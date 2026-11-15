ध्वनि भानुशाली ने की यश भानुशाली से सगाई, ‘कपकेक’ के साथ फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग!

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सिंगर ध्वनि भानुशाली ने पिछले शुक्रवार को अपनी जिंदगी के एक नए चैप्टर का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड यश भानुशाली के साथ सगाई कर ली है। ध्वनि ने सोशल मीडिया पर सगाई की कुछ बेहद रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने यश को शादी के लिए हाँ कह दिया है। तस्वीरों में दोनों की केमिस्ट्री और खुशी साफ दिख रही है। एक तस्वीर में ध्वनि अपनी सगाई की अंगूठी भी फ्लॉन्ट करती नज़र आ रही हैं।

ध्वनि ने तस्वीरों के साथ लिखा, "मुझे जिंदगी भर के लिए मेरा कपकेक मिल गया। हाँ कह दिया।" उनकी इस पोस्ट के सामने आते ही फैंस और सोशल मीडिया यूज़र्स उन्हें नई शुरुआत के लिए बधाई देने लगे। अब बात उस चमकदार डायमंड रिंग की, जो ध्वनि की उंगली में दिख रही है। सबको बस यही जानना है कि आखिर ये रिंग कितने की है? पर रुकिए जनाब, सिंगर या उनके परिवार की तरफ से अंगूठी की कीमत, हीरे के वज़न, उसकी क्वालिटी या डिज़ाइनर के बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है। ऐसे में सिर्फ एक तस्वीर देखकर उसकी कीमत का सटीक अंदाज़ा लगा पाना फ़िलहाल तो नामुमकिन है। हीरे की अंगूठी की कीमत उसके कैरेट, कट, रंग, क्लैरिटी और मेटल की क्वालिटी पर निर्भर करती है।

सगाई के इस खास मौके की चार तस्वीरें ध्वनि ने शेयर की हैं। एक तस्वीर में वह यश को गले लगाती दिख रही हैं, तो दूसरी में यश उनके गालों पर प्यार से किस करते नज़र आ रहे हैं। एक और तस्वीर में कपल सनसेट के सामने पोज़ देता दिख रहा है और इसी दौरान ध्वनि अपनी डायमंड रिंग भी बड़े स्टाइल में फ्लॉन्ट कर रही हैं। इस दौरान ध्वनि ने ब्राउन टैंक टॉप के साथ लेदर स्कर्ट और मैचिंग फुटवियर पहने थे, वहीं यश व्हाइट शर्ट, कलरफुल जैकेट और डेनिम जीन्स में काफी कूल दिख रहे थे।

कौन हैं ध्वनि भानुशाली, ? ध्वनि भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की उन सिंगर्स में से एक हैं जिन्होंने बहुत जल्द अपनी पहचान बनाई है। उन्हें खास पहचान उनके सुपरहिट गाने ‘वास्ते’ से मिली। इसके अलावा ‘लेजा रे’, ‘दिलबर’, 'दुनिया' और ‘नयन’ जैसे गानों से भी उन्होंने खूब लाइमलाइट बटोरी है। उनके गानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में सुना जाता है और इंस्टाग्राम पर भी उनकी फैन फॉलोइंग तगड़ी है, करीब 7.1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ वह सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं।

ध्वनि ने पहले भी कहा है कि उन्हें प्लेबैक सिंगिंग के मुकाबले पॉप म्यूजिक ज्यादा पसंद है। उनका मानना है कि पॉप म्यूजिक में उन्हें अपनी कहानी खुद कहने का मौका मिलता है, जिससे उनकी अपनी पहचान बनती है। हालांकि, प्लेबैक सिंगिंग के मौकों को लेकर भी वो उत्साहित रहती हैं। फ़िलहाल, उनकी सगाई की खबर ने फैंस को खुश कर दिया है। शादी की तारीख और उस डायमंड रिंग की कीमत को लेकर अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन प्यार तो बेशकीमती होता है, है ना?