दिवाली डेकोरेशन का झंझट? सोहा अली खान के देसी नुस्खे कर देंगे सारा काम आसान!

मनोरंजन

दिवाली पर घर सजाने का जोश तो सबको होता है, पर लेट्स बी ऑनेस्ट, आखिर में टाइम की कमी पड़ ही जाती है, है ना? अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी तक डेकोरेशन की तैयारी नहीं की है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं! बॉलीवुड एक्ट्रेस और सैफ़ अली खान की बहन सोहा अली खान ने इसका एक ऐसा जुगाड़ बताया है जो आपका काम बहुत आसान कर देगा.

हाल ही में सोहा ने अपनी बेटी इनाया और ननद करिश्मा खेमू के साथ मिलकर घर को बेहद खूबसूरती से सजाया और वो भी बिना किसी महंगी चीज़ या घंटों की मेहनत के. उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दिखाया कि कैसे सादगी और क्रिएटिविटी से भी घर को फेस्टिव लुक दिया जा सकता है. तो अगर आप भी लास्ट मिनट डेकोरेशन के लिए आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं, तो सोहा के ये देसी नुस्खे आपके लिए हैं!

फूलों का कमाल: गेंदे की लड़ियां और ताज़गी

दिवाली पर ट्रेडिशनल लुक चाहिए तो गेंदे के फूलों से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता. ये ऐसे फूल हैं जो घर में आते ही एक अलग ही खुशनुमा माहौल बना देते हैं! सोहा ने अपने घर की सीढ़ियों और दरवाजों को पीले और नारंगी गेंदे की लड़ियों से सजाया. आप चाहें तो असली फूलों का इस्तेमाल करें या फिर बाज़ार से आसानी से मिलने वाली नकली फूलों की मालाएं ले आएं. इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन्हें लगाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और ये तुरंत पूरे घर को एक फेस्टिव और वेलकमिंग फील देते हैं.

आप भी अपने घर के मेन गेट, बालकनी, कमरों के दरवाज़ों और सीढ़ियों पर गेंदे की लड़ियां लगाकर देखिए, घर की रौनक झट से बढ़ जाएगी. और सच कहें तो, गेंदे के फूल कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होते, ये हमारी परंपरा का वो हिस्सा हैं जो हमेशा फ्रेश लगता है!

रंगोली के रंग, फैमिली के संग: क्रिएटिविटी का तड़का

दिवाली पर रंगोली बनाना तो जैसे रिवाज़ ही है! लेकिन अगर आपके पास घंटों बैठकर रंगोली बनाने का समय नहीं है, तो सोहा का ये तरीका आपका दिल जीत लेगा. उन्होंने पिछले साल इस्तेमाल किए गए रंगोली मैट्स को फिर से इस्तेमाल किया और उन्हें सीढ़ियों पर सजा दिया. ये मैट्स कम समय में सीढ़ियों को शानदार लुक देते हैं और दोबारा इस्तेमाल करने से पैसे भी बचते हैं, कितनी समझदारी की बात है!

वहीं, फर्श पर सोहा ने अपनी बेटी इनाया और ननद करिश्मा खेमू के साथ मिलकर हाथों से खूबसूरत रंगोली बनाई. ये फैमिली टाइम और क्रिएटिविटी का परफेक्ट मिक्सचर था. रंग-बिरंगी रंगोली से घर में एक अलग ही जान आ गई. इनाया तो बालकनी में भी अपनी रंगोली बनाती दिखी, जो बताता है कि ये एक्टिविटी बच्चों को भी कितनी पसंद आती है. तो इस बार आप भी रेडीमेड मैट्स का सहारा लेकर, थोड़ी-सी अपनी हैंडमेड रंगोली बनाकर घर को चमका सकते हैं. इसमें मज़ा भी आएगा और मेहनत भी कम लगेगी.

हाई-टेक दीयों की रोशनी: सुरक्षा के साथ चमक

ट्रेडिशनल दीयों की बात ही अलग होती है, लेकिन अगर घर में छोटे बच्चे या प्यारे पेट डॉग्स हों, तो सुरक्षा का ध्यान रखना भी ज़रूरी हो जाता है. सोहा ने इसका भी एक शानदार उपाय निकाला. उन्होंने पानी से जलने वाले ख़ास दीयों का इस्तेमाल किया. ये सेंसर-एक्टिवेटेड बैटरी से चलने वाले दीये होते हैं, जिन्हें पानी की कुछ बूंदें डालते ही जलाया जा सकता है. है न कमाल का आइडिया? इससे घर में रोशनी भी रहती है और आग लगने या बच्चों के जलने का डर भी नहीं होता.

सोहा ने अपनी पोस्ट में लिखा भी कि वह भी उन लोगों में से हैं जो दिवाली की डेकोरेशन लास्ट मिनट पर करते हैं. उन्होंने सबको घबराने के बजाय सादगी, क्रिएटिविटी और परिवार के साथ मिलकर घर सजाने की सलाह दी. सोहा को फूलों की डेकोरेशन, रंगोली मैट्स और परिवार की मदद से बनाई गई हैंडमेड रंगोली पसंद है. उन्होंने बताया कि उनके पेट डॉग ओरियो ने तो दीयों, रंगोली मैट्स और फूलों के साथ अपनी अलग ही मस्ती शुरू कर दी थी – ऐसा तो अक्सर हमारे घरों में भी होता है, है ना!

तो अगली बार जब आपको लगे कि दिवाली डेकोरेशन के लिए टाइम नहीं है, तो सोहा के इन आसान और प्रैक्टिकल आइडियाज़ को ज़रूर अपनाइए. कम मेहनत में भी घर को फेस्टिव और खूबसूरत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी क्रिएटिविटी और फैमिली का साथ चाहिए. इस दिवाली को बिना किसी टेंशन के सेलिब्रेट करें, क्या कहते हो?