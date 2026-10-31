श्रद्धा कपूर की 'ईठा' का ट्रेलर हुआ रिलीज़, लावणी अवतार में छा गईं एक्ट्रेस!

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बॉलीवुड की चहेती एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, जिनकी 'स्त्री 2' को ज़बरदस्त सफलता मिली थी, एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने वाली हैं! उनकी आने वाली मच-अवेटेड फ़िल्म 'ईठा' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज़ हुआ है, और आते ही इसने इंटरनेट पर आग लगा दी है. मैडॉक फ़िल्म्स और कठपुतली क्रिएशंस के बैनर तले बनी इस फ़िल्म में श्रद्धा महाराष्ट्र की लोक कला 'लावणी' और 'तमाशा' की दुनिया में अपना हुनर दिखा रही हैं. ट्रेलर देखकर एक बात तो साफ़ है, ये सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी कलाकार की कहानी है जिसके लिए कला सिर्फ़ एक ज़र‍िया नहीं, बल्कि उसकी पहचान और स्वाभिमान की लड़ाई है.

श्रद्धा का दमदार लावणी लुक

ट्रेलर में श्रद्धा कपूर मंच पर अपने थिरकते क़दमों, चेहरे पर अदम्य आत्मविश्वास और समाज की पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर अपनी अलग पहचान बनाने के जुनून से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं. उनका ये किरदार महाराष्ट्र की मशहूर लावणी सम्राज्ञी विथाबाई नारायणगांवकर के जीवन और संघर्षों से प्रेरित है. 'स्त्री 2' के बाद श्रद्धा को एक पीरियड ड्रामा में देखना उनके फैंस के लिए एक शानदार सरप्राइज़ है. नौवारी साड़ी, हाथ में हरी चूड़ियाँ, गले में पारंपरिक गहने और लावणी का वो नटखट अंदाज़— उनका यह लुक एकदम लाजवाब लग रहा है और लोगों को ख़ूब पसंद भी आ रहा है. सच कहें तो, श्रद्धा ने इस किरदार में ख़ुद को इस तरह ढाला है कि पलकें झपकना मुश्किल हो जाएगा!

फ़िल्म 'ईठा' सिर्फ़ लावणी और तमाशा को नाच-गाने या मनोरंजन के तौर पर नहीं दिखाती. यह फ़िल्म लावणी कलाकारों की कड़ी मेहनत, उनके संघर्षों और समाज में उन्हें मिलने वाले मान-सम्मान (या उसकी कमी) के कड़वे सच को सामने लाती है. ट्रेलर में उस ज़माने के भव्य मंडप, खचाखच भरी भीड़ और रंग-बिरंगे स्टेज शो को बेहद ख़ूबसूरती से दिखाया गया है, पर इस रंगीन दुनिया के पीछे छिपी चुनौतियाँ और सामाजिक दबाव ही इस कहानी की असली गहराई है.

एक डायलॉग, पूरा इमोशन

ट्रेलर का एक डायलॉग तो सीधा दिल में उतर जाता है, जहाँ श्रद्धा कहती हैं, "यह सिर्फ़ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, यह हमारी अस्मिता और मान-सम्मान का प्रतीक है." ये एक लाइन फ़िल्म की पूरी कहानी का निचोड़ बता देती है. यहाँ 'नौवारी' साड़ी महज़ एक पारंपरिक पहनावा नहीं, बल्कि संस्कृति, आत्मसम्मान और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक मज़बूत सिंबल बन जाती है.

फ़िल्म के संगीत की कमान इंडस्ट्री की जानी-मानी जोड़ी अजय-अतुल ने संभाली है, वहीं गानों की कोरियोग्राफी वैभवी मर्चेंट ने की है. तो सोचिए, पारंपरिक लावणी संगीत और ज़बरदस्त डांस परफॉर्मेंस का कैसा बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा! ट्रेलर में रणदीप हुड्डा भी एक अलग और धाकड़ अवतार में नज़र आ रहे हैं. उनके अलावा मोहम्मद जीशान अय्यूब, अनंत जोशी और सिद्धार्थ जाधव जैसे दमदार कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. ये फ़िल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. क्या आप श्रद्धा के इस नए अवतार को बड़े पर्दे पर देखने के लिए तैयार हैं?