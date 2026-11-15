रामायण में हनुमान बनने के लिए दारा सिंह की वो 'कड़ी तपस्या', जिसे जानकर आप भी कहेंगे 'वाह!'

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आजकल सिनेमाघरों में 'रामायण' फिल्म का जादू छाया हुआ है, लेकिन जब भी इस महाकाव्य की बात आती है, तो रामानंद सागर की 'रामायण' का ज़िक्र किए बिना बात पूरी नहीं होती। यह टीवी शो भारतीय टेलीविजन के इतिहास के सबसे लोकप्रिय धारावाहिकों में से एक रहा है, और आज भी इसके कलाकार, खासकर हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह, दर्शकों के दिलों में खास जगह रखते हैं। हाल ही में रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने इस क्लासिक शो की शूटिंग के दौरान की कुछ अनसुनी कहानियाँ साझा कीं, जिनसे दारा सिंह और पूरी टीम के अथक समर्पण का पता चलता है। ये कहानियाँ बताती हैं कि उस दौर में बिना आधुनिक तकनीक के कैसे एक ऐतिहासिक धारावाहिक तैयार किया गया था।

दारा सिंह का अद्वितीय समर्पण

प्रेम सागर ने बताया कि दारा सिंह को हनुमान के रूप में तैयार करना एक बेहद मुश्किल काम था। उस समय आजकल की तरह प्रोस्थेटिक्स (कृत्रिम अंग या बनावट) जैसी तकनीकें उपलब्ध नहीं थीं, टीम को दारा सिंह के लुक को हनुमान जी के दिव्य स्वरूप से बिल्कुल मेल खाता हुआ बनाना पड़ता था। इस पूरी मेकअप प्रक्रिया में ही लगभग तीन से चार घंटे लग जाते थे।

मेकअप, पूंछ और भूख की चुनौती

दारा सिंह के लिए एक और बड़ी चुनौती थी उनकी पूंछ। हनुमान के किरदार में पूंछ एक अभिन्न अंग थी, लेकिन इसे पहनकर बैठना आसान नहीं था। प्रेम सागर ने बताया कि इस समस्या को हल करने के लिए एक खास स्टूल बनाया गया था, जिसमें पूंछ के लिए एक कट (जगह) बनी हुई थी।

लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि एक बार जब दारा सिंह के चेहरे पर मेकअप और मोल्ड (सांचा) लगा दिया जाता था, तो वे खाना नहीं खा पाते थे। प्रेम सागर ने बताया कि मेकअप शूट शुरू होने से लगभग तीन घंटे पहले ही कर दिया जाता था, जिसका मतलब था कि दारा सिंह लगभग आठ से नौ घंटे तक कुछ भी नहीं खा पाते थे। यह वाकई उनके असाधारण समर्पण को दर्शाता है। इतने लंबे समय तक बिना कुछ खाए काम करना किसी भी कलाकार के लिए आसान नहीं होता, पर दारा सिंह ने इसे अपनी 'तपस्या' बना लिया था।

रामानंद सागर का जुनून और 'वानर सेना' का जुगाड़

सिर्फ दारा सिंह ही नहीं, पूरी टीम और खासकर रामानंद सागर खुद भी अपने काम के प्रति पूरी तरह से जुनूनी थे। प्रेम सागर ने अपने पिताजी (रामानंद सागर) के बारे में बताया कि वे किसी दीवाने की तरह काम करते थे। अगर उन्हें रात में कोई नया दृश्य (सीन) सूझता, तो वे तुरंत संवाद (डायलॉग) बदल देते थे। वे प्रेम सागर से कहते थे कि सबको जगा दो, और सुबह 4 बजे ही कैमरे चालू कर दिए जाते थे। यह 24×7 चलने वाली प्रक्रिया थी,

प्रेम सागर ने एक और बड़ी समस्या 'वानर सेना' के मेकअप की बताई। वानर सेना के लिए सैकड़ों, लगभग 500 कलाकारों की जरूरत होती थी, और उनके मेकअप में कितना समय लगता होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। प्रेम सागर ने बताया कि वानर सेना के कलाकारों के लिए माउथपीस (मुंह का हिस्सा) बनाने के लिए उन्होंने सूखे नारियल का इस्तेमाल किया था। यह जुगाड़ उस दौर की रचनात्मकता और सीमित संसाधनों में भी बेहतरीन काम करने की इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

संगीत की अविस्मरणीय विरासत

रामानंद सागर की 'रामायण' का एक और पहलू जो इसे कालातीत बनाता है, वह है इसका संगीत। दिग्गज श्री रविंद्र जैन जी और अन्य प्रतिभाशाली गायकों ने इस शो के भक्ति गीतों को जीवंत कर दिया था। ये भजन इतने गहरे और मनमोहक हैं कि आज भी लोग इन्हें बार-बार सुनते हैं। इनमें 'मैया तेने का ठानी मन में', 'रास्ता देखत शबरी की उमर', 'हम बंधिजन अपने राजन की', 'मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल', 'राम भक्त ले चला रे राम की निशानी', 'श्री रघुवर कोमल कमलनयन (स्वयंवर गीत)', 'राम कहानी' और 'महासंग्राम' जैसे कई गीत शामिल हैं जो आज भी श्रोताओं के दिलों को छू जाते हैं।

रवींद्र जैन जी की भावपूर्ण आवाज़ में दृश्यों के बीच रामायण की चौपाइयों का पाठ भी इस धारावाहिक का एक सुंदर हिस्सा था। इन चौपाइयों में भक्ति, शांति और आध्यात्मिक गहराई थी, जो कहानी को एक नया आयाम देती थी। रामानंद सागर की 'रामायण' का संगीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं है; यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपनी आत्मा की गहराइयों में महसूस करते हैं। इसकी धुनें एक ऐसे शाश्वत आध्यात्मिक जादू को समेटे हुए हैं जो आज भी बेजोड़ है।

आज भी बेजोड़ रामानंद सागर की 'रामायण'

आज के समय में तकनीक ने बहुत प्रगति कर ली है। CGI (कंप्यूटर-जनरेटेड इमेजरी) और VFX (विजुअल इफेक्ट्स) जैसी तकनीकों का उपयोग करके हिंदू महाकाव्य 'रामायण' के कई आधुनिक रूपांतर पेश किए गए हैं। इन नई प्रस्तुतियों में ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट्स का शानदार इस्तेमाल देखने को मिलता है। फिर भी, रामानंद सागर के संस्करण का आकर्षण और प्रभाव आज भी अद्वितीय और बेजोड़ है। बिना आधुनिक तकनीकों के भी, उस समय की टीम ने जिस लगन, मेहनत और जुनून से यह धारावाहिक बनाया, वह आज भी एक बेंचमार्क है। यह दिखाता है कि सच्ची कला और समर्पण किसी भी तकनीकी कमी को पूरा कर सकते हैं। क्या आज के मेकर्स ऐसी ही तपस्या कर पाते हैं, क्या कहते हो?