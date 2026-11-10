अहान पांडे की दिवाली: अनीत पड्डा ने पांडे परिवार के साथ मिलकर मचाई धूम!

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अहान पांडे, जिन्होंने 'सैयारा' से बॉलीवुड में कदम रखा है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में हैं। और इसका एक बड़ा कारण हैं उनकी को-स्टार अनीत पड्डा। अब अनीत ने पांडे परिवार के साथ दिवाली भी सेलिब्रेट कर ली है! जी हाँ, अहान की मम्मी, डीन पांडे ने सोशल मीडिया पर इस सेलिब्रेशन की कुछ झलकियां शेयर की हैं, जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। इन्हें देखकर तो लग रहा है कि अनीत अब पांडे परिवार का एक अटूट हिस्सा बन चुकी हैं, क्या कहते हैं आप?

डीन पांडे ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर दिवाली की खास तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें अनीत भी उनके साथ कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए पोज दे रही हैं। एक सेल्फी में तो अनीत ने बड़े ही सलीके से अपने सिर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था और उनकी प्यारी सी मुस्कान ने सबका दिल जीत लिया, वहीं डीन पांडे ने अपने खास अंदाज़ में पाउट बनाकर फोटो को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना दिया। एक और तस्वीर में अनीत गुलाबी रंग के सूट में सजी-धजी, डीन और बाकी महिलाओं के साथ खुशी-खुशी पोज दे रही थीं। ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि अनीत की पांडे परिवार के साथ कितनी जबरदस्त ट्यूनिंग है।

आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब अनीत पांडे परिवार के इतने करीब दिखी हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने अहान और उनके परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाया था। उस पार्टी में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आलिया भी शामिल हुई थीं। इतना ही नहीं, अहान की बहन अलाना पांडे की बेबी शावर में भी अनीत ने शिरकत की थी, जहाँ उनकी परिवार के सदस्यों के साथ बॉन्डिंग देखने लायक थी। उन्होंने तो सब के साथ मिलकर फन गेम्स में भी जमकर हिस्सा लिया था! और भला अहान का वो खास बर्थडे पोस्ट कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने अनीत के लिए लिखा था, "अनीत, तुम यूनिवर्स का मेरे लिए अनमोल तोहफा हो, तुम जिस भी चीज को छूती हो, वो स्टारडस्ट में बदल जाती है।" सच कहें तो, ये लाइनें दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही लग रही हैं, है ना?

अब अगर बात करें अहान और अनीत के वर्कफ्रंट की, तो अनीत पड्डा हाल ही में जियो हॉटस्टार की थ्रिलर वेब सीरीज 'हुंकारः द रोर' में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी हैं। यह सीरीज 25 सितंबर को स्ट्रीम हुई थी, जिसमें उन्होंने मीनू रावत नाम की एक 17 साल की लड़की का किरदार निभाया था। इस सीरीज की कहानी एक पाखंडी धर्मगुरु 'बाप जी' और उसके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक 17 वर्षीय लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है। अनीत की अगली फिल्म 'शक्ति शालिनी' है, जिसके सेट से कुछ तस्वीरें पहले ही सोशल मीडिया पर छा चुकी हैं। वहीं, अहान पांडे भी जल्द ही रोमांटिक-ड्रामा 'बेपरवाह' में शरवरी वाघ के साथ लीड रोल में नजर आने वाले हैं।

तो क्या लग रहा है आपको, अहान और अनीत का ये 'स्टारडस्ट' वाला कनेक्शन सिर्फ गहरी दोस्ती है या कुछ और?