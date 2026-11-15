बिग बॉस 20: दोस्ती में दरार और लव गिल पर गलत कमेंट, स्काउट ओपी और यंग डीएसए के बीच हुई जोरदार लड़ाई!

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कलर्स टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 20 में टॉर्चर टास्क के दौरान हुई एक जोरदार बहस ने दो जिगरी दोस्तों, स्काउट ओपी और यंग डीएसए, को आमने-सामने खड़ा कर दिया, ऐसा लेटेस्ट प्रोमो और मीडिया रिपोर्ट्स में दिखा.

दरअसल, टॉर्चर टास्क में जब उदिति टॉर्चर चेयर पर बैठी थीं, तो स्काउट ओपी ने उन्हें हटाने के लिए उनकी फैमिली फोटो का इस्तेमाल कर लिया. इस हरकत से घर के सभी सदस्य हैरान रह गए और यंग डीएसए तो सीधे स्काउट पर भड़क गए. उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि गाली-गलौच से शुरू होकर बात धक्का-मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गई! हालांकि, गुल्लू और घर के बाकी सदस्य आकर इस लड़ाई को रोकते नजर आते हैं.

इतना ही नहीं, स्काउट ओपी एक और विवाद में घिर गए. हंसी-मजाक के दौरान उन्होंने लव गिल पर कुछ गलत कमेंट कर दिया, जिससे लव काफी परेशान हो गईं. लव ने तुरंत इस पर सवाल उठाया, और काज़ी तौकीर ने भी कड़ा एतराज़ जताते हुए स्काउट को याद दिलाया कि औरतों की इज्ज़त करनी चाहिए. गुल्लू ने इस बार स्काउट का बचाव करते हुए इसे जुबान फिसलने की गलती बताया और कहा कि बात को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए. आखिर में, स्काउट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने लव से माफी मांग ली. लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ माफी मांगना काफी था?

इस हंगामे भरे हफ्ते में कुल 10 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड हैं. इनमें लव गिल, गुल्लू, काज़ी तौकीर, आम्रपाली दुबे, स्काउट ओपी, कनिका मान, माही विज, उदिति सिंह, यंग डीएसए और मनीष गोयल के नाम शामिल हैं. अब देखना ये है कि इस लड़ाई और विवाद का असर उनकी गेम पर कैसे पड़ेगा और कौन घर से बाहर होगा.