श्रद्धा कपूर ने क्यों ठुकराए 'स्त्री 2' के बाद बंपर ऑफर? एक्ट्रेस ने खुद बताया ये राज़!

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बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, जो अपनी अपकमिंग फिल्म 'ईठा' से करीब ढाई साल बाद बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, ने हाल ही में अपने फैंस के साथ एक बड़ा, चौंकाने वाला राज़ शेयर किया है। उन्होंने खुलासा किया कि ब्लॉकबस्टर 'स्त्री 2' की ज़बरदस्त सफलता के बाद उन्हें कई फिल्मों के शानदार ऑफर मिले थे, जिनमें पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इन सबको क्यों ठुकरा दिया!

मानो या न मानो, 'स्त्री' और 'स्त्री 2' जैसी हॉरर-कॉमेडी फिल्मों ने श्रद्धा की किस्मत ही चमका दी थी। हर कोई यही सोच रहा था कि अब तो उनकी झोली में फिल्मों की बरसात होने वाली है, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। 2024 में 'स्त्री 2' के बाद, श्रद्धा कपूर अचानक फिल्मी सीन से गायब सी हो गईं। उनके नाम कई बड़े प्रोजेक्ट्स से जुड़ते रहे, लेकिन हर बार बात बनते-बनते रह गई, और आखिर में जाकर ऐलान हुआ सिर्फ 'ईठा' का। ये तो बड़ा सस्पेंस था कि आखिर एक हिट फिल्म के बाद कोई एक्ट्रेस इतना लंबा ब्रेक क्यों लेगी, और इतने सारे ऑफर्स क्यों ठुकराएगी?

इस सस्पेंस पर खुद श्रद्धा ने ही अपने इंस्टाग्राम पर एक 'आस्क मी' सेशन के दौरान से पर्दा उठाया। एक भारतीय अभिनेत्री श्रद्धा ने बिना किसी लाग-लपेट के साफ-साफ कहा, "स्त्री 2 के बाद मुझे कई फिल्मों के ऑफर मिले और काफी पैसे भी ऑफर हुए, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि जब तक मुझे कोई परफेक्ट कहानी नहीं मिल जाती, तब तक मैं कोई भी फिल्म साइन नहीं करूंगी। मेरे दिल ने कहा कि मुझे धैर्य रखना चाहिए और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया।" अब बताओ, भला इतनी बड़ी स्टार, इतना पैसा छोड़कर दिल की सुनने की हिम्मत कौन दिखाता है? श्रद्धा ने तो सच में मिसाल कायम कर दी!

उन्होंने आगे बताया कि जिस चीज़ को आप दिल से चाहते हो, उसके लिए इंतजार करना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होता, लेकिन उन्हें अपने इस फैसले पर आज बेहद गर्व महसूस हो रहा है। तो देखा आपने, पैसा एक तरफ और अपनी मनमर्ज़ी, अपनी संतुष्टि एक तरफ – श्रद्धा ने सही मायनों में "दिल को जो भाए, वही सही" वाला फंडा अपनाया है!

खैर, अब बात करें उनकी लंबे इंतजार के बाद आ रही फिल्म 'ईठा' की, तो ये अगले महीने दिसंबर में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ये फिल्म महाराष्ट्र की मशहूर लावणी आर्टिस्ट विठाबाई नारायणगांवकर की बायोपिक है, जिसमें श्रद्धा खुद विठाबाई का दमदार किरदार निभा रही हैं। 'छावा' के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। फिल्म में रणदीप हुड्डा, मोहम्मद जीशान अय्यूब और दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर जैसे दिग्गज भी अहम किरदारों में नज़र आएंगे। 'ईठा' 4 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। अब श्रद्धा ने इतना लंबा इंतजार किया है, तो उनकी चॉइस पक्की कुछ बेहद खास और दिल को छू लेने वाली होगी, है ना?