सलमान खान के नए लुक ने लूटी महफिल: फैंस बोले- 'क्लासिक विंटेज चार्म वापस आ गया'

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हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान प्रोड्यूसर रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में छा गए। ब्लैक शर्ट और जींस में जब सलमान ने स्टाइलिश एंट्री मारी, तो हर किसी की नज़र उन्हीं पर टिक गई। उनका नया, फिट और स्लिम लुक देखकर फैंस तो जैसे पागल ही हो गए!

सोशल मीडिया पर सलमान खान के इस ट्रांसफॉर्मेशन की जमकर तारीफ हो रही है। लोग उनकी फिटनेस के दीवाने हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कैजुअल लुक में भाई बेहद हैंडसम लग रहे हैं। फैंस का मानना है कि सलमान ने अपना 'क्लासिक विंटेज चार्म' वापस पा लिया है।

पार्टी से सलमान के वीडियो ऑनलाइन आते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई। किसी ने उनके स्लिम लुक पर ध्यान दिया, तो किसी ने कहा कि वो अपने 90s वाले स्वैग में लौट आए हैं। एक फैन ने तो हद ही कर दी, लिखा, '61 की उम्र में वह कितने अच्छे और फिट लग रहे हैं!' वहीं एक और फैन ने सही कहा, 'भाई अपना क्लासिक विंटेज चार्म वापस ला रहे हैं! क्या लुक है यार! ब्लैक कपड़ों में वह एकदम छा गए हैं!' हमें भी लगता है कि वो बिल्कुल छा गए हैं।

सिर्फ फैंस ही नहीं, पैपराजी भी सलमान के नए लुक से इम्प्रेस दिखे। कैमरों के लिए पोज़ देते हुए बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने फोटोग्राफर्स से थोड़ी बातचीत भी की। जब एक फोटोग्राफर ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, 'भाई, आप सबसे अच्छे लग रहे हैं,' तो सलमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'थैंक यू!'

'मॉन्स्टर' के लिए सलमान का लीन अवतार

दरअसल, सलमान खान का यह लीनर अवतार उनकी आने वाली फिल्म 'मॉन्स्टर' की तैयारी का हिस्सा है। पैन-इंडिया एक्शन थ्रिलर 'मॉन्स्टर' में सलमान खान नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करते नज़र आएंगे।

फिल्म का निर्देशन वामशी पैदिपल्ली कर रहे हैं। इसमें अरविंद स्वामी, जैकी श्रॉफ, रोनित रॉय, सीमा बिस्वास और राहुल देव जैसे कई शानदार कलाकार सहायक भूमिकाओं में दिखाई देंगे। यह दमदार एक्शन एंटरटेनर ईद 2027 पर बड़े पर्दे पर रिलीज़ होगी।

बताया जा रहा है कि 'मॉन्स्टर' में जबरदस्त क्लोज-कॉम्बैट और हाथापाई वाले एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। फिल्म की शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा मुंबई में किया जाएगा। अब इंतज़ार है कि सलमान अपने इस नए, लीन लुक से 'मॉन्स्टर' में क्या धमाल मचाते हैं!

'मातृभूमि' के गाने भी मचा रहे हैं धूम

इधर 'मॉन्स्टर' की तैयारियां चल रही हैं, उधर सलमान खान की एक और फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज में है। चिंतन गांधी ने इस फिल्म को लिखा है और अपूर्व लाखिया ने इसे निर्देशित किया है।

हालांकि, 'मातृभूमि' की रिलीज़ डेट अभी तय नहीं हुई है, लेकिन इसके गाने पहले से ही फैंस के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल ही में सलमान खान ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म का नया गाना 'जय हिंद' शेयर किया था, जिसे हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है। लगता है सलमान का जादू सिर्फ उनके लुक तक ही सीमित नहीं है, उनके गानों में भी वही दम है!

तो बताओ यार, आपको सलमान का यह नया लुक कैसा लगा? क्या वो फिर से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने वाले हैं?