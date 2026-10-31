हिना खान और शफक नाज का करवा चौथ: 'हिरो' स्टाइल से ट्रेडिशन ट्विस्ट तक, हर कोई बना चर्चा का विषय!

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करवा चौथ का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया, और इसमें सिर्फ आम महिलाएं ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की कई हसीनाएं भी शामिल हुईं. इस खास मौके पर टीवी की दो जानी-मानी अभिनेत्रियां हिना खान और शफक नाज ने भी अपने पारंपरिक अंदाज़ से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. लेकिन उनकी इस सेलिब्रेशन की खास बात ये रही कि मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखने वाली इन एक्ट्रेसेस का करवा चौथ मनाना सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया.

हिना और शफक, दोनों ने ही इस त्योहार को लेकर अपना उत्साह खुलकर दिखाया और सजना-संवरना हो या तस्वीरें शेयर करना, कोई कसर नहीं छोड़ी.

हिना खान: 'हिरो' वाला करवा चौथ

टीवी की सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक हिना खान अपनी फेस्टिव सेलिब्रेशन के लिए हमेशा ही चर्चा में रहती हैं. करवा चौथ पर भी उनका पारंपरिक अंदाज़ देखने लायक था. उन्होंने इस ख़ास दिन के लिए एक बेहद खूबसूरत एथनिक लुक चुना और अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखी. फैंस तो उनके इस अंदाज़ पर फ़िदा हो गए और उनकी तस्वीरों का इंतज़ार करने लगे.

हिना खान ने गुलाबी रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी, जिसमें वो किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थीं. वहीं उनके पार्टनर रॉकी जायसवाल ने पीले रंग का कुर्ता पहनकर उन्हें परफेक्टली कॉम्प्लिमेंट किया. दोनों ने मिलकर खूब मस्तीभरे अंदाज़ में तस्वीरें क्लिक करवाईं. इन तस्वीरों को हिना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'करवाचौथ एडिट्स हिरो' – जिसमें 'हिरो' उनके और रॉकी के नामों का क्यूट कॉम्बिनेशन था, साथ में इंफिनिटी का इमोजी भी था, जो उनके अटूट प्यार का सिंबल लग रहा था.

हिना की निजी ज़िंदगी रॉकी जायसवाल के साथ उनके रिश्ते को लेकर हमेशा ही खुली किताब रही है. वो अपने रिश्ते पर खुलकर बात करती हैं, और यही वजह है कि करवा चौथ जैसे त्योहार पर उनका उत्साह फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचता है. उनके लिए ये मौका सिर्फ़ सजने-संवरने का नहीं है, बल्कि अपने रिश्ते और साथ बिताए ख़ास पलों को सेलिब्रेट करने का भी है. उनका ये अंदाज़ वाकई कपल गोल्स दे रहा था!

शफक नाज: ट्रेडिशन में मॉडर्न ट्विस्ट

टीवी अभिनेत्री शफक नाज भी करवा चौथ के जश्न में पूरी तरह से रंगी दिखीं. उन्हें वैसे तो 'महाभारत' में कुंती का यादगार किरदार निभाने के लिए जाना जाता है, लेकिन वो कई और टीवी शोज में भी काम कर चुकी हैं. करवा चौथ के मौके पर उनका पारंपरिक लुक भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ.

शफक ने भी अपने पति के साथ गुलाबी साड़ी में तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं. उनकी मांग भरी हुई थी और उन्होंने चूड़ा पहनकर अपने लुक को पूरा किया था. उनका ये पूरा लुक एकदम ट्रेडिशनल और फेस्टिव वाइब दे रहा था. शफक नाज अपनी निजी ज़िंदगी और सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. त्योहारों को लेकर उनका उत्साह फैंस के बीच हमेशा ही दिलचस्पी पैदा करता है. करवा चौथ के मौके पर उनका इस तरह से सजना-संवरना और इस भारतीय परंपरा से जुड़ना सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक और चर्चा का विषय बन गया.

धर्म से बढ़कर प्यार और आस्था का उत्सव

करवा चौथ को आम तौर पर विवाहित हिंदू महिलाओं का त्योहार माना जाता है. इस दिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं. लेकिन समय के साथ, अब ये त्योहार धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर व्यक्तिगत पसंद और आस्था का प्रतीक बन गया है. अलग-अलग समुदायों की महिलाएं भी अपनी इच्छा और विश्वास के अनुसार इस तरह की परंपराओं में खुशी-खुशी हिस्सा लेती नज़र आती हैं.

हिना खान और शफक नाज के करवा चौथ सेलिब्रेशन को भी इसी नज़रिए से देखा जा रहा है. किसी भी त्योहार को मनाना पूरी तरह से व्यक्तिगत आस्था और पसंद का मामला है. जब अलग-अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग एक-दूसरे की परंपराओं में शामिल होकर खुशियां बांटते हैं, तो यह समाज में एक खूबसूरत संदेश जाता है. यही वजह है कि इन दोनों अभिनेत्रियों का त्योहार के प्रति ये उत्साह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और उन्हें एक अलग ही एंगल से सेलिब्रेट करने का मौका मिल गया है. तो, आपका इस पर क्या कहना है?