बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई विजय सेतुपति की 'बत्था' ने OTT पर मचाया धमाल, बनी Netflix की नंबर-1

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जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर जाती हैं, कई बार ओटीटी पर उनकी किस्मत चमक उठती है। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई विजय सेतुपति की कॉमेडी-ड्रामा 'बत्था' इसका जीता-जागता उदाहरण है। सिनेमाघरों में ये फिल्म भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन अब नेटफ्लिक्स पर इसने ऐसा कमाल दिखाया है कि ये टॉप ट्रेंडिंग में नंबर-1 पर आ गई है!

'बत्था' को 29 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। क्रिटिक्स से फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये दर्शकों को अपनी तरफ खींचने में नाकाम रही। अब ओटीटी पर आते ही ऐसा लगता है कि इसकी सोई हुई किस्मत जाग उठी है और ये अब हर किसी की मस्ट-वॉच लिस्ट में शामिल हो गई है।

2 घंटे 36 मिनट की ये फिल्म बत्था (विजय सेतुपति) नाम के एक क्रूर गैंगस्टर की कहानी है, जो अपने इलाके में खौफ बनाए रखता है। कहानी में एक 8 साल का बच्चा शबरी (साई पृथ्वीराज) भी है, जो बत्था के हिंसक अंदाज़ से काफी डरा हुआ है। पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है, जब बत्था और शबरी एक दूसरे के आमने-सामने आते हैं। आखिर छोटा शबरी कैसे इस गैंगस्टर की जान बचाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखनी पड़ेगी।

इस फिल्म का निर्देशन बालाजी थरनीथरन ने किया है, जिन्होंने इससे पहले भी विजय सेतुपति के साथ 'नादुवुला कोनजम पक्कथा कानोम' और 'सीताकाथी' जैसी फिल्में बनाई हैं। बेशक 'बत्था' कमर्शियल तौर पर फ्लॉप रही, लेकिन इसकी शानदार कहानी और लोकप्रियता का अंदाज़ा इसकी आईएमडीबी रेटिंग से लगाया जा सकता है, जो 8.7/10 है। भाई, नंबर देखकर तो पता चलता है कि कंटेंट में दम है!

तो क्या आप भी 'बत्था' देखने का प्लान बना रहे हैं, या इसे पहले ही देख चुके हैं?