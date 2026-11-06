कनिका कपूर और गौतम हाथीरमानी का रिश्ता खत्म: 'बेबी डॉल' सिंगर ने किया ऐलान!

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“बेबी डॉल” सिंगर कनिका कपूर और बिजनेसमैन गौतम हाथीरमानी ने शादी के चार साल बाद अलग होने का ऐलान कर दिया है। 2022 में लंदन में हुई थी उनकी शादी, लेकिन अब ये रिश्ता खत्म हो गया है। कनिका ने खुद सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी और साथ ही लोगों से अपनी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील भी की।

ये खबर तब सामने आई जब कनिका ने अपने इंस्टाग्राम से शादी की सारी तस्वीरें और वीडियो हटा दिए। अब सिंगर ने खुद इस पर मोहर लगा दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके अलग होने के पीछे कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, उन्होंने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि शादी इसलिए टूटी क्योंकि वह लागोस नहीं जाना चाहती थीं, जहां गौतम काम के सिलसिले में रहते हैं।

अपने आधिकारिक बयान में कनिका ने कहा, “काफी सोच-विचार के बाद मैंने और मेरे पति ने अलग होने का फैसला किया है। हमने जो समय साथ बिताया उसके लिए मैं आभारी हूं और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं। अब जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आप सभी से हमारी प्राइवेसी का सम्मान करने की गुजारिश करती हूं।”

एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए 48 साल की कनिका ने खुलकर बताया, “मुझे कोई और नहीं मिला है और जहां तक मुझे पता है, गौतम को भी कोई और नहीं मिला है। मेरे लिए यह दूसरी बार है जब मेरा तलाक हो रहा है और इससे काफी दुख और निराशा होती है।” ये वाकई दिल तोड़ने वाली बात है, खासकर जब जिंदगी में ऐसे मोड़ दोबारा आएं।

कनिका इस वक्त मुंबई में हैं और तीन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके तीन बच्चे हैं – आयना, समारा और युवराज, जिनकी उन्हें देखभाल करनी है। उन्हें उम्मीद है कि गौतम के साथ उनका भविष्य का रिश्ता अच्छा और सौहार्दपूर्ण बना रहे, क्योंकि वह झगड़ालू इंसान नहीं हैं। उन्हें लगता है कि गौतम भी यही चाहेंगे। कनिका और गौतम कई सालों तक अच्छे दोस्त रहे और बाद में उनके बीच प्यार हो गया। 20 मई 2022 को उन्होंने लंदन के एक फाइव-स्टार होटल में निजी समारोह में शादी की थी।

इससे पहले कनिका की शादी डॉ. जसप्रीत सिंह चंडोक से हुई थी, जिनसे उनका तलाक 2012 में हो गया था। तब से उन्होंने एक सिंगल मदर के तौर पर अपने बच्चों की परवरिश की है। लखनऊ की रहने वालीं कनिका अक्सर अपने माता-पिता से मिलने भारत आती रहती हैं।

कनिका कपूर के हिट गानों में 2014 का सुपर-डुपर हिट ‘बेबी डॉल’ के अलावा ‘चिट्टियां कलाइयां’, ‘टुकुर टुकुर’, ‘गेंदा फूल’ और ‘ऊ बोलेगा या ऊ ऊ बोलेगा’ शामिल हैं। उनके गाने हमेशा पार्टी की जान होते हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में आया ये ट्विस्ट वाकई शॉकिंग है।

क्या कनिका अपने इस नए चैप्टर को भी उतनी ही स्ट्रॉन्गली फेस करेंगी जितनी वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करती हैं?