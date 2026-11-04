55 साल पुराना 'धीरे-धीरे बोल कोई सुन ना ले', आज भी लवबर्ड्स का फेवरेट बना हुआ है!

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आज भी 'धीरे-धीरे बोल कोई सुन ना ले' गाने का जादू हिंदी संगीत प्रेमियों पर वैसा ही बरकरार है, जैसा 70 के दशक में था। 55 साल पहले, 1972 में लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में बना ये गाना, उस दौर में जितना पसंद किया जाता था, उतना ही प्यार इसे आज भी मिल रहा है। सही में, कुछ गाने हमेशा के लिए बन जाते हैं!

हिंदी संगीत जगत की लीजेंड सिंगर लता मंगेशकर की दिलकश आवाज़ में बना ये सदाबहार गाना आज के ज़माने में भी प्रेमी जोड़ों के बीच खूब सुना जाता है। 70 के दशक में तो ये हर किसी की जुबान पर था, और पांच दशक बाद भी इसकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। आनंद बक्शी जी के लिखे हार्ट-टचिंग लिरिक्स, सोचो, कितने सालों से लोगों के दिलों को छू रहे हैं।

'धीरे-धीरे बोल कोई सुन ना ले' फिल्म 'काला और गोरा' का सबसे बड़ा सुपरहिट गाना था, जो 1972 में रिलीज़ हुई थी। इस गाने को लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में गाया गया था और राजेंद्र कुमार व ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर फिल्माया गया था। इतने सालों बाद भी लोग उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री और अदाकारी को पसंद करते हैं, ये अपने आप में एक मिसाल है। आज के दौर के युवा भी इस गाने पर धड़ाधड़ शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, जो इसकी टाइमलेस अपील का सबूत है।

इस सदाबहार गाने का मधुर संगीत बॉलीवुड की दिग्गज जोड़ी लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल जी ने तैयार किया था। उनके संगीत का जादू ऐसा है कि 1972 में बने पुराने नगमे आज भी इंटरनेट पर ट्रेंड करते हैं। इस गाने की दिल को छू लेने वाली धुन आज भी सुनकर लोग मदहोश हो जाते हैं। लता और मुकेश की आवाज़, लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल जी का संगीत, आनंद बक्शी जी के बोल और राजेंद्र कुमार-हेमा मालिनी की अदाकारी... ये सब मिलकर एक ऐसा मैजिक क्रिएट करते हैं, जिसे 55 सालों से लोग पसंद कर रहे हैं।

कुछ गाने बस बन जाते हैं! 'धीरे-धीरे बोल कोई सुन ना ले' भी उन्हीं में से एक है, जो चाहे जितने साल पुराना हो जाए, इसकी फ्रेशनेस और वाइब कम नहीं होती। आपका क्या कहना है, आज भी ये गाना आपकी प्ले लिस्ट का हिस्सा है या नहीं?