बिग बॉस 20: मोहित चौहान के गानों से छलके सलमान खान के आंसू, क्या था वो खास पल?

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बिग बॉस 20 इन दिनों खूब धमाल मचा रहा है, और जैसे-जैसे ये अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, ट्विस्ट और ड्रामा का डोज और भी हाई होता जा रहा है. इसी बीच, शो में दिवाली का एक खास जश्न मनाया जाएगा, जिसका नया प्रोमो सामने आया है.

इस प्रोमो में बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर मोहित चौहान ने धमाकेदार एंट्री मारी और अपनी आवाज से महफ़िल लूट ली. उन्होंने 'तुम से ही' गाना गाते हुए स्टेज पर कदम रखा और फिर सलमान खान से गले मिले. सलमान भाई भी उनकी तारीफ करते हुए बोले, "आपके गाने बहुत सूदिंग होते हैं." अब भाईजान ने कह दिया, तो बात तो पक्की है!

लेकिन असली इमोशनल मोमेंट तो तब आया जब मोहित चौहान ने सलमान खान से उनके पिता सलीम खान का लिखा एक सदाबहार गाना गाने की गुज़ारिश की: "मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता..." और जनाब, जैसे ही मोहित ने ये गाना गाना शुरू किया, सलमान खान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए. गाने के बोल और मोहित की दिल छू लेने वाली आवाज ने ऐसा जादू किया कि उनकी आंखें नम हो गईं, और भाईजान के आंसू छलक पड़े. सिर्फ सलमान ही नहीं, शो के बाकी कंटेस्टेंट भी ये देखकर काफी भावुक हो गए. क्या यार, सीन ही ऐसा था कि पत्थर दिल भी पिघल जाए!

फिलहाल, बिग बॉस 20 अपने अंतिम चरण में है. अगर आप भी इस शो के दीवाने हैं, तो इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर रोज़ रात नौ बजे और टीवी पर कलर्स चैनल पर रात 10:30 बजे देख सकते हैं.

वैसे, मोहित चौहान के सुपरहिट गानों की लिस्ट भी कम नहीं है. 'जब वी मेट' का 'तुम से ही', 'रॉकस्टार' के 'नादान परिंदे', 'साड्डा हक' और 'फिर से उड़ चला', या फिर 'दिल्ली-6' का 'मसकली' – हर गाना अपने आप में एक नगीना है. लेकिन इस बार बिग बॉस में उन्होंने जो रंग जमाया, वो तो सीधे दिल में उतर गया. सोचो, खुद सलमान खान को रुला दिया, बंदे में कितना दम होगा!