मातृभूमि का ट्रेलर आउट: सलमान खान छा गए, वॉर ड्रामा का दमदार फर्स्ट लुक!

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सलमान खान की जिस फिल्म का इंतजार फैंस आंखें गड़ाए कर रहे थे, वो है 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस', और अब इसका ट्रेलर भी आ गया है! 10 नवंबर को रिलीज हुए इस ट्रेलर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने हाल ही में मंजूरी दी थी, जिसके बाद मेकर्स ने इसे फैंस के सामने पेश कर दिया. 'वैरायटी इंडिया' के मुताबिक ट्रेलर को यू/ए सर्टिफिकेट मिला है. इस वॉर ड्रामा की पहली झलक ही ऐसी धांसू है कि सबकी नजरें थम सी गई हैं. सलमान खान इसमें एक सैन्य अधिकारी की भूमिका में ऐसे छा गए हैं कि देखने वाले बस उन्हें ही देखे जा रहे हैं. ट्रेलर को देखकर साफ है कि ये देशभक्ति और हमारे सैनिकों के बेमिसाल साहस को सलाम करता है.

ये चार मिनट तिरालीस सेकंड का ट्रेलर एक्शन, इमोशन और विजुअल्स का परफेक्ट कॉकटेल है! इसमें जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस हैं, हाथों से होने वाली खतरनाक लड़ाइयों का भी जलवा है और हां, विजुअल्स तो इतने शानदार हैं कि आप बस देखते रह जाएंगे. पर 'मातृभूमि' सिर्फ मारधाड़ नहीं दिखाती, एक बड़ा और दिल छू लेने वाला मैसेज भी देती है. ये हमें याद दिलाती है कि युद्ध का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, किसी के लिए भी नहीं. दोनों तरफ से जानें जाती हैं, परिवार टूटते हैं और इसका असर युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि कहीं ज्यादा दूर तक पहुंचता है.

ट्रेलर में सलमान खान को देखकर फैंस का एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट-लेवल पहुंच गया है और अब हर कोई 4 दिसंबर का इंतजार कर रहा है, जब 'मातृभूमि' सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में सलमान खान ने कर्नल बिक्कुमाला संतोष बाबू का दमदार किरदार निभाया है, जो 2020 में गलवान घाटी की झड़प के दौरान 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे. सोचो, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये! उन्हें मरणोपरांत 'महावीर चक्र' से सम्मानित किया गया था. फिल्म वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर कर्नल संतोष बाबू के रणनीतिक नेतृत्व, उनके साहस और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की कहानी कहती है. उनका ये किरदार हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है.

अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का नाम पहले 'बैटल ऑफ गलवान' था. ये फिल्म 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित है. इसे ओरिजनली अप्रैल में रिलीज किया जाना था, लेकिन फिर रिलीज की डेट टाल दी गई. मेकर्स ने इंडिपेंडेंस वीकेंड सहित कुछ और तारीखों पर भी सोचा था, पर फिल्म तब भी बड़े पर्दे तक नहीं पहुंच पाई. दरअसल, इस प्रोजेक्ट को सरकारी मंजूरी मिलने से पहले, अपने थीम-कंटेंट और चीन से जुड़े रेफरेंस को लेकर कई अड़चनों का सामना करना पड़ा था. खासकर जब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बदल रहे थे, तब ऐसा हुआ.

फिल्म की स्टारकास्ट में सलमान खान के अलावा मुकेश ऋषि, अंकुर भाटिया, जेन शॉ और अभिलाष चौधरी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. ये सभी सैन्य अधिकारियों और सीमा पर हुए ऑपरेशन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कर्मियों के किरदार निभा रहे हैं. और हां, एक्टर विजय राज ने इस पूरी कहानी को अपनी आवाज दी है, मतलब वो नैरेटर के तौर पर अपनी दमदार आवाज का जादू बिखेरने वाले हैं.

तो क्या आप भी 4 दिसंबर को 'मातृभूमि' देखने के लिए तैयार हैं, या ट्रेलर देखकर ही आपका दिल जोर से 'भारत माता की जय' चिल्लाने लगा है?