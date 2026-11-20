मनोरंजन

OTT प्लेटफॉर्म पर एक और धमाकेदार मेडिकल ड्रामा सीरीज़ दस्तक देने को तैयार है! अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और दीया मिर्ज़ा स्टारर 'डॉ. हसन' का टीज़र आ चुका है और जियोहॉटस्टार ने इसकी पहली झलक के साथ प्रीमियर की तारीख भी बता दी है. ये सीरीज़ 11 दिसंबर को स्ट्रीम होगी. टीज़र में नवाजुद्दीन एक ऐसे डॉक्टर के रोल में दिख रहे हैं, जिनकी मेडिकल समझ और तेज़ दिमाग का तो कोई मुक़ाबला ही नहीं है.

पर ऐसा भी नहीं है कि ये डॉक्टर साहब सिर्फ़ अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं. उनकी कमाल की समझ के साथ-साथ उनका अजीब और अनोखा व्यवहार भी लोगों के लिए सिरदर्द बनता दिखाई दे रहा है. अब देखना ये है कि क्या ये 'अजीब डॉक्टर' दर्शकों के दिलों में भी अपनी जगह बना पाएंगे या फिर उनका अलग अंदाज़ थोड़ा भारी पड़ जाएगा!

डॉ. हसन का दिमागी खेल और उनका हटके अंदाज़

'डॉ. हसन' की कहानी एक ऐसे डॉक्टर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका दिमाग सच में बिजली की तरह तेज़ चलता है. वो ऐसे-ऐसे मेडिकल केस सॉल्व कर देते हैं, जिन्हें सुलझाना दूसरे बड़े-बड़े डॉक्टरों के लिए भी नामुमकिन सा होता है. लेकिन यहां ट्विस्ट है! डॉ. हसन दूसरे आम डॉक्टरों की तरह बिलकुल नहीं हैं. उनकी आदतें भी अजीब हैं, दुनिया को देखने का नज़रिया भी अलग है और लोगों के साथ उनका व्यवहार भी एकदम हटकर है. यही सब बातें तो उन्हें बाकियों से अलग और ख़ास बनाती हैं. सीरीज़ में मेडिकल रहस्य, मज़ेदार ह्यूमर, गहरी भावनाएं और कई दिलचस्प किरदार एक साथ देखने को मिलेंगे. यही वजह है कि इसे किसी नॉर्मल मेडिकल ड्रामा से काफ़ी अलग तरीके से पेश किया जा रहा है.

हॉलीवुड का हिट फॉर्मूला, अब देसी तड़के के साथ

अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहानी कुछ जानी-पहचानी सी लग रही है, तो आप ग़लत नहीं हैं! ये सीरीज़ दुनियाभर में सुपर-पॉपुलर अमेरिकी मेडिकल ड्रामा 'हाउस' का इंडियन वर्ज़न है. ओरिजिनल 'हाउस' में ह्यू लॉरी ने डॉ. ग्रेगरी हाउस का आइकॉनिक किरदार निभाया था. ये शो फॉक्स चैनल पर 2004 से 2012 तक चला और इसे दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों से भी खूब तारीफ़ें मिलीं. 'हाउस' ने तो पांच प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड्स, दो गोल्डन ग्लोब और एक पीबॉडी अवॉर्ड जैसे कई बड़े सम्मान भी अपने नाम किए थे. अब 'डॉ. हसन' के ज़रिए इसी हिट फ़ॉर्मेट को भारतीय माहौल और यहां के दर्शकों की पसंद के हिसाब से ढाला गया है. इसके डायलॉग्स, रिश्तों की बुनावट और किरदारों की दुनिया को अपनी लोकल संस्कृति से जोड़ने की पूरी कोशिश की गई है ताकि ये एकदम अपना सा लगे. बता दें, बानीजय एशिया इससे पहले भी 'द नाइट मैनेजर' और 'मिस्ट्री' जैसी इंटरनेशनल कहानियों का इंडियन वर्ज़न बना चुका है, जिसमें 'मिस्ट्री' तो पॉपुलर विदेशी सीरीज़ 'मॉन्क' का भारतीय रूप था.

सितारों की फ़ौज और नवाजुद्दीन का अलग एक्सपीरियंस

इस सीरीज़ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, ख़ूबसूरत दीया मिर्ज़ा भी एक अहम रोल में दिखेंगी. इनके अलावा, फ़ैसल राशिद, रहमत रतन, जयसन थाम और स्मरण सानू जैसे कलाकार भी इस टीम का हिस्सा हैं. 'डॉ. हसन' को रोहन सिप्पी ने डायरेक्ट किया है. इसकी कहानी को भारतीय ऑडियंस के लिए विनय छावल और केतन पेडगांवकर ने तैयार किया है, जबकि दमदार डायलॉग्स विराट बसोया ने लिखे हैं. बानीजय एशिया ने इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस किया है. इसके प्रोड्यूसर्स में दीपक धर, ऋषि नेगी, राजेश चड्ढा, मृणालिनी जैन और श्याम राठी का नाम शामिल है. एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर की ज़िम्मेदारी विभास सिंह गौतम ने संभाली है. ये सीरीज़ एनबीसीयूनिवर्सल फ़ॉर्मेट्स के लाइसेंस के तहत बनी है.

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि बचपन में वो अपने शहर के क्लीनिक और दवाखानों के आस-पास काफ़ी टाइम बिताते थे. वहां उन्होंने कई तरह के लोग और दिलचस्प किस्से देखे थे. 'डॉ. हसन' की कहानी पढ़ते हुए उन्हें अपनी वही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं. एक्टर के मुताबिक, इस किरदार को निभाने में सबसे मज़ेदार बात उसकी तेज़ समझ और दुनिया को देखने के अनोखे नज़रिए को स्क्रीन पर उतारना था. जियोस्टार के हिंदी और इंग्लिश एंटरटेनमेंट बिज़नेस के प्रमुख आलोक जैन ने कहा कि इस सीरीज़ के ज़रिए 'हाउस' के यादगार किरदार को भारतीय रंग देने की कोशिश की गई है. वहीं, बानीजय एशिया के सीईओ दीपक धर का मानना है कि नवाजुद्दीन जैसे मंझे हुए कलाकार ही इस जटिल किरदार को उतनी गहराई दे सकते हैं, जितनी चाहिए.

अब दर्शकों को बस 11 दिसंबर का इंतज़ार है, जब वे जियोहॉटस्टार पर डॉ. हसन की अनोखी दुनिया से रूबरू होंगे. क्या ये डॉ. हसन सच में अपनी बीमारी वाली समझ से दर्शकों को भी चौंका पाएंगे या फिर ये देसी ट्विस्ट कहीं मिस हो जाएगा? क्या कहते हो!