शाहरुख खान की 1.8 करोड़ की घड़ी: इस खास वर्जन की दुनिया में सिर्फ 22 घड़ियाँ!

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बॉलीवुड के बादशाह, जिन्हें 'किंग खान' भी कहा जाता है, शाहरुख खान अपनी फिल्मों और दमदार एक्टिंग के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन उनका लग्ज़री लाइफस्टाइल भी हमेशा सुर्खियों में रहता है. हाल ही में एक वीडियो में उनकी कलाई पर एक ऐसी घड़ी नज़र आई, जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. ये कोई आम रोलेक्स या ऐप्पल वॉच नहीं है, बल्कि स्विट्जरलैंड की बेहद खास लग्ज़री वॉच कंपनी Greubel Forsey की Balancier 3 है.

एक वॉच स्पॉटिंग वेबसाइट के मुताबिक, इस घड़ी की कीमत करीब 1.8 करोड़ रुपये है! और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि इसके बेबी ब्लू डायल वाले वर्जन की दुनिया में सिर्फ 22 घड़ियाँ ही बनाई गई हैं. यानी, शाहरुख खान की कलाई पर बंधी ये छोटी सी चीज़ कई महंगी लग्ज़री कारों से भी ज़्यादा दाम रखती है.

शाहरुख खान हाल ही में अपने 61वें जन्मदिन के मौके पर एक खास अंदाज़ में दिखे थे. उनकी ड्रेसिंग, स्टाइल और बाकी एक्सेसरीज के बीच, सबसे ज़्यादा ध्यान उनकी कलाई पर बंधी इसी नीले डायल वाली खूबसूरत घड़ी ने खींचा. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में ये घड़ी साफ दिख रही थी, जिसने फैन्स की उत्सुकता बढ़ा दी.

आखिर इतनी महंगी क्यों है ये घड़ी?

अब सवाल ये है कि आखिर इस छोटी सी घड़ी में ऐसा क्या खास है कि इसकी कीमत में तो एक लग्ज़री फ्लैट आ जाए? दरअसल, Greubel Forsey स्विट्जरलैंड की वो कंपनी है जो हज़ारों घड़ियाँ बनाने में नहीं, बल्कि बेहद जटिल मशीनरी और हाथ से की गई बारीक कारीगरी वाली एक्सक्लूसिव घड़ियाँ बनाने में माहिर है. इनकी पहचान घड़ी के अंदर की पेचीदा मशीनरी, अनोखा डिज़ाइन और हाथ से की गई फिनिशिंग होती है, जो किसी कलाकृति से कम नहीं लगती.

Balancier 3 इसी सोच का एक शानदार नमूना है. पहली नज़र में इसका खुला हुआ डायल और उसके अंदर घूमते अलग-अलग हिस्से किसी छोटी मशीन या आर्ट पीस जैसे लगते हैं. इसमें आम घड़ियों की तरह मशीनरी को छिपाया नहीं गया है, बल्कि कई हिस्सों को सामने से साफ देखा जा सकता है. यही ओपनवर्क डायल इस घड़ी का सबसे आकर्षक और खास हिस्सा है.

सिर्फ 22 पीस और करोड़ों की कीमत का राज़

इस घड़ी की कीमत ही इसे और खास बनाती है. रिपोर्टेड लिस्ट प्राइस $2,05,000 है, जो भारतीय रुपये में करीब 1.8 करोड़ रुपये बैठती है. लेकिन सबसे बड़ा राज़ इसकी एक्सक्लूसिविटी में छिपा है. इस Balancier 3 का बेबी ब्लू डायल वाला खास वर्जन सिर्फ 22 पीस तक ही सीमित है. इसका मतलब है कि कंपनी ने इस रंग और डिज़ाइन वाले सिर्फ 22 टाइमपीस ही बनाए हैं. यहीं एक बात समझनी ज़रूरी है कि ये 22 घड़ियाँ इस खास 'बेबी ब्लू एडिशन' की हैं, पूरी Balancier 3 सीरीज़ की नहीं.

