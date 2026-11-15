कुणाल कपूर के 'इंद्र देव' लुक पर थाईलैंड हुआ फिदा, मिल गया देश आने का न्योता!

फ़िल्म

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' ने सिनेमाघरों में आते ही धूम मचा दी है, जिसने 5 नवंबर को अपनी रिलीज के बाद से ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म की इस कामयाबी के बीच, एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है: 'रामायण: पार्ट 1' में इंद्र देव की भूमिका निभाने वाले कुणाल कपूर ने थाईलैंड में एक अलग ही लेवल की फैन फॉलोइंग बना ली है!

थाई फैंस सोशल मीडिया पर कुणाल कपूर के कैमियो की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्हें भगवान इंद्र के रूप में देखकर फैंस इतने दीवाने हो गए हैं कि उनका लुक और एक्टिंग इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। कौन जानता था कि एक बॉलीवुड एक्टर का कैमियो इतना इंटरनेशनल सेंसेशन बन जाएगा?

थाईलैंड में इंद्र देव का जादू

कुणाल कपूर को 'रामायण' में भगवान इंद्र के रूप में उनके दमदार रोल के लिए खूब वाहवाही मिल रही है। फिल्म में वो दो धमाकेदार युद्ध दृश्यों में नजर आते हैं, । इसके अलावा, एक सीन ऐसा भी है जिसमें वे भगवान विष्णु से रावण से लड़ने के लिए अवतार लेने का अनुरोध करते हैं। उनकी एक्टिंग इतनी सटीक थी कि कई भारतीय फैंस भी उनके कायल हो गए, लेकिन थाईलैंड में तो वो सीधे इंटरनेट सेंसेशन बन चुके हैं।

थाई फैंस ने कुणाल के इंद्र देव लुक की स्क्रीनग्रैब्स (तस्वीरों) के साथ अपनी दीवानगी दिखाई है। एक फैन ने थाई भाषा में लिखा, "मुझे कभी समझ नहीं आया कि 'फ्रा लो' (Phra Lo) को इतनी चर्चा क्यों मिली। क्या इंद्र सच में इतने हैंडसम और कूल थे? फिर मैंने 'रामायण' देखी, और इंद्र वाकई बहुत हैंडसम हैं। उन्हें कहां से ढूंढा गया?" इस सवाल से साफ है कि कुणाल का लुक थाई फैंस पर कितना गहरा असर छोड़ गया है। ये तारीफें दिखाती हैं कि कुणाल ने अपने किरदार में जान डाल दी है!

न्योता और कुणाल का जवाब

अब जब इतने हैंडसम इंद्र देव धरती पर पधार ही गए हैं, तो थाई फैंस भला उन्हें अपने देश क्यों न बुलाते? कई थाई फैंस ने एक्टर को अपने देश आने का न्योता दे डाला है। एक फैन ने उनसे विनम्रतापूर्वक थाईलैंड आने का आग्रह किया। ये देखकर दिल खुश हो जाता है, जब किसी एक्टर को इतना प्यार मिले!

कुणाल कपूर भी भला अपने फैंस का दिल कैसे तोड़ते? उन्होंने तुरंत एक ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, "मुझे थाईलैंड बहुत पसंद है। मेरी बहन का परिवार वहां रहता है। यह मेरे दूसरे घर जैसा है।" इस जवाब ने थाई फैंस की खुशी को और बढ़ा दिया होगा। अब देखते हैं कुणाल कब थाईलैंड जाकर अपने इन नए फैंस से मिलते हैं!

'रामायण' की धमाकेदार परफॉरमेंस

'रामायण' सिर्फ कुणाल कपूर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए एक बड़ी जीत साबित हुई है। नमित मल्होत्रा ​​के 'प्राइम फोकस स्टूडियो' और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। फिल्म में यश, रणबीर कपूर, साई पल्लवी के साथ-साथ काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, आदिनाथ कोठारे, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन और लारा दत्ता जैसे कई बड़े सितारे अहम भूमिकाओं में हैं।

फिल्म का पहला पार्ट तो हिट हो ही चुका है, अब दर्शकों को इसके दूसरे पार्ट का इंतजार है। 'रामायण' का दूसरा पार्ट 2028 दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाला है। उम्मीद है कि यह भी पहले पार्ट की तरह ही दर्शकों का दिल जीत पाएगा। अब तो बस यही देखना है कि कुणाल कपूर की थाईलैंड फैन क्लब में और कितने सदस्य जुड़ते हैं!