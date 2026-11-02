रानी भारती फिर से मचाएंगी धमाल: 'महारानी 5' की शूटिंग पूरी, जनवरी 2027 में होगा प्रीमियर!

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ओटीटी की सबसे धमाकेदार पॉलिटिकल वेब सीरीज 'महारानी' के फैंस के लिए तो मानो लॉटरी लग गई है! अपनी हुमा कुरैशी, रानी भारती के अपने उसी धाकड़ अवतार में वापस आ रही हैं, जिसे देखकर सब दीवाने हो गए थे. खबर है कि 'महारानी' के पांचवें सीजन की शूटिंग पूरी हो चुकी है, और मेकर्स ने तो इसे जनवरी 2027 में रिलीज करने की योजना बना ली है. अब बस इंतजार है कि कब ये सीज़न हमारे ओटीटी स्क्रीन्स पर धूम मचाएगा.

2021 में शुरू हुई इस सीरीज की जान, हमेशा से हुमा कुरैशी की रानी भारती ही रही हैं. एक सीधी-सादी हाउसवाइफ से मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर हर किसी ने देखा है. एक बार फिर हुमा अपने उसी दबंग और बेबाक अंदाज़ में स्क्रीन पर धमाल मचाने को तैयार हैं. हालांकि, पांचवें सीज़न की कहानी अभी तक सस्पेंस बनी हुई है, लेकिन इतना तो तय है कि पिछले सीज़न का धमाकेदार ट्विस्ट ही आगे की कहानी का टर्निंग पॉइंट होगा. बस देखते हैं, इस बार रानी कौन सा नया दांव खेलेंगी!

इस बार 'महारानी 5' का कैनवास पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा होने वाला है, और ये बात तो पक्की है. नए सीज़न की शूटिंग दिल्ली, भोपाल और लद्दाख जैसी बिलकुल अलग और खूबसूरत लोकेशन्स पर भी शूट हुई है. चौथे सीज़न में रानी भारती बिहार की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री मार चुकी थीं. अब जब शूटिंग इतनी नई जगहों पर हुई है, तो फैंस का दिमाग तो घूम रहा है. सब जानना चाहते हैं कि रानी अब किस बड़े खेल का हिस्सा बनने वाली हैं और देश की राजनीति में क्या नया तूफान लाने वाली हैं. सच कहूं तो, इन लोकेशन्स ने हमारी उत्सुकता को और बढ़ा दिया है!

वैसे, 1 नवंबर को टीजर आने की बातें चल रही थीं लेकिन वो दिन तो निकल गया और टीजर का तो दूर-दूर तक पता नहीं है. चूंकि शूटिंग का काम पहले ही पूरा हो चुका है, इसलिए माना जा रहा है कि टीजर कभी भी टपक सकता है. हम तो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि रानी भारती की अगली राजनीतिक लड़ाई की पहली झलक कब मिलेगी और हमें कुछ नया मसाला मिलेगा. टीजर की देरी ने सस्पेंस को और बढ़ा दिया है, क्या कहते हो?

सुभाष कपूर के डायरेक्शन में बनी ये सीरीज, बिहार की राजनीति पर बेस्ड एक नंबर ड्रामा है. एक आम गृहिणी से राज्य की सबसे ताकतवर लीडर बनने तक का रानी भारती का सफर इसमें बड़े ही शानदार तरीके से दिखाया गया है. साल 2021 में पहले सीज़न में उनकी अप्रत्याशित एंट्री हुई, 2022 के दूसरे सीज़न में सत्ता के लिए उनका स्ट्रगल दिखा, और 2024 के तीसरे सीज़न में उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने की जंग लड़ी. वहीं, 2025 में रिलीज़ हुए चौथे सीज़न में कहानी कुछ साल आगे बढ़ गई थी, जहां रानी बतौर मुख्यमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों से जूझ रही थीं. फिलहाल, 'महारानी' के चारों सीज़न SonyLIV पर देखे जा सकते हैं. अब देखना ये है कि जनवरी 2027 में रानी भारती कौन सी नई चाल चलेगी!