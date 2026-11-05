टाइगर श्रॉफ शूटआउट के बाद मुंबई पुलिस की बॉलीवुड सेलेब्स को सख्त हिदायत, सेल्फी लेने से भी किया मना!

मनोरंजन

हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही धमकियों और टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की घटना की पृष्ठभूमि में मुंबई पुलिस ने सभी बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को आगाह किया है. उन्हें साफ शब्दों में सलाह दी गई है कि वे सार्वजनिक जगहों से खुद को जितना हो सके, दूर रखें और फैंस की भीड़ में सेल्फी लेने से बचें. बात सिर्फ टाइगर श्रॉफ की नहीं है, बल्कि सलमान खान और रोहित शेट्टी जैसे बड़े नामों को भी हाल के दिनों में निशाना बनाया गया है, जिसके बाद पुलिस कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अधिकारी के अनुसार, पुलिस की सलाह पर ही अमिताभ बच्चन ने पिछले सप्ताह अपने बंगले से फैंस का अभिवादन बुलेट प्रूफ कांच के पीछे से किया. पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया था कि वो अपने घर पर बुलेट प्रूफ शीशे में दिखाई दें.

सेलेब्स की सुरक्षा पर नई रणनीति

पुलिस के अनुसार, पहले के दौर में, खासकर 90 के दशक में, जब बॉलीवुड की हस्तियां अंडरवर्ल्ड के निशाने पर थीं, तो पुलिस को अक्सर फोन पर मिल रही धमकियों के बारे में जानकारी होती थी. उसी के हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम किए जाते थे. लेकिन रोहित शेट्टी और टाइगर श्रॉफ के मामलों में ये बात बिल्कुल उलट साबित हुई. इन दोनों ही सेलेब्स को कभी किसी तरह की धमकी भरे फोन नहीं आए थे. पुलिस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इन हस्तियों के साथ गोलीबारी की घटनाएं हो सकती हैं.

इन अप्रत्याशित घटनाओं से सबक लेते हुए, मुंबई पुलिस अब बॉलीवुड की लगभग सभी बड़ी सेलिब्रिटीज की सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा कर रही है. इसी कड़ी में उन्हें एहतियातन सलाह दी जा रही है कि वे सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा देर तक रुकने से बचें.

टाइगर श्रॉफ शूटआउट: जांच में नया मोड़

टाइगर श्रॉफ शूटआउट मामले की जांच में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस को उन अभिनेताओं के नाम पता चले हैं, जिनके यहां टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने से पहले रेकी की गई थी. इस जानकारी के बाद ऐसी कई सेलिब्रिटीज की सुरक्षा की समीक्षा की गई है और उसे बढ़ाया भी गया है, .

इसी बीच, टाइगर श्रॉफ मामले में 13वीं गिरफ्तारी हुई है. गिरफ्तार आरोपी का नाम सुनेहा पंडित है, जिसकी भूमिका की जांच की जा रही है. सुनेहा वांटेड गैंग लीडर अनिल पंडित के भाई अभिषेक की पत्नी है. उसे मंगलवार को विशेष मकोका अदालत में पेश किया गया. जांचकर्ताओं को संदेह है कि अभिषेक ने उस क्रिप्टोकरेंसी अकाउंट को चलाया था, जिसमें विदेश से रकम आई थी. जांच के दौरान क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी कुछ चैट भी ट्रेस हुई हैं, .

पैसों का खेल और नेटवर्क का खुलासा

क्राइम ब्रांच को संदेह है कि अभिषेक अपने नेटवर्क के अलावा दो अन्य समूहों के लिए भी भुगतान का इंतजाम करता था. आरोपियों को विशेष कोड दिए गए थे, जिनकी मदद से क्यूआर कोड के जरिए रकम ट्रांसफर की जा सकती थी. अब जांचकर्ता इन कड़ियों को जोड़ रहे हैं कि क्रिप्टोकरेंसी अकाउंट में आई रकम को बैंक खातों और डिजिटल माध्यमों से फायरिंग से जुड़े लोगों तक कैसे पहुंचाया गया.

सुनेहा पर भी कुछ आरोपियों को पैसे भेजने में मदद करने का संदेह है, जिसके चलते पुलिस उसके बैंकिंग लेनदेन की जांच कर रही है. इसमें मामले के एक अन्य आरोपी अमर मुंडेलिया के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई रकम भी शामिल है. जांचकर्ताओं को कुल 47 लाख रुपये के लेनदेन में से 57 हजार रुपये सुनेहा के खाते में भेजे जाने की जानकारी मिली है, लेकिन इसका फायरिंग से सीधा संबंध था या नहीं, यह अभी साबित होना बाकी है.

पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपियों के लॉज में रुकने और फायरिंग में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल खरीदने के लिए भुगतान भी इसी नेटवर्क के जरिए किया गया था या नहीं. क्राइम ब्रांच के अनुसार, फिलहाल 47 लाख रुपये का आंकड़ा उन सभी संदिग्ध लेनदेन का कुल मूल्य है, जिनकी पड़ताल चल रही है और यह जरूरी नहीं कि यह पूरी रकम सिर्फ फायरिंग की योजना पर ही खर्च हुई हो. क्राइम ब्रांच अब सुनेहा से पूछताछ कर पूरे वित्तीय नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि यह साफ हो सके कि बैंक ट्रांसफर और क्यूआर कोड से किए गए भुगतान किसी सुनियोजित फंडिंग नेटवर्क का हिस्सा थे या नहीं.