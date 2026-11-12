शहजाद पूनावाला का दान, पर इंटरनेट पर क्यों मचा 'वर्ल्डकप' वाला बवाल?

मनोरंजन

'राइज एंड फॉल सीजन 2' के विजेता शहजाद पूनावाला आजकल खूब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. वजह है उनका एक बड़ा और नेक फैसला. उन्होंने शो से जीती 35 लाख रुपये की पूरी प्राइज मनी महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित किसानों और बिहार-असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान करने का ऐलान किया था. और जैसा उन्होंने कहा था, ठीक वैसा ही किया भी! शो जीतने के ठीक एक हफ्ते बाद, वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे. उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपनी जीती हुई राशि उन्हें सौंप दी,

पर इंटरनेट की दुनिया है जनाब, यहाँ हर अच्छी बात पर भी कुछ लोग मज़े लेने आ जाते हैं. पूनावाला की इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का पारा चढ़ गया. कई लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि वे अपनी प्राइज मनी को "फ्लॉन्ट" कर रहे हैं, यानी दिखावा कर रहे हैं. कुछ ने तो इसे एक "राजनीतिक तस्वीर" बनाने की कोशिश तक कह डाला. कुछ लोगों ने कहा कि वे प्राइज मनी ऐसे दिखा रहे हैं, जैसे वर्ल्डकप जीत लिया हो. मतलब, नेक काम भी अब दिखावे की रेस बन गया!

इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स ने तो शहजाद पूनावाला पर ये भी इल्जाम लगाया कि वे शो में सिर्फ अपना किराया भरने आए थे. सोचिए जरा, मदद करने पर भी इतनी बातें! पर शहजाद भी ठहरे दबंग. उन्होंने हेटर्स को करारा जवाब दिया. शहजाद ने साफ-साफ कहा कि उनका मकसद किसी को दिखावा करना नहीं, बल्कि आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करना है. उन्होंने बताया कि यह उनका पहले से तय किया हुआ फैसला था. शो में आने से पहले ही उन्होंने सोच लिया था कि अगर वे जीतते हैं, तो मिलने वाली सारी राशि राहत कार्यों में दान कर देंगे.

'किराया भरने' वाले इल्जाम पर भी शहजाद ने बिना झिझक के अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है और उन्हें इस बात पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है. एकदम सही बात! उन्होंने अपने आलोचकों को खरी-खोटी सुनाते हुए कहा कि उन्हें लेक्चर देने के बजाय ये देखना चाहिए कि वह अपनी इनामी राशि का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान कर रहे हैं. उनके हिसाब से जनता की मदद करना ही असली सेवा है,

शहजाद के इस कदम की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी खूब तारीफ की. उन्होंने शहजाद को बधाई देते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त किसानों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राइज मनी दान करने का उनका निर्णय वाकई सराहनीय है. जवाब में शहजाद ने फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया. उन्होंने इन दोनों को किसानों और नागरिकों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करने का श्रेय दिया.

वैसे, ये पहला मौका नहीं है जब शहजाद पूनावाला इंटरनेट पर ट्रोलिंग का शिकार हुए हों. पहले भी वे कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं. लेकिन इस बार मामला थोड़ा हटके था – एक अच्छे काम पर इतना हंगामा! तो आप बताइए, क्या आपको लगता है कि हर नेक काम पर 'दिखावा' का टैग लगाना सही है?