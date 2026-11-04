रजनीकांत का 75 की उम्र में भी जलवा? 'जेलर 2' की कामयाबी बताती है थलाइवा क्यों हैं किंग!

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जब भी रजनीकांत पर्दे पर आते हैं, सिनेमाघर महज थिएटर नहीं रहते, बल्कि किसी बड़े स्टेडियम में बदल जाते हैं! लोग वहाँ सिर्फ किसी स्टार की झलक नहीं, बल्कि अपनी कहानियाँ ढूंढते हैं – अपना संघर्ष, अपनी उम्मीदें और अपनी जीत. और अब हाल ही में रिलीज हुई 'जेलर 2' ने फिर साबित कर दिया है कि थलाइवा का जादू आज भी कम नहीं हुआ है. ये फिल्म दुनिया भर में 800 करोड़ से ज़्यादा कमाकर, भारतीय सिनेमा की 16वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. 75 साल की उम्र में भी अगर कोई ऐसी ओपनिंग दिलवा दे, तो बॉस सिर्फ एक ही है!

फर्श से अर्श तक का सफर

सबको लगता है रजनीकांत ने तो धमाकेदार एंट्री मारी होगी, पर असल कहानी थोड़ी अलग है. उनका फिल्मी सफर लॉन्च पैड से नहीं, बल्कि हाशिए से शुरू हुआ था. शुरुआती फिल्मों जैसे 'अपूर्वा रागांगल' और '16 वयथिनिले' में उनकी तीखी नजरें, चेहरे की सख्त लकीरें और वो खूंखारपन... वो सब कुछ उलट-पलट कर रख देता था. उनकी एक तिरछी मुस्कान या बैठने का स्टाइल ही पूरे सीन को खा जाता था! उनका वो सवाल, 'इदु एप्पडि इरुक्कु?' (यह कैसा है?) सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, बल्कि ऑडियंस के लिए एक खुली चुनौती थी – कि कुछ अलग देखने के लिए तैयार हो जाओ.

70 के दशक के आखिर में जब 'भैरवी' आई, तो रजनीकांत सोलो हीरो बन गए. 'बिल्ला' और 'मुरट्टू कालई' ने तो उन्हें बॉक्स ऑफिस का 'बेताज बादशाह' ही बना दिया. लेकिन उन्होंने कभी चमक-धमक वाली 'साफ-सुथरी' इमेज नहीं बनाई. उन्होंने अपने किरदारों के 'खुरदरेपन' को ही अपनी पहचान बनाया. सिगरेट उछालना, च्युइंग गम चबाना या कोट का कॉलर ठीक करना – उनका हर अंदाज एक 'स्टाइल स्टेटमेंट' बन गया, जिसे हर पीढ़ी ने एक बार तो कॉपी किया ही है.

उनका डायलॉग, 'एन वझी, थानी वझी' (मेरा रास्ता, मेरा अपना रास्ता है) सिर्फ पडैयाप्पा का डायलॉग नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी का फंडा है. 'अन्नामलाई' में भी उन्होंने कहा था, 'नान सोलराथायुम सेइवेन, सोललाथाथायुम सेइवेन.' मतलब, जो मैं कहता हूँ, वो तो करता ही हूँ, जो नहीं कहता, वो भी कर दिखाता हूँ. क्या बात है!

सादगी ही उनकी सुपरपावर

रजनीकांत आम लोगों से जुड़े रहे, इसीलिए वो इतने खास बने. उनकी सुपरहिट फिल्मों जैसे 'बाशा', 'मुथु', 'अन्नामलाई' या 'पडैयाप्पा' की कहानियाँ यही कहती हैं – कोई भी फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है. एक बस कंडक्टर का 'सुपरस्टार' बनना इसका सबसे बड़ा सबूत है.

