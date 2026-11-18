मनोरंजन

सूरज बड़जात्या अपनी आने वाली फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ में एक बहुत ही खास चीज़ लेकर आ रहे हैं! उनकी पहली फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ (जो साल 1989 में आई थी) में जो गणपति मूर्ति दिखी थी, वो अब 37 साल बाद उनकी नई फिल्म में फिर से नजर आने वाली है. ये खबर सुनकर 'मैंने प्यार किया' वाले फैंस तो खुशी से उछल पड़ेंगे, है ना?

साल 1989 में ‘मैंने प्यार किया’ से सूरज बड़जात्या ने बतौर डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया था. सलमान खान और भाग्यश्री की उस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था, और सूरज बड़जात्या ने इसके जरिए उन्हें रोमांस, परिवार और परंपरा की अपनी दुनिया से रूबरू कराया था. सच कहें तो, आज भी ये हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार प्रेम कहानियों में से एक है.

बड़जात्या की फिल्मों में परंपराओं का हमेशा से खास महत्व रहा है, और ये गणेश मूर्ति उसी सोच को आगे बढ़ाती है. ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि उनकी पहली फिल्म से जुड़ी यादों को ताजा करने जैसा है. सोचिए, जब वही गणपति बाप्पा 27 नवंबर को रिलीज हो रही 'ये प्रेम मोल लिया' में फिर से दिखेंगे, तो 'मैंने प्यार किया' देखने वाले दर्शकों के लिए ये कितना इमोशनल मोमेंट होगा!

ये दोनों फिल्में अलग-अलग टाइम पर बनी हैं, लेकिन ये गणेश मूर्ति उन्हें एक-दूसरे से जोड़ती है. इससे पता चलता है कि सूरज बड़जात्या अपने सिनेमा में कितनी निरंतरता और मूल्यों को बनाए रखते हैं. सच में, कुछ चीजें और कुछ परंपराएं हमेशा संभालकर रखनी चाहिए, और बड़जात्या जी इसे बखूबी समझते हैं.

‘ये प्रेम मोल लिया’ एक बार फिर पारिवारिक कहानी लेकर आ रही है, जिसमें आयुष्मान खुराना और शरवरी लीड रोल में हैं. फिल्म में अनूपम खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा, सौम्या टंडन और स्वानंद किरकिरे जैसे कमाल के एक्टर्स भी हैं. राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स इस फिल्म को मिलकर बना रहे हैं, जो 27 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. अब देखना ये है कि ये पुरानी यादें और नए रिश्ते, दर्शकों के दिल में क्या जगह बनाते हैं. क्या आप इस फिल्मी कनेक्शन को देखने के लिए एक्साइटेड हैं?