फिर जाग उठा 90s वाला देसी रोमांस, आयुष्मान-शारवरी के प्यार ने सावन में लगाई आग

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बॉलीवुड में एक बार फिर 90 के दशक वाला सच्चा, सादा रोमांस लौट आया है! आयुष्मान खुराना और शारवरी वाघ स्टारर फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' का नया गाना 'सावन आया है' बुधवार, 4 नवंबर 2026 को रिलीज़ हुआ और देखते ही देखते इसने फैंस को दीवाना बना दिया.

मेकर्स के मुताबिक, ये सिर्फ एक रोमांटिक ट्रैक नहीं, बल्कि प्यार के जश्न का वादा है. इसे मानसून के खूबसूरत बैकड्रॉप पर फिल्माया गया है, जहां बारिश की बूंदें प्यार को और गहरा कर रही हैं. हैरान करने वाली बात ये है कि मेकर्स ने बताया है कि यह गाना दिखाता है कि कैसे दिवाली की साफ़-सफाई भी परिवार के साथ आने का एक पल बन जाती है और उसी दौरान प्यार व रोमांस भी पनपता है. गाने में घर की साफ़-सफाई के बीच प्यार और रोमांस को दिखाया गया है.

गाने की जान है बारिश में चोरी-छिपे नज़रें और वो 'ओल्ड-स्कूल' रोमांस, जो आज के ज़माने में कम ही देखने को मिलता है. आयुष्मान खुराना और शारवरी वाघ की केमिस्ट्री तो बस कमाल की है. बारिश में भीगते हुए उनके बीच हल्की मुस्कान और चोरी-छिपे नज़रें, पुराने बॉलीवुड रोमांस का पूरा चार्म वापस ले आई हैं. इसे देखकर लगता है जैसे सूरज बड़जात्या की फिल्मों में बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया जाता था, बिल्कुल वैसा ही इस गाने में भी है.

पीली साड़ी में शारवरी इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि उनसे नज़रें हटाना मुश्किल है, वहीं आयुष्मान का वो सुरीला अंदाज़ फैंस को लट्टू कर रहा है. इस गाने को हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है, जबकि श्रेया घोषाल और केशव आनंद ने अपनी जादुई आवाज़ दी है. मयूर पुरी ने इसके बोल लिखे हैं. गाने की धुन में 90 के दशक की वो मीठी सी मेलोडी है, जो सीधे दिल में उतर जाती है.

फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में आयुष्मान खुराना और शारवरी वाघ के साथ अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा, सौम्या टंडन, स्वानंद किरकिरे, शाद रंधावा, श्रुति सेठ, गीता अग्रवाल शर्मा, कृष राव और अशनूर कुकरेजा भी अहम किरदारों में नज़र आएंगे. सूरज आर. बड़जात्या के निर्देशन में बनी इस फिल्म का निर्माण राजश्री प्रोडक्शंस ने महावीर जैन फिल्म्स के साथ मिलकर किया है. यह फैमिली म्यूजिकल एंटरटेनर फिल्म 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. तो क्या आप इस पुराने अंदाज़ वाले नए रोमांस के लिए तैयार हैं?