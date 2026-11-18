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साल 2026 तो धमाकेदार फिल्मों के नाम रहा, 'धुंरधर 2' से लेकर 'रामायण पार्ट 1' तक ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कहर ढाया था. लेकिन भाई लोग, अगला साल, यानी 2027, उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है! बॉलीवुड के बड़े-बड़े नाम अपनी धाकड़ फिल्में लेकर आ रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. अगर आप भी मेरी तरह 2027 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट जानने के लिए बेताब हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये लिस्ट आपको हैरान कर देगी!

सबसे पहले बात करते हैं संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' की. अब जहां भंसाली सर का नाम आ जाए, वहां ग्रैंडनेस और ड्रामा तो पक्का होता है. इस फिल्म को 2027 की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक बताया जा रहा है. सोचो ज़रा, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल एक साथ स्क्रीन पर, वो भी भंसाली की डायरेक्शन में! ये तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज लग रहा है. ये फिल्म 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी और फैंस इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, है ना?

अजय देवगन की सुपरहिट 'गोलमाल' फ्रैंचाइजी का पांचवां पार्ट भी 2027 में धूम मचाने आ रहा है. रोहित शेट्टी इसे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो सोचो कितनी गाड़ियां उड़ेंगी और कितने लॉजिक साइड में रख दिए जाएंगे! अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार और तबू भी इस बार 'गोलमाल' गैंग में शामिल होने वाले हैं. 8 जनवरी 2027 को रिलीज़ होने वाली ये फिल्म पक्का हंसी के ठहाके लगवाएगी. अब देखना ये है कि पिछली 'गोलमाल' फिल्मों की तरह ये भी हमारे दिलों में जगह बना पाती है या नहीं!

इंट्रेस्टिंग बात ये है कि 8 जनवरी 2027 को 'गोलमाल 5' के साथ ही अक्षय खन्ना की 'महाकाली' भी रिलीज़ हो रही है. अब भाई, एक ही दिन दो बड़ी फिल्में? टक्कर कांटे की होने वाली है! 'महाकाली' एक पैन-इंडिया फिल्म है जो तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम जैसी कई भाषाओं में रिलीज़ होगी. अक्षय खन्ना एक वर्सटाइल एक्टर हैं, तो उम्मीद है कि ये फिल्म दर्शकों को कुछ हटकर दिखाएगी.

कार्तिक आर्यन भी 2027 में बड़े पर्दे पर धमाकेदार कमबैक कर रहे हैं अपनी फिल्म 'कैप्टन इंडिया' के साथ. ये फिल्म 13 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे से ठीक पहले रिलीज़ होगी. कार्तिक इसमें एक बहादुर पायलट का रोल निभा रहे हैं. अब कार्तिक क्या कमाल दिखाते हैं, ये देखना मज़ेदार होगा. उम्मीद है कि ये फिल्म देशभक्ति का जोश जगाएगी और दिल जीत लेगी.

एस. एस. राजामौली की फिल्मों का तो अपना ही क्रेज़ होता है. उनकी 'वाराणसी' भी 2027 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में शामिल है. और सबसे बड़ी बात, प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म से इंडियन सिनेमा में वापसी कर रही हैं! साथ में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम रोल में हैं. 7 अप्रैल 2027 को वर्ल्डवाइड रिलीज़ होने वाली ये फिल्म, राजामौली के जादू और प्रियंका के कमबैक की वजह से अभी से लाइमलाइट में है. भाईसाहब, ये तो 'बाहुबली' से भी बड़ी कुछ चीज़ होने वाली है, या नहीं?

प्रभास की पैन-इंडिया एक्शन ड्रामा 'स्पिरिट' भी 2027 की लिस्ट में है. इसे संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट कर रहे हैं, जिनकी फिल्में अक्सर हटके होती हैं. 'स्पिरिट' 29 अक्टूबर 2027 को दीवाली के मौके पर दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा का कॉम्बिनेशन, वो भी दीवाली पर, मतलब बॉक्स ऑफिस पर पटाखों से भी बड़ा धमाका होने वाला है!

2027 वाकई सिनेमा प्रेमियों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाला. इतनी सारी बड़ी फिल्में और इतने बड़े स्टार्स एक ही साल में आ रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट का डोज़ तो भरपूर मिलेगा. अब बस इंतज़ार है कि कौन सी फिल्म 'ब्लॉकबस्टर' का टैग लेकर जाती है और कौन सी बस 'ठीक-ठाक' बनकर रह जाती है. आपको कौन सी फिल्म का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है, बताओ ज़रा?