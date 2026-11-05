28 साल बाद लौटी तब्बू-नागार्जुन की जोड़ी, 'किंग 100' से सीधा शाहरुख खान की 'किंग' से टक्कर!

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खबर पक्की है, दोस्तों! एक्ट्रेस तब्बू और साउथ सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी की जोड़ी करीब 28 साल बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है. दोनों आने वाली फिल्म 'किंग 100' में साथ नज़र आएंगे. सोचो, 28 साल! इतने में तो बच्चे बड़े होकर कॉलेज पहुँच जाते हैं. इनकी लास्ट फिल्म 'आविदा मा आविदे' 1998 में आई थी,

निर्माताओं ने बुधवार, 4 नवंबर को तब्बू के जन्मदिन के मौके पर फिल्म से उनका पहला लुक जारी किया. क्या टाइमिंग है, बॉस! बर्थडे पर इससे बढ़िया तोहफ़ा और क्या हो सकता है फैंस के लिए? 'किंग 100' में तब्बू 'महांति झांसी रानी' का किरदार निभा रही हैं. जारी किए गए वीडियो में वह अलग-अलग साड़ियों में गंभीर और प्रभावशाली अंदाज़ में नज़र आ रही हैं — पूरी बॉस लेडी वाली वाइब है उनकी.

एक सीन में उनका किरदार अपने कार्यालय में शपथ लेता दिखाई देता है, जिससे फिल्म का माहौल और भी गहरा और रहस्यमयी लग रहा है. कहा जा रहा है कि फिल्म में तब्बू का किरदार नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन मेकर्स ने अभी इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है. अगर ये सच है, तो स्क्रीन पर मज़ा ही आ जाएगा!

इस फिल्म को रा कार्तिक डायरेक्ट कर रहे हैं. नागार्जुन और तब्बू के अलावा, फिल्म में कुछ और एक्टर्स भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे. 'किंग 100' सिनेमाघरों में 24 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है. और यहीं पर आता है असली ट्विस्ट! उसी दिन शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' भी आ रही है. मतलब, बॉक्स ऑफिस पर इस क्रिसमस पर गरदा उड़ने वाला है!

अब देखना यह है कि कौन सी किंगडम जीतती है और कौन सी क्वीन बाज़ी मारती है. आपका क्या सीन है, किसको सपोर्ट करेंगे?