Netflix पर इस छोटे से फैमिली ड्रामा ने मचाया तहलका, 'दिलवाली दीवाली' ने एक हफ्ते से कर रखा है टॉप पर कब्ज़ा!

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रणबीर कपूर की 'रामायण' के जलवे के बीच, नेटफ्लिक्स पर एक छोटी सी फैमिली ड्रामा फिल्म ने ऐसा तहलका मचाया है कि हर तरफ उसी की चर्चा हो रही है! रितेश मेनन के निर्देशन में बनी और सिर्फ एक घंटे एक मिनट की 'दिलवाली दीवाली' बीते 5 नवंबर को रिलीज होने के बाद से पिछले एक हफ्ते से नेटफ्लिक्स पर लगातार नंबर-1 के पायदान पर कब्ज़ा जमाए बैठी है.

मनोज पहवा और मिहिर आहूजा जैसे दमदार स्टार्स से सजी इस फिल्म की इमोशनल कहानी ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. शानदार वर्ड-ऑफ-माउथ और फेस्टिव वाइब्स के चलते, फिल्म ने आते ही व्यूअर्स को अपना दीवाना बना लिया और तब से ये नेटफ्लिक्स पर मजबूती से अपनी जगह बनाए हुए है.

क्या है 'दिलवाली दीवाली' की कहानी?

यह कहानी है सिक्का परिवार की, जिसका बेटा अंश सिक्का (मिहिर आहूजा) नॉर्वे में इंजीनियर है. विदेश में जी-तोड़ मेहनत करने के बाद, अंश अपने पंजाबी मिडिल-क्लास माता-पिता को सरप्राइज देते हुए शहर के एक पॉश हाई-राइज अपार्टमेंट में एक लग्जरी फ्लैट गिफ्ट करता है. लेकिन, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब माता-पिता किसी खास वजह से अंश से एक झूठ बोलते हैं, और यही इस कहानी का सबसे इमोशनल और नायाब मोड़ है.

दमदार स्टार कास्ट और बेहतरीन निर्देशन

इस शॉर्ट फीचर फिल्म का निर्देशन रितेश मेनन ने किया है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें दिग्गज अभिनेता मनोज पहवा ने अंश के पिता का किरदार निभाया है, जबकि नीलू कोहली अंश की मां और ओर्रा भटनागर अंश की बहन के रूप में नजर आई हैं. इन सभी कलाकारों की नेचुरल एक्टिंग ने कहानी में जान डाल दी है, जो दर्शकों को सीधा उनसे जोड़ देती है.

फिल्म माता-पिता और बच्चों के बीच पीढ़ी के अंतर, हल्की-फुल्की नोकझोंक और पारिवारिक मूल्यों को बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारती है. यही वजह है कि कम समय की यह फिल्म दर्शकों को बिल्कुल भी बोर नहीं करती और सीधा उनके दिल को छू लेती है. अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो कम समय में भरपूर मनोरंजन के साथ-साथ आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर मुस्कान ले आए, तो नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही 'दिलवाली दीवाली' आपकी फैमिली बिंज-वॉच के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है. तो, क्या आप भी इस दीवाली के मौसम में इस 'दिलवाली दीवाली' को अपनी वॉचलिस्ट में शामिल करने वाले हैं?