रामायण का बॉक्स ऑफिस पर गदर जारी, छठे दिन भी ताबड़तोड़ कमाई!

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रणबीर कपूर स्टारर और नितेश तिवारी निर्देशित फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर एक तूफान की तरह गर्जन कर रही है! छठे दिन साढ़े 10 बजे तक इसका कुल कलेक्शन 440.45 करोड़ रुपये बताया गया है। फिल्म ने 10 नवंबर, मंगलवार को भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी, और ये आंकड़ा उसी दिन सुबह 10:30 बजे तक का है।

सोमवार, 9 नवंबर को तो फिल्म ने कमाल ही कर दिया, जब इसने 100 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया और 5वें दिन 107.50 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही, 'रामायण' का पहले पांच दिनों का कुल कलेक्शन 358.65 करोड़ रुपये हो गया था। फिल्म की शुरुआत भी धमाकेदार थी, पहले दिन 64.85 करोड़, दूसरे दिन 48.05 करोड़, तीसरे दिन 69.80 करोड़ और चौथे दिन 56.15 करोड़ रुपये कमाए थे।

'सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट' के मुताबिक, 10 नवंबर, मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक फिल्म ने 41.15 करोड़ रुपये बटोरे थे, और उस समय तक इसका भारत में कुल नेट कलेक्शन 387.50 करोड़ रुपये था। यह फिल्म अभी भी पूरे भारत में 12,546 शोज में धमाल मचा रही है, और इसे दर्शकों से जबरदस्त "पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ" मिल रहा है। इस 'पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ' का ही नतीजा है कि इसने 5वें दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया।

मतलब, ये सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि नोट छापने की मशीन बन गई है! मंगलवार को फिल्म के 400 करोड़ का आंकड़ा पार करने की पूरी उम्मीद जताई गई थी। स्रोत के मुताबिक छठे दिन के फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद ही पता चलने थे। वैसे, क्या आपको लगता है कि 'रामायण' बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डालेगी?