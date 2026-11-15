KWK9: अनन्या पांडे ने कार्तिक को किया कॉल, अनन्या बिड़ला बोलीं - 'एक्स को क्यों?'

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करण जौहर का 'कॉफ़ी विद करण' सीज़न 9 गॉसिप का फुल पैकेज दे रहा है, और अब इसका अगला एपिसोड आ रहा है बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे और बिज़नेसवुमन अनन्या बिड़ला के साथ. शनिवार को इस एपिसोड का प्रोमो रिलीज़ हुआ, जिसमें खूब मज़ेदार पल दिखे. जब 'हे करण, इट्स मी!' सेगमेंट में अनन्या पांडे ने आदित्य रॉय कपूर, ईशान खट्टर और कार्तिक आर्यन को फोन घुमाया, तो वहां बैठी अनन्या बिड़ला ने तुरंत मज़ाक में कह दिया कि 'ये तो अपने सभी एक्स बॉयफ्रेंड्स को कॉल कर रही है!' करण जौहर का रिएक्शन भी देखने वाला था!

प्रोमो की शुरुआत में अनन्या पांडे ने एक ऐसी बात कह दी जो सिर्फ मज़ाक में ही हो सकती है – कि उन्हें दुनिया की बाकी सभी 'अनन्या' पसंद नहीं हैं, सिवाय अनन्या बिड़ला के. 'सिप इट इफ यू हैव डन इट' सेगमेंट के दौरान, दोनों ने कई मज़ेदार किस्से भी शेयर किए. अनन्या बिड़ला ने तो यहां तक बताया कि उन्होंने एक बार प्राइवेट डेट के लिए पूरा वेन्यू ही खाली करवा लिया था. मतलब, स्वैग हो तो ऐसा!

इस एपिसोड में एक और ट्विस्ट तब आता है जब अनन्या पांडे की बेस्ट फ्रेंड शनाया कपूर की एंट्री होती है. शनाया इन दिनों अपनी फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' को लेकर चर्चा में हैं. अनन्या और शनाया ने एक मज़ेदार चैलेंज में भी हिस्सा लिया, जहां उन्हें ऐसे सेंटेंस सोचने थे जो बोर्डरूम और बेडरूम दोनों जगह फिट बैठें. पता चला कि दोनों रणवीर सिंह की बहुत बड़ी फैन हैं. वहीं, अनन्या बिड़ला ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया कि वो कभी अपने साथ पैसे नहीं रखतीं.

जियोहॉटस्टार ने इस प्रोमो को शेयर करते हुए सही कहा कि 'दो अनन्या, दोगुना मजा और एक ऐसी स्टूडेंट जो सरप्राइज़ देना जानती है! यह एक ऐसी 'कॉफ़ी डेट' है जिसे ज़रूर देखना चाहिए.' अगर आप भी ये धमाकेदार एपिसोड देखना चाहते हैं, तो 'कॉफ़ी विद करण' सीज़न 9 का एपिसोड छह बुधवार, 18 नवंबर को शाम सात बजे सिर्फ जियोहॉटस्टार के 'द पीकॉक हब' पर स्ट्रीम होगा. पिछले एपिसोड में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी मेहमान के तौर पर शामिल हुए थे, जिन्होंने अपने रिलेशनशिप और काम को लेकर खुलकर बात की थी.