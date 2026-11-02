प्रियंका चोपड़ा का करवा चौथ: लाल जोड़े में देसी गर्ल, पिया के नाम की मेहंदी, चाशनी वाला नुस्खा!

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अपनी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा भले ही अपने पति निक जोनस से शादी करके विदेश में शिफ्ट हो गई हों, लेकिन अपने देश की संस्कृति और त्योहारों को वो आज भी उतनी ही शिद्दत से निभाती हैं. हर साल की तरह, इस बार भी उन्होंने निक के लिए करवा चौथ का व्रत रखा और उसकी धूम-धाम से तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर कीं. इन तस्वीरों को देखकर आपका दिल भी खुशी से गदगद हो जाएगा, क्योंकि प्रियंका का अंदाज़ इतना प्यारा है कि बस देखते ही बन रहा है!

अरे भई, जब करवा चौथ हो और हाथों पर पिया का नाम न सजे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता! प्रियंका ने भी अपने हाथों पर पिया निक जोनस के नाम के 'NJ' और मालती मैरी के नाम के इनिशियल्स 'MM' वाली बेहद खूबसूरत मेहंदी लगवाई. तस्वीरों में वो अपनी मेहंदी फ्लॉन्ट करती हुई साफ दिख रही थीं. और सिर्फ इतना ही नहीं, मेहंदी का रंग गहरा करने के लिए हमारी देसी गर्ल ने एक देसी नुस्खा भी आजमाया — उन्होंने हाथ पर चाशनी लगाई! अब बताओ, ट्रेडिशन को फॉलो करने में भी कोई इतनी क्रिएटिविटी और एफर्ट दिखाता है क्या? इस समर्पण के लिए तो बनती है एक जोरदार ताली!

करवा चौथ पर प्रियंका का लुक भी बस कमाल था! लाल रंग के खूबसूरत जोड़े में सजीं प्रियंका किसी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं लग रही थीं. उनका ये ब्राइडल अवतार फैंस का दिल जीत गया. माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर और चेहरे पर वो मासूम सा इंतजार... वो चांद का इंतज़ार करती हुई इतनी एडोरेबल लग रही थीं कि उन पर से नज़रें हटाना मुश्किल था. उनके एक्सप्रेशन्स इतने प्यारे थे कि देखकर ऐसा लग रहा था मानो प्यार हवा में घुल गया हो.

और फिर वो खास पल आया, जब प्रियंका ने छत पर जाकर अपने पति निक जोनस के हाथों अपना व्रत खोला. हाथ में छन्नी और पूजा की थाली लिए, जिस तरह से वो निक को देख रही थीं और उनके साथ ये खूबसूरत रस्म निभा रही थीं, वो मोमेंट देखकर कौन नहीं कहेगा, 'मेड फॉर ईच अदर'! ये तस्वीरें देखकर तो लग रहा है कि विदेश में भी अपने त्योहारों को उतनी ही धूमधाम और प्यार से मनाया जा सकता है, जितनी अपने देश में. सच कहूं तो ये तस्वीरें अब कपल गोल्स दे रही हैं, बॉस!

प्रियंका का ये पूरा ट्रेडिशनल अंदाज फैंस का दिल जीत गया. देसी वाइब्स में सुपर गॉर्जियस दिख रही प्रियंका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, दिल से पूरी तरह देसी हैं. लाल रंग, बिंदी और सिंदूर, ये क्लासिक कॉम्बिनेशन उन पर इतना जंच रहा था कि उनकी खूबसूरती में चार चांद लग गए. फैंस उनके इस लुक और अपने कल्चर के प्रति उनके समर्पण की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

अब अगर उनके वर्क फ्रंट की बात करें, तो हमारी देसी गर्ल जल्द ही एसएस राजामौली की मच-अवेटेड फिल्म 'वाराणसी' में बड़े पर्दे पर नज़र आएंगी. इस फिल्म में उनके साथ सुपरस्टार महेश बाबू लीड रोल में होंगे और ये अगले साल सिनेमाघरों में धमाल मचाने को तैयार है.

तो बताओ, प्रियंका का ये देसी करवा चौथ वाला अंदाज़ देखकर आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताना!