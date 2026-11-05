सिंगर कनिका कपूर की दूसरी गृहस्थी भी टूटी, प्यार में मिला दर्द

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सिंगर कनिका कपूर की पर्सनल लाइफ फिर से चर्चा में है, और इस बार वजह है पति गौतम हाथीरमानी संग उनका सेपरेशन. कनिका की ये दूसरी शादी थी, और लगता है प्यार के मामले में उनकी किस्मत ने अभी तक उनका साथ नहीं दिया है, क्योंकि ये उनकी दूसरी गृहस्थी है जो टूटी है.

गौतम से पहले, कनिका ने 1998 में एनआरआई डॉक्टर राज चंदोक से शादी की थी. उनका ये रिश्ता 2012 में तलाक के साथ खत्म हो गया. उस शादी से कनिका के तीन बच्चे हैं - दो बेटियां और एक बेटा.

कनिका ने एक इंटरव्यू में अपनी पहली शादी और मदरहुड के बारे में बात करते हुए बताया था कि उनकी पहली शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, जब वो सिर्फ 18 साल की थीं. शादी के बाद वो अपने पति के साथ विदेश चली गई थीं, और बच्चे भी जल्दी ही हो गए. सोचो, सिर्फ 25 की उम्र तक वो तीन बच्चों की मां बन चुकी थीं! जब पहली शादी खत्म हुई, तो उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश अकेले ही की.

सिंगल मदर के तौर पर बच्चों की जिम्मेदारी निभाना उनके लिए आसान नहीं था, खासकर इतनी कम उम्र में. कनिका ने बताया कि जब तलाक के बाद बच्चों की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई, तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे सब मैनेज करें. ऐसे मुश्किल समय में उनकी मां ने उनका बहुत साथ दिया. उनकी मां देर रात जागकर बच्चों को देखती थीं, और कनिका की रातें भी बिना सोए गुजरती थीं.

लाइफ के इस पड़ाव ने कनिका को काफी कुछ सिखाया है. आज वो अपने तीनों बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करती हैं और उनके बच्चों के साथ उनका बहुत अच्छा बॉन्ड है. भले ही उनके गानों पर दुनिया झूमती है और उनका हंसता-मुस्कुराता चेहरा सबका दिल जीत लेता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ झेला है. ये बात हम सब जानते हैं कि सेलिब्रिटी की लाइफ में चकाचौंध के पीछे भी आम इंसान वाले स्ट्रगल्स होते हैं.

कनिका ने गौतम संग रिश्ते टूटने की वजह तो नहीं बताई है, पर उन्होंने अपने एक्स-हसबैंड के लिए 'बेटर फ्यूचर' की कामना ज़रूर की है. उन्होंने ये भी साफ़ किया है कि शादी तोड़ने का ये फैसला आपसी सहमति से लिया गया है. कनिका ने मीडिया और फैंस से अपनी प्राइवेसी का सम्मान करने की रिक्वेस्ट की है. उम्मीद करते हैं उनकी निजी ज़िंदगी में अब थोड़ी शांति और खुशियां आएँ!