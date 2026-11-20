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बीते 18 नवंबर को 'गैंगस्टर' फिल्म के मशहूर गाने 'या अली' से पहचान बनाने वाले सिंगर जुबिन गर्ग का 53वां जन्मदिन था. भाईसाब, उनका म्यूजिक आज भी कितना फ्रेश लगता है, है ना? खैर, उनके इस खास दिन पर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में उन्हें एक ऐसी श्रद्धांजलि मिली है, जो बेहद खास और अनूठी है. आसनसोल के महिशीला इलाके में मौजूद सुशांत राय वैक्स म्यूजियम ने जुबिन गर्ग की एक शानदार मोम की प्रतिमा स्थापित की है. दिल जीत लिया यार इस आर्टिस्ट ने!

कलाकार सुशांत राय ने जुबिन गर्ग को उनकी जयंती के मौके पर यह खास ट्रिब्यूट देने के इरादे से यह मोम का पुतला तैयार किया. इसे बनाने में डेढ़ से दो महीने का समय लगा, जो बताता है कि कितनी मेहनत लगी होगी. सुशांत राय ने बताया कि उन्होंने तो करीब एक साल पहले ही इस प्रतिमा को बनाने का प्लान कर लिया था, लेकिन वह बस सही मौके का इंतज़ार कर रहे थे. और जुबिन गर्ग के जन्मदिन से बेहतर मौका और क्या हो सकता था? तो आखिर में, उनके बर्थडे पर ही इस बेहतरीन कलाकृति को म्यूजियम में अपनी जगह मिली. अब बताओ, इतना परफेक्शन और सब्र कौन रखता है?

अब आते हैं इस प्रतिमा की खासियत पर, जिसे सुनकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा! कलाकार सुशांत राय के पास गायक की असली शारीरिक माप तो नहीं थी, इसलिए उन्होंने जुबिन गर्ग की तस्वीरों को ही अपना आधार बनाया. उन तस्वीरों से ही उन्होंने उनकी लंबाई और शारीरिक बनावट का अंदाज़ा लगाया. और जानते हो, ये वैक्स स्टैच्यू कितना ऊंचा है? करीब 10 से 10.5 फीट! मतलब, एकदम मेगा साइज़ में अपने जुबिन गर्ग, क्या कहने!

और बस इतना ही नहीं, इसे और भी असली और जीवंत बनाने के लिए जुबिन गर्ग की पहचान से जुड़ी कई चीजों को इसमें जोड़ा गया है. सुशांत राय ने ये राज़ भी खोला कि प्रतिमा में जो गिटार जुबिन गर्ग के हाथों में है, उनकी पैंट और शर्ट – वो सब असली हैं! सोचो यार, डिटेलिंग के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है. इसके अलावा, जुबिन गर्ग के सिग्नेचर स्टाइल और पहनावे को ध्यान में रखते हुए, उनके जैसे कपड़े, कानों की बालियां और अंगूठियां भी खास तौर पर तैयार की गईं, ताकि प्रतिमा हूबहू असली जुबिन गर्ग जैसी लगे. एकदम टोटल धमाल!

सुशांत राय का कहना है कि उनका ये काम सिर्फ एक मोम का पुतला बनाना नहीं है, बल्कि जुबिन गर्ग को एक सच्ची श्रद्धांजलि देना और उनकी यादों को लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रखना है. उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि देश के कोने-कोने से लोग इस शानदार कलाकृति को देखने के लिए म्यूजियम पहुंचेंगे. और सुनो, उनकी एक और बड़ी तमन्ना है! सुशांत राय चाहते हैं कि भविष्य में जुबिन गर्ग की ऐसी ही एक और प्रतिमा बनाई जाए और उसे असम में उनके अपने क्षेत्र को तोहफे के तौर पर दिया जाए, ताकि वहां के लोग भी इस अद्भुत स्टैच्यू को देख सकें और जुबिन गर्ग को याद कर सकें. भाई, क्या नेक सोच है!

तो, अब तो पता चल गया कि आसनसोल का सुशांत राय वैक्स म्यूजियम और शीश महल अपनी यूनीक कलाकृतियों और जीवंत मोम की प्रतिमाओं के लिए क्यों इतना फेमस है. यहां पहले से ही लोकल लोगों के साथ-साथ दूर-दराज से टूरिस्ट्स की भीड़ लगी रहती है. और अब, दिवंगत गायक जुबिन गर्ग की यह प्रतिमा इस म्यूजियम का सबसे बड़ा नया अट्रैक्शन बन गई है. तो बताओ, क्या आप भी जुबिन गर्ग के इस 'वैक्स अवतार' को देखने का प्लान बना रहे हो?