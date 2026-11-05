अमिताभ बच्चन को 'लंबू जी' कहती थीं जया, ससुर हरिवंश राय बच्चन ने टोक दिया था!

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भारतीय एक्टर और होस्ट अमिताभ बच्चन ने 'कौन बनेगा करोड़पति' (केबीसी) शो पर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. यह किस्सा उनकी पत्नी जया बच्चन से जुड़ा है,

अमिताभ बच्चन ने बताया कि शादी के बाद जया बच्चन प्यार से उन्हें 'लंबू जी' कहकर बुलाती थीं. लेकिन उनके पिता हरिवंश राय बच्चन को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया. उन्होंने जया को इस बात पर टोक दिया और 'लंबू जी' कहने से मना कर दिया.

बाबू जी (हरिवंश राय बच्चन) ने जया से साफ कहा, "ऐसे मत बोलो... या तो नाम लो या फिर कुछ और बोलो." इसके बाद जया ने अमिताभ को उनके नाम से बुलाना शुरू कर दिया. यह मज़ेदार वाकया केबीसी के दिवाली स्पेशल एपिसोड में सामने आया, जब अमिताभ एक्टर रणबीर कपूर से बात कर रहे थे.

इसी बातचीत के दौरान रणबीर कपूर ने भी अपनी हाइट को लेकर एक मज़ेदार ऑब्जर्वेशन शेयर की. रणबीर ने कहा कि जब भी वे अमिताभ और जया बच्चन को देखते हैं, तो उन्हें अपनी और आलिया भट्ट की हाइट का अंतर याद आता है. रणबीर बोले, "मेरे ज़हन में वो तस्वीर हमेशा आती है कि मैं अमित जी जैसा थोड़ा लंबा हूं और आलिया भी जया आंटी जैसी हैं, तो हाइट का अंतर तस्वीरों में अच्छा लगेगा."

रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है. फिल्म की एडवांस बुकिंग को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है. अब देखना होगा कि 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर कितनी बड़ी ओपनिंग करती है.

तो बताओ, बड़ों की बात माननी चाहिए या नहीं, जब बात घर के निकनेम्स की हो?