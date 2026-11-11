शेफाली शाह के बेटे को पहली बार देखकर बोलीं, "बंदर का बच्चा लग रहा था!"

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एक्ट्रेस शेफाली शाह ने हाल ही में अपने बेटे के जन्म को लेकर एक ऐसी बात बताई है, जिसे सुनकर आपके चेहरे पर भी स्माइल आ जाएगी। उन्होंने बताया कि हर मां की तरह, उन्हें भी लगा था कि जब वो पहली बार अपने बच्चे को देखेंगी, तो एक अलग ही जुड़ाव महसूस होगा, जैसे वो उसे पहले से जानती हों। पर भाई, जब सच में बेटा पैदा हुआ, तो उनका रिएक्शन ज़रा हटके था!

शेफाली ने मज़ाक में कहा कि उनके मन में तो आया, "हे भगवान! मैंने इतना बदसूरत बच्चा कभी नहीं देखा।" हालांकि, उन्होंने तुरंत बात संभाली और कहा कि उनका बेटा बहुत प्यारा था। पर उन्होंने मज़ाक-मज़ाक में ये भी कह डाला कि उसके घने बाल, बड़ी-बड़ी आँखें और चेहरा देखकर उन्हें लगा कि ये तो किसी बंदर के बच्चे जैसा दिख रहा है! हंसते हुए उन्होंने जोड़ा कि शायद इसे उन्होंने पिछले जन्म में नहीं, बल्कि नेशनल जियोग्राफिक पर देखा था। क्या बोलती पब्लिक, ऐसा कौन सोचता है भला!

ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद शेफाली ने एक और मज़ेदार वाकया शेयर किया। उनके बेटे के सिर पर खूब बाल थे और कान भी काफ़ी बड़े थे। जब उनके ड्राइवर साहब बच्चे को देखने आए, तो वो उसे देखकर थोड़े परेशान हो गए। ड्राइवर ने बड़े मासूमियत से पूछा, "मैम, जब यह बड़ा होगा, तो क्या इसके कान और बड़े हो जाएंगे?" अब आप ही बताओ, ऐसे सवाल पर कौन अपनी हंसी रोक पाएगा! शेफाली को हंसी आ गई। अच्छी बात ये रही कि बेटे के कान बड़े होने के साथ और बड़े नहीं हुए।

शेफाली शाह, जो 'दिल धड़कने दो', 'दिल्ली क्राइम' और 'डार्लिंग्स' जैसी फिल्मों और शोज़ में अपने गंभीर किरदारों के लिए जानी जाती हैं, असल ज़िंदगी में इतनी बिंदास और मज़ेदार हैं, ये तो इस किस्से से साफ़ पता चलता है। अभी वो अपनी नई किताब 'द ऑडेसिटी ऑफ बीइंग' के प्रमोशन में बिज़ी हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी किताब भी उनकी तरह ही कुछ सरप्राइज़िंग और एंटरटेनिंग होने वाली है। क्या आप भी इस किस्से को सुनकर शॉक हुए या फिर आपकी भी बचपन की कोई ऐसी फनी कहानी है?