दूसरे स्टार्स को देखो, वो असल ज़िंदगी में भी परफ़ेक्ट दिखना चाहते हैं, जैसे पर्दे पर दिखते हैं. पर रजनीकांत सबको हैरान कर देते हैं! कोई हेयरविग नहीं, बस धोती-कुर्ती और चप्पल – ऐसे ही वो अपने लोगों से जुड़े रहते हैं. मानो कहते हों, 'मैं भी आप जैसा ही हूँ.' ये बात ही तो उन्हें असली 'थलाइवा' बनाती है, है ना?

रिस्क-टेकर और ट्रेंडसेटर

लोग सोचते हैं रजनीकांत ने हमेशा 'सेफ गेम' खेला है, पर हकीकत इसके बिल्कुल उलट है! 'शिवाजी: द बॉस' में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हो, 'एंथिरन' (रोबोट) में साइंटिस्ट और विलेन का डबल रोल, या 'कोचादैयां' जैसी फिल्म में मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल – उन्होंने हमेशा रिस्क लिया है.

'कबाली' और 'काला' जैसी फिल्मों में तो उन्होंने खुलकर जाति और राजनीति जैसे गंभीर मुद्दों पर बात की. हर दौर में खुद को ढालना ही उनकी असली जीत है. इसीलिए तो उनका फैनबेस पीढ़ियों से चला आ रहा है – दादा, पिता और बच्चे, सब उनके फैन हैं. लोकेश कनकराज और नेलसन दिलीप कुमार जैसे युवा और नए डायरेक्टर्स के साथ काम करके उन्होंने Gen Z और Millennials से भी कनेक्शन बनाया है, और 'जेलर 2' की बंपर सफलता इस बात का पक्का सबूत है.

हर ठोकर के बाद जोरदार कमबैक

रजनीकांत का करियर कभी सीधा नहीं चला. कई उतार-चढ़ाव आए, फिल्में पिटीं, लोगों ने डाउट किया. पर हर बार उन्होंने 'जोरदार कमबैक' किया! 'बाबा' के बाद 'कबाली' की सुनामी हो या हाल ही में 'जेलर 2' की ऐतिहासिक सफलता – उन्होंने हर बार खुद को साबित किया है.

और पर्दे के बाहर? वो बिल्कुल अलग इंसान हैं! जो शख्स स्क्रीन पर 'आंधी' लाता है, वो असल ज़िंदगी में बेहद सादगी से रहता है – सिंपल कुर्ता और चप्पल में. अपनी ही बनाई इस लोकप्रियता पर वे खुद हंसते हैं. कॉलीवुड के इतिहास के पन्ने पलटो तो पहली 100 करोड़ से लेकर 800 करोड़ तक के क्लब का रास्ता इसी एक नाम से होकर गुजरता है.

सच कहें तो, 'जेलर 2' ने दिखा दिया है कि 75 की उम्र में रजनीकांत अब सिर्फ एक स्टार नहीं हैं. वो इस बात का 'जीता-जागता सबूत' हैं कि आप कहीं से भी आकर, अपनी मेहनत, विश्वास और पक्के इरादों से पूरी पॉपुलर कल्चर की तस्वीर बदल सकते हो. ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ हर शुक्रवार को ट्रेंड बदल जाते हैं, रजनीकांत आज भी अपनी फिल्मों की ऐसी ओपनिंग दिलवाते हैं, जैसे वे अपने करियर के सबसे पीक पर हों!

स्टार्स तो आते-जाते रहेंगे, पर 'थलाइवर निरंतरम' (Thalaivar nirandharam) – यानी, 'नेता' हमेशा के लिए हैं! उनकी फिल्म 'मुथु' का एक डायलॉग आज भी दिल में उतर जाता है: 'मैं कब आऊंगा, कैसे आऊंगा, यह कोई नहीं जानता... लेकिन जब सही समय आएगा, तो मैं जरूर आऊंगा.' पचास साल बाद भी यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है. क्या आप भी इस जादू के दीवाने हैं?