मुझे मारा तो मैं भी डबल मारूंगा. अगर गालियां दीं, तो मेरे पास भी गालियों की कमी नहीं है." भाईसाहब, ये तो प्रॉपर वार्निंग थी! लगता है यशपाल ने पहले ही अपना 'नो-नॉनसेंस' एटीट्यूड क्लियर कर दिया था. सोचो, नाना पाटेकर जैसे बड़े स्टार के सामने ऐसी बात कहने की हिम्मत करना, ये तो सिर्फ यशपाल शर्मा ही कर सकते हैं!

नाना पाटेकर: गुस्सा नहीं, सिर्फ गलतफहमी?

हालांकि, नाना पाटेकर के साथ काम करने के बाद यशपाल शर्मा की धारणा पूरी तरह बदल गई. वो कहते हैं कि नाना पाटेकर उनके अब तक के सबसे बेहतरीन को-एक्टर में से एक हैं. सेट पर उनका अनुभव वैसा बिलकुल नहीं था, जैसा उन्होंने दूसरों से सुना था. बल्कि, नाना ने तो फिल्म में यशपाल का एक भी सीन नहीं कटवाया! यशपाल के मुताबिक, उन्होंने फिल्म के लिए जितना काम किया था, वो सब फाइनल फिल्म में शामिल किया गया. ये तो बड़ी बात है, खासकर जब एक बड़ा स्टार अपने साथी कलाकार को पूरा स्पेस दे.

यशपाल ने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति के बारे में दूसरों से सुनी बातों के आधार पर राय नहीं बनानी चाहिए. उनके मुताबिक, जब तक आप खुद किसी इंसान से नहीं मिलते और उसके साथ वक्त नहीं बिताते, तब तक उसके व्यक्तित्व को सही तरीके से नहीं समझ सकते. और यह बात सौ टका सच है. कई बार लोग अफवाहों पर इतना यकीन कर लेते हैं कि सच्चाई सामने आते ही सब गलत साबित हो जाता है. नाना पाटेकर के मामले में भी शायद यही हुआ था.

एक सच्ची दोस्ती की कहानी

यशपाल शर्मा ने नाना पाटेकर के व्यवहार की खूब तारीफ की. उन्होंने बताया कि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद नाना बेहद डाउन टू अर्थ इंसान थे. उनके साथ बैठकर खुलकर बातचीत की जा सकती थी, बिना किसी झिझक के. फिल्म 'अब तक छप्पन' की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो गई थी.

यशपाल ने एक और बात बताई कि वे फिल्म 'अपहरण' में भी साथ थे, लेकिन उसमें उनका नाना के साथ आमने-सामने का कोई सीन नहीं था. इस वजह से दोनों को ज्यादा बातचीत करने का मौका नहीं मिला, . यशपाल के मन में था कि एक बार नाना पाटेकर के फार्महाउस जाकर उनसे मुलाकात करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. खैर, अब जब यशपाल ने इतनी अंदर की बातें बताई हैं, तो हमें भी लग रहा है कि नाना पाटेकर की इमेज जितनी सख्त है, शायद वो उतने हैं नहीं! क्या कहते हो?