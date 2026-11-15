श्रुति हासन: पापा कमल हासन की बेटी होकर भी पैसों के लिए करनी पड़ी स्ट्रगल?

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कमल हासन, जिन्हें तमिल सिनेमा में 'उलगनायगन' यानी पूरी दुनिया का हीरो कहा जाता है, पिछले 50 सालों से भी ज़्यादा समय से फिल्मों में काम कर रहे हैं. उनकी एक्स वाइफ सारिका ठाकुर भी खुद एक सफल कलाकार रही हैं. इन दोनों की बेटियां, श्रुति और अक्षरा हासन, को देखकर लोग शायद सोचते होंगे कि उनका बचपन ऐशो-आराम और चमक-दमक से भरा रहा होगा. पर श्रुति हासन की मानें तो ऐसा बिलकुल नहीं था, बल्कि उन्हें अपने शुरुआती दिनों में आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा. सुनकर आप भी कहेंगे, 'अरे, ये क्या हो गया?'

हाल ही में अंगद बेदी और नेहा धूपिया के यूट्यूब शो 'डबल डेट' पर श्रुति ने अपनी ज़िंदगी और पैसों से जुड़ी कई मज़ेदार और हैरान कर देने वाली बातें बताईं. उन्होंने सबसे बड़ा खुलासा ये किया कि उनके पापा कमल हासन ने उनकी पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ का खर्च कभी नहीं उठाया. जी हाँ, आपने सही सुना! बाकी सारी ज़िम्मेदारियाँ श्रुति को खुद ही उठानी पड़ीं.

श्रुति खुद को 'डैडीज़ गर्ल' मानती हैं और अपने पिता के काफी करीब हैं, लेकिन उनका कहना है कि कमल हासन भी बिल्कुल एक आम भारतीय पिता की तरह ही थे, जो हमेशा बच्चों को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या पापा ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो ज़िंदगी में और बेहतर कर सकें, तो श्रुति ने बेबाकी से कहा, "मुझे लगता है कि वो सच में मुझसे कभी खुश नहीं होते." अब बताओ, ये तो हर भारतीय बच्चे की कहानी है, है ना? हमेशा 'और बेहतर' की तलाश!

एक म्यूजिशियन के तौर पर अपने करियर की शुरुआत में श्रुति को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि किसी भी म्यूजिशियन के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उसका काम आर्थिक रूप से कितना फायदेमंद है, उसे कितने लोग देख रहे हैं, और वो किस तरह के दर्शकों तक पहुंचना चाहता है. श्रुति ने शुरू में इंग्लिश सिंगर और सॉन्गराइटर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था, लेकिन उस दौरान उन्हें सच में आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी. एक्ट्रेस ने हंसते हुए बताया कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी और जब उन्हें सच में पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने बॉलीवुड का रुख कर लिया. ये तो बढ़िया 'जुगाड़' है, जब म्यूज़िक से बात न बने, तो एक्टिंग सही!

श्रुति ने ये भी साफ़ किया कि उन्होंने अपने पिता से कभी आर्थिक मदद नहीं ली. हालांकि, इसमें एक अपवाद भी था. जब वो 19 साल की थीं और अमेरिका में अपनी म्यूज़िक की पढ़ाई कर रही थीं, तब पापा ने उनका खर्च उठाया था, क्योंकि उस वक़्त वो खुद अपनी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकती थीं. उन्होंने अपने पिता की सोच के बारे में बताते हुए कहा, "पापा का कहना था कि तुम्हें 50 साल की उम्र में भी पढ़ाई करनी है, तो मैं उसका खर्च उठाऊंगा. लेकिन इसके अलावा बाकी सब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है. तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें खुद ही संभालनी है." कितनी प्रैक्टिकल सोच है!

श्रुति अपनी ऐसी परवरिश के लिए खुद को खुशकिस्मत मानती हैं. तो आप क्या सोचते हैं इस 'डैडीज़ गर्ल' की कहानी पर? क्या ये वाकई सही परवरिश का तरीक़ा है या थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट था?