महंगी घड़ियों की दुनिया में ऐसी 'लिमिटेड एडिशन' चीज़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है. इनकी कम संख्या, खास डिज़ाइन और अंदर की जटिल मशीनरी इन्हें घड़ियों के शौकीनों और कलेक्टर्स के बीच बेहद पसंद बनाती है.

मैकेनिकल कमाल: इंजन, पावर और प्रदर्शन

इस घड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसका 'मूवमेंट' है. आसान शब्दों में कहें तो, मूवमेंट घड़ी के अंदर का वो पूरा सिस्टम होता है जो उसके कांटों को चलाता है और समय बताता है. Greubel Forsey Balancier 3 में 'मैनुअल वाइंडिंग मूवमेंट' दिया गया है. यानी, ये बैटरी से चलने वाली घड़ी नहीं है, इसे चलाने के लिए समय-समय पर हाथ से क्राउन घुमाकर 'चाबी' भरनी पड़ती है.

इसमें कंपनी का अपना इन-हाउस मैकेनिकल मूवमेंट लगा है, जिसमें 282 छोटे-बड़े पुर्जे और 43 'ज्वेल्स' इस्तेमाल किए गए हैं. ये 'ज्वेल्स' कोई कीमती पत्थर नहीं होते जो घड़ी को चमकाते हैं, बल्कि ये घर्षण कम करने के लिए लगाए जाते हैं ताकि मूवमेंट बेहतर तरीके से चले. इसका मूवमेंट 21,600 वाइब्रेशन प्रति घंटे की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है. इसमें दो बैरल भी हैं जो मिलकर घड़ी को लगातार ऊर्जा देते रहते हैं.

डिज़ाइन और कारीगरी: सिर्फ एक घड़ी नहीं, कला का नमूना

इस घड़ी का एक और कमाल है इसका 'पावर रिजर्व'. Greubel Forsey Balancier 3 में 72 घंटे का पावर रिजर्व मिलता है. इसका मतलब है कि अगर आप इस घड़ी को पूरी तरह चाबी भरकर रख देते हैं, तो ये करीब तीन दिन तक चलती रहेगी, फिर इसे दोबारा वाइंड करना पड़ेगा. इसमें दो बैरल सीरीज़ में लगे हैं जो तेज़ी से घूमते हैं और घड़ी के मूवमेंट को लगातार ऊर्जा देते रहते हैं. कंपनी ने इसमें पावर रिजर्व इंडिकेटर भी दिया है, जिससे पता चलता है कि घड़ी में कितनी ऊर्जा बची है.

घड़ी का सबसे आकर्षक हिस्सा इसका बड़ा 'बैलेंस व्हील' है. इसे आसान भाषा में घड़ी का 'दिल' कह सकते हैं, जो लगातार आगे-पीछे हिलता रहता है और घड़ी की टाइमिंग को कंट्रोल करता है. Balancier 3 में ये बैलेंस व्हील 12.6 मिलीमीटर का है, जिसे कंपनी ने खुद बनाया है और इसमें सोने के छह छोटे एडजस्टमेंट स्क्रू भी लगाए गए हैं. घड़ी के डायल पर तीन बड़े ब्रिज भी दिखाई देते हैं. ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, बल्कि मशीनरी के अलग-अलग हिस्सों को सहारा देते हैं.

पहला ब्रिज बैरल को सहारा देता है, दूसरा बड़े बैलेंस व्हील से जुड़ा है, और तीसरा ब्रिज घंटे और मिनट की सुइयों के साथ छोटे सेकंड काउंटर को सपोर्ट करता है. इन सभी ब्रिज पर हाथ से पॉलिश की गई है. यही बारीक कारीगरी और जटिल डिज़ाइन इस घड़ी को किसी आम लग्ज़री घड़ी से कहीं ज़्यादा खास और एक सच्चा मास्टरपीस बनाते हैं. वाकई, शाहरुख खान का स्वैग और उनकी चॉइस दोनों ही लाजवाब हैं, क्या कहते हो?