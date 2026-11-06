भावना बलसावर ने बच्चों से ज़्यादा इन ‘बच्चों’ को क्यों चुना? एक्ट्रेस की अनोखी कहानी!

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टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस भावना बलसावर की उम्र 59 साल हो चुकी है, लेकिन उनकी अपनी कोई संतान नहीं है. वो अपने पति, प्रोड्यूसर करण शाह के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं और उन्होंने कभी बच्चे न करने की एक बेहद दिलचस्प वजह बताई है.

सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में भावना ने अपनी लव स्टोरी शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने करण शाह से एक लंबे रिलेशनशिप के बाद शादी की थी, जो काफी देर से हुई. भावना ने कहा कि वे पहले दोस्त थे, फिर धीरे-धीरे एक-दूसरे के करीब आए. लेकिन उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि करण पहले से शादीशुदा हैं और उनकी पहली शादी से दो बच्चे भी हैं.

भावना ने बताया कि करण ने बाद में खुद उन्हें अपने कई अफेयर्स और पत्नी के बारे में बताया था. इसके बावजूद, उनका रिश्ता मजबूत रहा और कुछ सालों बाद दोनों ने शादी कर ली. भावना ने कहा कि वो असल में कभी शादी करना ही नहीं चाहती थीं, लेकिन आखिर में शादी हो ही गई! और जब शादी करने की प्लानिंग नहीं थी, तो बच्चों की भी कोई प्लानिंग नहीं थी.

जानवरों से प्यार करती हैं भावना

भावना कहती हैं कि उन्होंने शादी बहुत देर से की, इसलिए बच्चों की चाहत कभी हुई नहीं. उनके पति की पहली शादी से दो बच्चे थे, तो उन्हें भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं हुई. कपल ने हमेशा अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने का सोचा और करण ने कभी बच्चों के लिए दबाव नहीं डाला. भावना ने ये भी खुलासा किया कि वो एनिमल और नेचर लवर हैं. उनका बचपन ही कुत्तों के बीच बीता है, इसलिए बच्चों का ख्याल उनके मन में कभी आया ही नहीं.

एक समय था जब भावना के पास सात कुत्ते थे, और अभी भी तीन कुत्ते हैं. उनके घर में मछलियों से भरा तालाब है, दो कछुए हैं, और गिलहरियां भी रही हैं. उन्हें प्रकृति और जानवरों से बेइंतहा प्यार है. उनके पास बहुत सारे पौधे भी हैं, और भावना इन सभी को अपने बच्चों की तरह मानती हैं.

भावना बलसावर दिग्गज एक्ट्रेस शुभा खोटे की बेटी हैं, और शोले फ़ेम कालिया यानी विजु खोटे उनके मामा लगते हैं. इंडस्ट्री से उनका गहरा नाता रहा है.

तो अब समझ आया, भावना मैम की 'पपी-कछुआ पार्टी' अपनी किसी भी किटी पार्टी से ज़्यादा मज़ेदार क्यों है!