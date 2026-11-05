‘पगली देखावे अगरबत्ती...’ ने भोजपुरी में मचाई धूम, धुन सुनकर याद आई माधुरी की ‘दीदी’

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यूट्यूब पर इन दिनों नीलकमल सिंह और रक्षा गुप्ता का गाना ‘पगली देखावे अगरबत्ती’ खूब धमाल मचा रहा है. इस भोजपुरी गाने ने 39.60 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज बटोर लिए हैं, और इसकी खास बात इसकी धुन है जो सुनने में सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ के गाने ‘दीदी तेरा देवर दीवाना’ जैसी लगती है.

हम सब जानते हैं कि ‘दीदी तेरा देवर दीवाना’ आज भी शादी-ब्याह में बजता ही है. अब इसी सदाबहार धुन को भोजपुरी रंग में ढालकर नीलकमल सिंह ने अपनी आवाज़ दी है और उनका साथ दिया है रक्षा गुप्ता ने, जो वीडियो में उनके साथ नज़र आती हैं. भले ही गाने के बोल बिल्कुल अलग हैं, पर धुन सुनते ही पुराने बॉलीवुड गाने की याद ताजा हो जाती है. क्या कमाल का तरीका है पुराने को नए से जोड़ने का!

यह गाना 28 सितंबर 2023 को रिलीज़ हुआ था और तब से इसने व्यूज बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. नीलकमल सिंह की गायकी और नीलकमल-रक्षा की जोड़ी को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया है.

‘पगली देखावे अगरबत्ती’ गाने के बोल आशुतोष तिवारी ने लिखे हैं और इसका संगीत शुभम राज ने तैयार किया है. वीडियो का निर्देशन और कोरियोग्राफी लक्की विश्वकर्मा ने संभाली है. इस गाने में एक लड़की की शादी और प्यार की चाहत को बड़े ही मज़ेदार और देसी अंदाज़ में दिखाया गया है.

बात करें असली धुन की तो ‘दीदी तेरा देवर दीवाना’ गाना साल 1994 में आई फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ का हिस्सा था. इसे महान गायिका लता मंगेशकर और एस.पी. बालासुब्रह्मण्यम ने अपनी आवाज दी थी. फिल्म में सलमान खान और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिका में थे. इतने साल बाद भी यह धुन लोगों के दिलों में बस चुकी है, और अब इस भोजपुरी गाने ने उसे फिर से चर्चा में ला दिया है.

पुरानी धुन को एक नए अवतार में देखना, वो भी इतने ताबड़तोड़ व्यूज के साथ – ये तो पूरी तरह से 'अरे वाह!' वाली फीलिंग है. आपका क्या ख़्याल है, क्या ये भोजपुरी टच, ओरिजिनल गाने को टक्कर दे रहा है?