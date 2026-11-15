गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा की 'हीरो की हॉररिन' का खौफनाक पोस्टर आउट!

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बॉलीवुड में एक और स्टार किड की धमाकेदार एंट्री होने वाली है! गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा अब बड़े पर्दे पर अपना डेब्यू करने के लिए तैयार हैं और जिस फिल्म से वो आ रहे हैं, उसका पहला पोस्टर देखकर ही रूह काँप जाएगी. जी हाँ, साजिद खान की हॉरर-कॉमेडी ‘हीरो की हॉररिन’ का पहला लुक बीते शुक्रवार को जारी कर दिया गया है.

‘हाउसफुल’ और ‘हिम्मतवाला’ जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर साजिद खान अब हॉरर-कॉमेडी के साथ वापसी कर रहे हैं. उनकी ये अपकमिंग फिल्म ‘हीरो की हॉररिन’ हॉरर, कॉमेडी और रोमांस का एक अनोखा मिक्सचर होने वाली है. फिल्म के मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर जो पोस्टर शेयर किया है, उसमें एक डरावनी महिला की झलक दिखाई गई है. सोचिए, लंबे बाल, खून जैसी लाल साड़ी, कटा-फटा चेहरा, चमकती सफेद आँखें, नुकीले दांत और पंजे जैसे हाथ… ये सब धुएं और अंधेरे के बीच से निकलकर आ रहा है. ये तो पक्का थिएटर्स में सबकी चीखें निकलवाने वाली है!

मां-बेटे की जोड़ी पर्दे पर

इस फिल्म में सबसे स्पेशल बात ये है कि गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं. उनके साथ ‘लापता लेडीज’ से चर्चा में आईं नितांशी गोयल मुख्य भूमिका में दिखेंगी. लेकिन यहीं सरप्राइज़ खत्म नहीं होता! यशवर्धन की रियल लाइफ मॉम सुनीता आहूजा भी फिल्म में उनकी मां का ही किरदार निभा रही हैं. ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, रियल लाइफ की केमिस्ट्री रील लाइफ में देखना मजेदार होगा.

फिल्म में और भी कई टैलेंटेड चेहरे नजर आएंगे, जिनमें चंकी पांडे, जेमी लीवर, बृजेंद्र काला, सिमरत कौर रंधावा और कृष्णा अभिषेक जैसे कलाकार शामिल हैं. बालाजी मोशन पिक्चर्स के इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर हुए इस पोस्टर ने तो अभी से उत्सुकता बढ़ा दी है.

गोविंदा का कैमियो?

और हाँ, फिल्म को लेकर एक और धांसू चर्चा चल रही है — कहा जा रहा है कि गोविंदा भी फिल्म में एक खास कैमियो रोल में नजर आ सकते हैं! हालांकि, इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो बाप-बेटे को एक साथ पर्दे पर देखना दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा. सोचिए, गोविंदा का डांस और कॉमेडी का तड़का, हॉरर फिल्म में कितना मजा आएगा!

‘हीरो की हॉररिन’ का निर्माण जय हो मीडिया वेंचर्स ने किया है और बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड इसे प्रस्तुत कर रही है. शोभा कपूर, एकता कपूर और अमर बुटाला ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है. मेकर्स का कहना है कि फिल्म में हॉरर, कॉमेडी और रोमांस के साथ अलौकिक घटनाओं का भी खूब तड़का देखने को मिलेगा. और हाँ, यशवर्धन का डांस भी फिल्म का एक खास अट्रैक्शन होगा. ये फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अब देखना ये है कि गोविंदा का बेटा अपनी डेब्यू फिल्म से कितनी 'हॉररिन' मचाता है!