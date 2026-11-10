65 साल पहले इस फ़िल्म में पहली बार मना था छठ, छठी मैया का गाना सुन रोने लगे थे लोग

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दिवाली का जश्न खत्म हो चुका है और अब पूरे देश में छठ महापर्व की तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं। ख़ासकर बिहार में तो छठ पूजा का अलग ही रंग देखने को मिलता है। छठी मैया के भक्ति गीत इस त्योहार को और भी खास बना देते हैं। कई भोजपुरी फ़िल्मों में छठ पूजा और इसके महत्व को दिखाया गया है और कई सेलेब्रिटी इस महापर्व का हिस्सा बनते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि सिनेमा के परदे पर पहली बार छठ महापर्व कब और किस फ़िल्म में दिखाया गया था? और तो और, छठी मैया पर बना पहला गीत भी इसी फ़िल्म में सुनाया गया था.

साल 1961 में आई थी मगही फ़िल्म 'भैया', जिसे कुछ जगहों पर 'भैया जी' भी कहा जाता है। इसे डायरेक्ट किया था फ़नी मजूमदार ने, और लीड रोल में थे ऐक्टर तरुण बोस। इस फ़िल्म में विजेता चौधरी, शुभा खोटे और अचला सचदेव जैसी ऐक्ट्रेसेस ने कमाल किया था। लेकिन इसमें एक और ख़ास चेहरा था, जिसने सबको हैरान कर दिया! अंदाज़ा लगाओ कौन? सलमान ख़ान की सौतेली माँ हेलेन! जी हाँ, उन्होंने फ़िल्म में एक डांसर और सिंगर का किरदार निभाया था। इस ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्म में छठ पूजा का पूरा सीन दिखाया गया था और साथ ही छठी मैया के लिए एक गीत भी गाया गया था, जिसने लोगों को इमोशनल कर दिया था।

इस पहले छठ गीत के बोल थे 'सुपवे नरियरवे'। इस गाने को सुनकर लोग सचमुच भावुक हो जाते थे। इसे लता मंगेशकर की बहन ऊषा मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया था। चित्रगुप्त इसके संगीतकार थे, जबकि विद्यावाशिनी देवी और प्रेम धवन ने इसके बोल लिखे थे। सबसे दिलचस्प बात ये है कि फ़िल्म में दिखाया गया ये छठ गीत बिहार के गया में शूट हुआ था, यानी एकदम देसी अंदाज़ में।

60 के दशक में जब सिनेमा नई-नई तकनीकों और कहानियों के साथ आगे बढ़ रहा था, उसी दौर में 'भैया' ने बिहार के कल्चर को दुनिया भर में दिखाया। लोक गीत और भक्ति इस फ़िल्म का अहम हिस्सा थे। आज भले ही शारदा सिन्हा के छठ गीत लोगों की पहली पसंद हों, लेकिन उस दौर में 'भैया' ने ही सिनेमा में छठी मैया के गीत की शुरुआत की थी, जो एक ऐतिहासिक पल था।

बात करें फ़िल्म की कहानी की, तो 'भैया' परमानंद नाम के एक किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो ग़रीबी से जूझ रहा होता है। उसके साथ उसकी विधवा सौतेली माँ माया और दो सौतेले भाई-बहन होते हैं। परमानंद को बिंदु से प्यार हो जाता है, और वो उससे शादी के सपने देखता है। लेकिन जब परमानंद का सौतेला भाई मुरली पढ़ाई करके शहर से लौटता है, तो उसे भी बिंदु से प्यार हो जाता है। ये जानकर परमानंद पीछे हट जाता है। फ़िल्म में आगे कई ग़लतफ़हमियाँ पैदा होती हैं, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और फ़िल्म एक सुखद अंत के साथ खत्म होती है। ये मगही भाषा में बनी सबसे ख़ास फ़िल्मों में से एक मानी जाती है।

सोचो, उस ज़माने में भी हमारी संस्कृति को परदे पर लाने का ये जज़्बा! क्या बात है!