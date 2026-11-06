90s के इस गाने का खुमार 30 साल बाद भी कायम, करिश्मा कपूर ने तब मचाया था धमाल!

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90 के दशक के बॉलीवुड गानों की बात हो और गोविंदा-करिश्मा कपूर की जोड़ी का जिक्र न हो, ये तो नाइंसाफी है, नहीं? इस धमाकेदार जोड़ी ने उस दौर में कमाल ही कर दिया था और एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर गाने दिए, जो आज भी हमारी प्ले लिस्ट में टॉप पर रहते हैं। इन्हीं में से एक गाना है 'दिल जाने जिगर तुझ पे निसार', जो फिल्म 'साजन चले ससुराल' का था। मानना पड़ेगा, इस गाने का खुमार आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, जैसे कल ही रिलीज हुआ हो! और जानते हैं, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तब करिश्मा कपूर सिर्फ 21 साल की थीं। आज उनकी बेटी समायरा भी 21 साल की हो चुकी हैं – सोचिए, कितना कुछ बदल गया है, पर इस गाने की फ्रेशनेस और वाइब आज भी वैसी ही है, एकदम बेमिसाल!

डेविड धवन के निर्देशन में बनी ये फुल-ऑन एंटरटेनिंग फिल्म 'साजन चले ससुराल' 12 अप्रैल 1996 को सिनेमाघरों में आई थी। गोविंदा और करिश्मा कपूर के साथ-साथ इसमें तब्बू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आई थीं। । इनके अलावा कादर खान, सतीश कौशिक और सतीश शाह जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी अपने-अपने किरदारों में जान फूंक दी थी। ये सिर्फ एक रोमांटिक कॉमेडी नहीं थी, बल्कि इसमें प्यार के धागे, रिश्तों की उलझनें और जबरदस्त ठहाके लगाने वाली कॉमेडी का ऐसा परफ़ेक्ट मिक्सचर था कि उस दौर के दर्शकों का दिल तो इसने जीता ही, आज भी लोग इसे देखना पसंद करते हैं।

गोविंदा-करिश्मा की अनमोल केमिस्ट्री और गाने का जादू

अब बात करें उस गाने की, जिसकी दीवानगी आज भी कम नहीं हुई है – 'दिल जाने जिगर तुझ पे निसार'। ये गाना आज भी 90 के दशक के रोमांटिक गानों की लिस्ट में अपनी एक खास जगह रखता है। कुमार सानू और अलका याज्ञनिक की रेशमी आवाजों ने इसे ऐसा जादू दिया कि लोग सुनते ही बस इसमें खो जाते थे। दिग्गज संगीतकार नदीम-श्रवण का कंपोजिशन और समीर के दिल छू लेने वाले बोल ने मिलकर इसे एक मास्टरपीस बना दिया था। लेकिन इस गाने में असली जान डाली थी गोविंदा और करिश्मा कपूर की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री ने! दोनों की जोड़ी पर्दे पर ऐसी लगती थी जैसे वो सिर्फ एक-दूसरे के लिए ही बने हों। उनके एनर्जी से भरे डांस मूव्स, उनके चुलबुले एक्सप्रेशंस – सब कुछ इतना परफेक्ट था कि ये गाना देखते ही देखते उस दौर का सबसे पॉपुलर रोमांटिक गाना बन गया। आज भी जब ये गाना बजता है, तो दिल में पुराने दिनों की मीठी यादें ताजा हो जाती हैं और एक अलग ही खुशी का अहसास होता है।

'साजन चले ससुराल' की मजेदार और एंटरटेनिंग कहानी

फिल्म की कहानी की बात करें तो ये श्याम सुंदर नाम के एक बेहद सीधे-सादे गांव के लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका सपना सिर्फ संगीत की दुनिया में नाम कमाना था। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए वो मुंबई की माया नगरी में आ जाता है, जहां किस्मत उसे मुथु स्वामी से मिलवाती है। धीरे-धीरे श्याम की जिंदगी में बदलाव आते हैं और उसे एक बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिलता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी जिंदगी में प्यार की एंट्री होती है, और फिर कहानी ऐसा मोड़ लेती है कि श्याम दो शादियों के बीच बुरी तरह से फंस जाता है। इसके बाद जो मजेदार सिचुएशन और कॉमेडी की डोज़ शुरू होती है, उसमें गोविंदा ने अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग से ऐसी जान फूंक दी थी कि दर्शक हंसते-हंसते लोटपोट हो गए। उनकी सहज कॉमेडी और करिश्मा के स्टाइलिश अंदाज ने फिल्म को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था।

बॉक्स ऑफिस पर 'सुपरहिट' का जलवा

'साजन चले ससुराल' को सिनेमाघरों में रिलीज होने पर सिर्फ तारीफें ही नहीं, बल्कि दर्शकों का गजब का प्यार भी मिला था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया के आंकड़ों के हिसाब से, फिल्म ने भारत में करीब 14.33 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था, और इसी शानदार प्रदर्शन की वजह से इसे 'सुपरहिट' का तमगा मिला। फिल्म की दिलचस्प कहानी, कलाकारों के दमदार अभिनय और गोविंदा की अनूठी कॉमेडी ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया । सिर्फ फिल्म ही नहीं, इसका संगीत भी उस समय का सुपरहिट एल्बम था। फिल्म के गानों ने उस दौर में खूब धूम मचाई थी, और आज करीब 30 साल बाद भी ये गाने लोगों को उनके सुनहरे दिनों की याद दिलाते हैं। सच कहें तो, गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी और खासकर 'दिल जाने जिगर तुझ पे निसार' गाना, 90 के दशक के बॉलीवुड की एक ऐसी यादगार निशानी है जिसे न कोई भूल पाया है और न कभी भूला पाएगा।

तो भैया, कुछ फिल्में और उनके गाने वाकई टाइमलेस होते हैं, और 'साजन चले ससुराल' के साथ तो ये बात एकदम फिट बैठती है। ये गाना हमें बताता है कि 90 के दशक का जादू आज भी बरकरार है। क्या आप भी इस गाने को सुनकर अपने कॉलेज के दिनों में खो जाते हैं, या मम्मी-पापा के दौर की याद आती है?