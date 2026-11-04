कृति सैनन और वरुण धवन ने दिया 'ऑब्सेशन' को अपनी आवाज, सोशल मीडिया पर मच गया बवाल!

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कुछ दिनों से YouTube और Instagram Reels पर एक वीडियो ऐसा घूम रहा है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है. इसमें हमारी प्यारी कृति सैनन और वरुण धवन एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, और तभी कृति का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं. 'नो, नो, नो...' बोलते हुए उनके डरावने एक्सप्रेशंस देखकर तो अच्छे-अच्छों की हवा टाइट हो रही है!

यह कोई नई बॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि हॉलीवुड हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' (Obsession) के हिंदी डब वर्जन का प्रमोशनल वीडियो है. इस फिल्म के हिंदी संस्करण को कृति सैनन और वरुण धवन ने अपनी आवाज दी है, और इसीलिए ये वीडियो इतना वायरल हो रहा है. कई इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स और कंटेंट क्रिएटर्स भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. खास तौर पर कृति सैनन के एक्सप्रेशंस और उनके अभिनय की जमकर तारीफ हो रही है. उनके चेहरे पर गुस्से, बेचैनी और डर के भाव जिस तरह एक साथ उभरते हैं, वे दर्शकों को असहज करने के साथ ही इस दृश्य के बारे में और जानने के लिए उत्सुक भी करते हैं.

कहानी का ट्विस्ट: ऑब्सेशन बनाम प्यार

वीडियो में कृति के ये कमाल के एक्सप्रेशंस क्यों हैं, इसका जवाब फिल्म की कहानी में छिपा है. 'ऑब्सेशन' का मतलब है जुनून, सनक या किसी विचार अथवा व्यक्ति के प्रति ऐसा जुनून, जो धीरे-धीरे इंसान की सोच और व्यवहार पर हावी होने लगे. प्यार में किसी को चाहना एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन जब यही चाहत दूसरे व्यक्ति की इच्छा, स्वतंत्रता और भावनाओं को नजरअंदाज करने लगे, तो वह एक खतरनाक रूप ले सकती है.

फिल्म निर्देशक करी बार्कर की 'ऑब्सेशन' इसी मनोवैज्ञानिक और इमोशनल साइड को हॉरर के अंदाज में सामने लाती है. कहानी बेयर नाम के एक लड़के की है, जिसे निक्की पसंद है. वह चाहता है कि निक्की भी उसे वैसे ही प्यार करे. लेकिन जब उसकी यह इच्छा 'वन विश विलो' (One Wish Willow) नाम की एक रहस्यमयी चीज़ के जरिए पूरी होने लगती है, तो मामला डरावना हो जाता है. बेयर को जल्द ही एहसास होता है कि हर इच्छा की कोई न कोई कीमत होती है, और उसका प्यार धीरे-धीरे एक खौफनाक अनुभव में बदल जाता है.

यह फिल्म सवाल पूछती है कि क्या किसी को अपनी मर्जी से बदलने या उसकी फीलिंग्स को कंट्रोल करने को प्यार कहा जा सकता है? यह रोमांस से शुरू होकर धीरे-धीरे हॉरर और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर बन जाती है. इसमें डर पैदा करने के लिए केवल डरावने दृश्यों का सहारा नहीं लिया गया है, बल्कि किरदारों के व्यवहार, उनकी भावनाओं और रिश्तों में आने वाले बदलावों को भी अहमियत दी गई है. ये एकदम हटके कांसेप्ट है, बॉस!

कृति-वरुण की आवाज, डबल धमाका

इस फिल्म की असली हाईलाइट इसका हिंदी डब वर्जन है, जिसे कृति सैनन और वरुण धवन ने अपनी आवाज दी है. कृति सैनन ने निक्की के किरदार को अपनी आवाज दी है, जबकि वरुण धवन बेयर के कैरेक्टर की हिंदी आवाज बने हैं. इस हिंदी रूपांतरण को फिल्ममेकर अमर कौशिक ने तैयार किया है.

कृति के लिए यह अनुभव खास है, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी दूसरे कलाकार के पर्दे पर निभाए गए किरदार को अपनी आवाज दी है. वहीं, वरुण धवन ने भी हिंदी संस्करण पर काम करने के अनुभव को अलग बताया. उनके मुताबिक, इस प्रक्रिया से उन्हें फिल्म को करीब से समझने और एक्टिंग की बारीकियों को नए तरीके से देखने का मौका मिला.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा रेस्टोरेंट वाला सीन इसी हिंदी डब के प्रमोशन का हिस्सा है. इसमें कृति और वरुण मूल फिल्म के चर्चित दृश्य को दोबारा पेश करते नजर आते हैं. कृति के हाव-भाव और डायलॉग डिलीवरी ने तो दर्शकों को सच में अपनी तरफ खींच लिया है. उनके एक्सप्रेशंस की खूब तारीफ हो रही है,

हॉलीवुड से बॉलीवुड की डबिंग तक: 'ऑब्सेशन' का सफर

करी बार्कर के डायरेक्शन में बनी 'ऑब्सेशन' हॉलीवुड में 2026 की उन हॉरर फिल्मों में से एक थी जिसने काफी चर्चा बटोरी. इसमें माइकल जॉनस्टन और इंडे नवारेट ने मेन रोल निभाए हैं, साथ ही कूपर टॉमलिंसन और मेगन लॉलेस भी इसका हिस्सा हैं.

भारत में यह फिल्म 29 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. और अब, इसका हिंदी डब संस्करण भी दर्शकों के लिए उपलब्ध है. फिल्म का अनकट वर्जन 30 अक्टूबर 2026 को जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हुआ, जिसे आप इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में देख सकते हैं.

यह फिल्म सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि यह प्यार, आकर्षण, अधिकार जताने की प्रवृत्ति और किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा के मुताबिक ढालने की कोशिश जैसे गहरे विषयों को भी सामने लाती है. कई बार रिश्तों में किसी को पाने की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति सामने वाले की पसंद और उसकी स्वतंत्रता को महत्व देना बंद कर देता है. वह अपने जुनून को प्यार समझने लगता है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए वही अनुभव डर, दबाव और घुटन का कारण बन सकता है. फिल्म इसी महीन रेखा को हॉरर और सस्पेंस के जरिए दिखाती है.

शायद यही वजह है कि फिल्म का एक छोटा सा सीन भी इतना वायरल हो गया. कुछ ही सेकेंड में कृति के बदलते चेहरे के भाव दर्शकों को उस डर का अहसास कराते हैं, जिसे पूरी फिल्म एक्सप्लोर करती है. अगर आपको हॉरर फिल्में पसंद हैं और रिश्तों के साइकोलॉजिकल ट्विस्ट वाली कहानियां देखने का शौक है, तो 'ऑब्सेशन' आपके लिए मस्त ऑप्शन है. कृति सैनन और वरुण धवन की आवाज में इसे हिंदी में देखना तो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होगा!

तो क्या आप तैयार हैं इस जुनूनी हॉरर को अपनी स्क्रीन पर देखने के लिए?