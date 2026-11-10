अवनीत कौर ने ब्लैक गाउन में ढाया कहर, तस्वीरें हुईं वायरल!

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टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर ने सोशल मीडिया पर फिर से बवाल काट दिया है! उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वो बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लग रही थीं.

इन तस्वीरों में अवनीत ने एक सिजलिंग ब्लैक गाउन पहना हुआ था, जिसमें उनका कर्वी फिगर एकदम परफेक्ट दिख रहा था, मानो ये ड्रेस बस उन्हीं के लिए बनी हो. लाइट मेकअप और वेवी बालों के साथ, वो बड़े स्टाइल से अपने टैटू को भी फ्लॉन्ट करती नज़र आईं. कैमरे के सामने उनका कॉन्फिडेंस और अंदाज़ साफ झलक रहा था.

फैंस तो अवनीत के इस लुक पर पूरी तरह से फिदा हो गए! कुछ ही घंटों में इन तस्वीरों को लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स मिले,

अवनीत ने अपने इस लुक से सबको क्लीन बोल्ड कर दिया है! क्या कहना है आपका, कैसा लगा ये किलर अवतार?