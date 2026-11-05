रामायणम में यश के 'रावण' के साथ आया 16 हजार करोड़ के मालिक का बेटा: यंग 'रावण' की धूम!

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फिल्म 'रामायणम' इन दिनों पूरी लाइमलाइट बटोर रही है, और अब इसमें एक और धमाकेदार खबर सामने आई है! साउथ के सुपरस्टार यश तो 'रावण' बन ही रहे हैं, लेकिन अब उनके साथ एक 'यंग रावण' भी आ रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के बेटे राघव मल्होत्रा हैं। सोचो, पापा की फिल्म से सीधा डेब्यू, वो भी रावण के रोल में!

खबर है कि फिल्म में रावण की बैकग्राउंड स्टोरी दिखाने के लिए इस यंग वर्जन को लाया गया है। और कमाल की बात ये है कि राघव की कद-काठी और बॉडी बिल्कुल यश से मिलती-जुलती है, इसीलिए उन्हें इस रोल के लिए चुना गया है। अब जब बात हो रही है राघव मल्होत्रा की, तो उनके डैड नमित मल्होत्रा को कौन नहीं जानता? 16 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं जनाब! अब आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक डेब्यू नहीं, बल्कि ग्रैंड लॉन्च है।

नमित मल्होत्रा ने कई बार बताया है कि 'रामायणम' उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इस पर उन्होंने 4000 करोड़ का बड़ा दांव लगाया है – फिल्म के दोनों पार्ट्स मिलाकर। फैंस इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और अब उनका इंतजार बस एक दिन में खत्म होने वाला है। फिल्म 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

सिनेमा प्रेमी इस पौराणिक कहानी वाली फिल्म को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं। माना जा रहा है कि 'रामायणम' कमाई के मामले में हिंदी सिनेमा का पूरा इतिहास पलट सकती है। अब देखना ये है कि क्या बाप-बेटे की ये जोड़ी सच में बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा पाएगी?