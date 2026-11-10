बिग बॉस 20: मनीष को 'गलत तरीके से छूने' का इल्ज़ाम, काजी के वुमन कार्ड पर मचा बवाल!

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'बिग बॉस 20' के घर में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता, और इस बार तो हद ही हो गई! शो के सबसे तगड़े और पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक काजी तौकीर ने ऐसा दांव खेला है कि घर से बाहर तक बवाल मच गया है। याद है ना, अभी तक तो फैंस 'बिग बॉस' के मेकर्स को ट्रोल कर रहे थे कि काजी को स्क्रीन टाइम ही नहीं मिल रहा! एक यूजर ने तो कमेंट करके कह दिया था कि 75 मिनट के शो में काजी बमुश्किल 5 मिनट ही दिखते हैं। फैंस ने तो मेकर्स को चुनौती भी दे दी थी कि अगर हिम्मत है तो काजी को बाहर निकाल कर दिखाओ, ताकि शो की असली व्यूअरशिप पता चले। पर अब ये झगड़ा तो एक नए लेवल पर पहुँच गया है, बॉस!

हाल ही में सामने आए एक प्रोमो में काजी और मनीष के बीच जोरदार झगड़ा दिखाया गया। घरवालों ने काजी को औरत के वेश में तैयार किया। लहंगा-चोली पहनकर काजी ने भी अपनी अदाएं दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी । वो मनीष से फ्लर्ट भी कर रहे थे, और फिर अचानक उन पर गंभीर इल्ज़ाम लगाने लगे। भई, ये तो वही वाली बात हो गई – 'पहले प्यार, फिर तकरार'!

काजी ने मनीष पर आरोप लगाया कि जब वो लड़की बने थे, तब मनीष उन्हें वॉशरूम ले जाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें पकड़ने की भी कोशिश की। ये सुनकर मनीष तो गुस्से से फट पड़े! उन्होंने साफ़-साफ़ कहा, "मैं औरतों की इज्जत करता हूं, अपनी बीवी से प्यार करता हूं, ये वुमन कार्ड मत खेलो।" अब मनीष को लग रहा है कि काजी ने लड़की बनकर 'वुमन कार्ड' खेल दिया है। ये तो सही में गेम में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी!

घर के बाहर भी, काजी के फैंस उनके सपोर्ट में आ गए हैं और मनीष को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मनीष ने काजी को गलत तरीके से छुआ, खासकर तब जब वो औरत बने हुए थे और ऐसे में मनीष को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस 'गलती' पर घर में और क्या-क्या बवाल होता है और 'बिग बॉस' इस पर क्या स्टैंड लेते हैं।

घर में सिर्फ यही नहीं, एक और प्रोमो में कैप्टन अरिश्फा और स्काउट की भी धमाकेदार लड़ाई देखने को मिली। अरिश्फा ने स्काउट को दिन में सोने के लिए डांटा क्योंकि वो कैप्टन थीं और स्काउट दिन में सो रहे थे। लेकिन जनाब को तो उठना ही नहीं था! बस फिर क्या था, दोनों के बीच खूब चिल्लम-चिल्ली हुई, जैसे मानो किसी ने मिर्च लगा दी हो! 'बिग बॉस' में एक दिन भी बिना लड़ाई के बीत जाए तो मानो कुछ मिसिंग सा लगता है, है ना?

खैर, घर के अंदर जो भी तमाशा हो रहा है, वो 'बिग बॉस 20' की पॉपुलैरिटी को नई ऊँचाइयों पर ले जा रहा है। JioHotstar पर इस शो ने 60 दिनों से भी कम समय में 1 बिलियन घंटे का वॉच-टाइम जुटा लिया है। यकीन मानिए, 3.5 बिलियन वोटों के साथ, यह सीजन 19 से 71% ज्यादा और वोटर्स की संख्या में 48% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले दो दशकों में भारतीय स्क्रीन पर किसी भी शो के लिए यह सबसे तेज़ रिकॉर्ड है, जो बताता है कि दर्शकों को तो पूरा मसाला मिल रहा है!

'बिग बॉस 20' सिर्फ भारत में ही नहीं, ग्लोबल लेवल पर भी धमाल मचा रहा है। UK, कनाडा और सिंगापुर में JioHotstar के टॉप 5 टाइटल्स में शामिल होने के साथ-साथ, UAE में Starzplay पर भी यह सबसे ज्यादा रेटिंग वाला शो बन चुका है। भारत में तो दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे मेट्रो शहरों में इसे सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। सितंबर में शुरू हुआ यह सीजन, 20 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले के साथ धमाकेदार तरीके से ख़त्म होने वाला है। दिवाली पर भी इस हफ्ते कोई एविक्शन नहीं हुआ।

अब देखते हैं कि ग्रैंड फिनाले तक और कितने हंगामे होते हैं और कौन-कौन से 'वुमन कार्ड' प्ले होते हैं! आपको क्या लगता है, काजी ने ये सब सिर्फ गेम के लिए किया या बात सच में कुछ और थी?