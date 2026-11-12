सिद्धार्थ ने कार्तिक के 'PR बजट' पर कसा तंज: कियारा के इंटीमेट सीन और ब्रेकअप की कहानी!

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बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी इन दिनों करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण 9' में दिए गए बयानों से चर्चा में हैं।

कार्तिक आर्यन के PR बजट पर सिद्धार्थ का तंज:

रैपिड फायर राउंड में जब करण जौहर ने सिद्धार्थ से पूछा कि कार्तिक आर्यन के पास ऐसी कौन-सी चीज़ है जो उनके पास नहीं, तो सिद्धार्थ ने बिना देर किए कहा, "उनके पास बढ़िया PR बजट है।" अरे वाह! सिद्ध भाई ने तो एक दम सीधी बात नो बकवास कर दी! उन्होंने पेड पीआर के तरीकों पर भी अपनी राय रखते हुए कहा कि अगर कोई अपने ही एक खाते से दूसरे खाते में एक करोड़ रुपए ट्रांसफर करके यह कहे कि उसकी संपत्ति बढ़ गई है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इससे पहले एक्टर विजय वर्मा भी कार्तिक आर्यन को 'पीआर किंग' कह चुके हैं। लगता है बॉलीवुड में अब पीआर पर खुलेआम बात होनी शुरू हो गई है। भई, ज़रा बताओ ये 'बढ़िया PR बजट' काम कैसे करता है?

'टॉक्सिक' के इंटीमेट सीन पर ट्रोलिंग, सिद्धार्थ को नहीं थी परेशानी:

कियारा आडवाणी ने अपनी फिल्म 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में यश के साथ इंटीमेट सीन किए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया। कुछ यूज़र्स ने सवाल उठाए कि शादीशुदा और मां बनने के बाद कियारा ने ऐसे सीन क्यों किए। इस विवाद में सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी घसीटा गया, लेकिन कियारा ने बताया कि सिद्धार्थ को इन सीन से कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और इस बारे में दोनों के बीच कभी चर्चा ही नहीं हुई। कियारा ने ये भी कहा कि ऐश्वर्या से लेकर कई शानदार एक्ट्रेसेस तक को दशकों से ऐसी बातों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। क्या यार, ये दोहरा रवैया कब खत्म होगा?

करण जौहर की वजह से 'गे पार्टी' में गए थे:

कियारा और सिद्धार्थ ने शो में बताया कि उनकी पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड अमृतपाल बिंद्रा की पार्टी में हुई थी। मज़ेदार बात ये है कि करण जौहर ने ही उन दोनों को इस पार्टी में पहुंचने के लिए फोर्स किया था। कियारा ने बातों-बातों में कहा कि करण की वजह से ही उन्होंने वह 'गे पार्टी' गेटक्रैश की थी, यानी बिना बुलाए पार्टी में पहुंच गए थे। क्या बात है करण जौहर, अब आप लव गुरु भी बन गए हो? इसी पार्टी में मुलाकात के बाद सिद्धार्थ ने कियारा को सोशल मीडिया पर मैसेज कर मूवी और डिनर डेट के लिए पूछा था। तो इसका मतलब, करण जौहर की पार्टी ने ही लव स्टोरी की नींव रखी!

'शेरशाह' की शूटिंग के समय हो गया था ब्रेकअप:

फिल्म 'शेरशाह' की शूटिंग के दौरान सिद्धार्थ और कियारा एक-दूसरे के करीब आए, लेकिन उनके रिश्ते में उतार-चढ़ाव भी खूब रहे। कियारा ने बताया कि अपने बर्थडे से ठीक एक दिन पहले जब सिद्धार्थ 'शेरशाह' के कारगिल शेड्यूल के लिए निकल रहे थे, तो उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि या तो साथ रहकर शादी करो, या रिश्ता खत्म कर दो, क्योंकि वे कभी बात करते हैं कभी नहीं। सिद्धार्थ ने जवाब में कहा कि वो करियर पर फोकस करना चाहते हैं। बस फिर क्या था, कियारा ने मान लिया कि वो अब बात नहीं करेंगे और तब दोनों का ब्रेकअप हो गया था। करण जौहर ने बताया कि उस दौरान उन्होंने सिद्धार्थ को काफी दुखी देखा था। हालांकि, कारगिल पहुंचने के बाद सिद्धार्थ रोज कियारा को फोन और मैसेज करने लगे। बाद में, सिद्धार्थ फिल्म 'जुग जुग जियो' की शूटिंग के दौरान कियारा की वैनिटी वैन में पहुंचे। दोनों फिर साथ आ गए और अगले महीने सिद्धार्थ ने कियारा को प्रपोज कर दिया। सिद्धार्थ और कियारा ने 7 फरवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर स्थित सूर्यगढ़ पैलेस में शादी की थी। लगता है, सच्चे प्यार की कहानी में थोड़े ब्रेकअप-पैचअप तो चलते ही हैं!

कियारा की वजह से खराब हो रहा सिद्धार्थ का इंस्टाग्राम गेम:

शो में सिद्धार्थ और कियारा ने एक-दूसरे की तस्वीरों और सोशल मीडिया पोस्ट पर भी खूब मज़ाक किया। करण ने पूछा कि उनके पास एक-दूसरे की ऐसी कौन-सी तस्वीरें हैं जिन्हें वे कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे। इस पर सिद्धार्थ ने कियारा की फोटोग्राफी का मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि छुट्टियों में वह उनकी तस्वीरें कहीं भी ले जाकर खींच देती है और स्विट्जरलैंड भी अलीबाग जैसा दिखने लगता है। उनके मुताबिक, इसी वजह से उनका इंस्टाग्राम गेम खराब हो रहा है। अरे, ये तो हर किसी के साथ होता है जब आपका पार्टनर फोटोग्राफर बन जाता है! कभी-कभी तो अच्छी लोकेशन भी बेकार फोटो के आगे फीकी पड़ जाती है, है ना?