‘रामायण’ के बाद बॉक्स ऑफिस पर आएगा बड़ा तूफ़ान: 60 दिनों में 7 फिल्में होंगी रिलीज!

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पूरे देश की निगाहें टिकी हैं कि ‘रामायण’ बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाएगी, रिकॉर्डतोड़ कमाई की उम्मीद भी है. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसके बाद सिनेमाघरों में सन्नाटा छा जाएगा, तो आप गलत हैं! ‘रामायण’ की रिलीज के बाद अगले 60 दिनों में, यानी नवंबर से दिसंबर 2026 तक, कुल 7 बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में आने वाली हैं. ये बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आने वाली हैं!

बॉक्स ऑफिस पर होगी धमाकेदार टक्कर!

‘रामायण’ के लगभग दो हफ्ते बाद, 20 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर दो अलग जॉनर की फिल्मों की जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी. एक तरफ हैं सनी देओल अपनी फिल्म ‘सूर्या’ के साथ, जिसमें वो एक बार फिर अपने दमदार और इंटेंस एक्शन अवतार में नजर आएंगे. ये एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें रवि किशन भी उनके साथ हैं.

वहीं दूसरी ओर है ‘काली खेती’, जो एक रूरल हॉरर थ्रिलर है. इसमें जैकी श्रॉफ, शरद केलकर और नेहा सरगम जैसे कलाकार हैं. फिल्म की कहानी डर, परिवार और अतीत से जुड़े खौफनाक सच के इर्द-गिर्द घूमती है. सोचो, एक तरफ सनी पाजी का एक्शन और दूसरी तरफ जैकी दादा का खौफ!

27 नवंबर को तो बॉक्स ऑफिस पर मानो मेला लग जाएगा क्योंकि एक साथ तीन बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं:

‘ये प्रेम मोल लिया’ : आयुष्मान खुराना पहली बार सूरज बड़जात्या और राजश्री प्रोडक्शंस के साथ काम कर रहे हैं. ये फैमिली ड्रामा फिल्म रोमांस का तड़का लिए हुए है. आयुष्मान के साथ इसमें शरवरी, अनुपम खेर, सौम्या टंडन और सीमा पाहवा भी दिखेंगे. पूरी तरह से राजश्री वाला फैमिली वाइब!

‘मायसा’ : रश्मिका मंदाना की ये फिल्म दमदार कहानी और इमोशनल ड्रामा के साथ दर्शकों के सामने आएगी. इसे आयुष्मान की फिल्म से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है. कौन जीतेगा इस इमोशनल रेस में, देखना दिलचस्प होगा.

‘गनमास्टर G9’ : इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख पहली बार एक साथ आ रहे हैं. ये एक सस्पेंस-एक्शन थ्रिलर है, जो फैमिली ड्रामा और एक्शन फिल्मों से मुकाबला करेगी. बॉक्स ऑफिस पर एक साथ इतनी वैरायटी, जनता के तो मजे ही मजे!

साल के अंत तक धमाकों का सिलसिला जारी

दिसंबर 2026 की शुरुआत भी धमाकेदार होने वाली है. 4 दिसंबर को ‘ईथा’ रिलीज होगी. ‘स्त्री’ की सफलता के बाद श्रद्धा कपूर महाराष्ट्र की मशहूर लावणी और तमाशा कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगावकर की बायोपिक में नजर आएंगी. फिल्म में उनके संघर्ष, कला के प्रति समर्पण और उनकी पूरी यात्रा को दिखाया जाएगा. एक सच्ची कहानी, वो भी श्रद्धा कपूर के साथ, इंतजार तो बनता है.

और साल का अंत? बिल्कुल, 24 दिसंबर को क्रिसमस पर शाहरुख खान का बड़ा धमाका आ रहा है! उनकी फिल्म ‘किंग’ रिलीज होगी, जिसमें शाहरुख के अलावा सुहाना खान, दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन भी नजर आएंगे. इतने बड़े सितारे और एक्शन से भरपूर फिल्म, ये तो बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने वाली है.

आम तौर पर, ‘रामायण’ जैसी बड़ी फिल्म के बाद प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्में टाल देते हैं. लेकिन इस बार नवंबर और दिसंबर का शेड्यूल एकदम नेक्स्ट लेवल है. हर फिल्म अलग तरह के दर्शकों के लिए बनी है. सनी देओल और शाहरुख खान की फिल्में जहां एक्शन और मास एंटरटेनमेंट के दीवानों को थिएटर तक खींचेंगी, वहीं आयुष्मान खुराना की फैमिली ड्रामा और श्रद्धा कपूर की बायोपिक अलग तरह के दर्शकों को लुभाएगी. तो बताओ, किसकी फिल्म देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो?