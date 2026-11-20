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एमएस धोनी ने आईपीएल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, और यकीनन ये खबर सुनकर हर फैन का दिल थोड़ा भारी हो गया होगा! जैसे ही ये धमाका हुआ, इंटरनेट पर धोनी ट्रेंड करने लगे, और उनके क्रिकेट करियर के साथ-साथ, फैंस उनकी पर्सनल लाइफ, खासकर उनकी लव लाइफ को लेकर भी खूब बातें कर रहे हैं. आज धोनी भले ही अपनी पत्नी साक्षी के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनका नाम बॉलीवुड और साउथ की कई हसीनाओं के साथ जोड़ा गया था. आइए जानते हैं कौन थीं वो हसीनाएं, जिनके साथ कभी माही के इश्क के चर्चे थे!

धोनी की लव स्टोरी की लिस्ट में सबसे ऊपर अगर किसी का नाम आता है, तो वो हैं साउथ सेंसेशन राय लक्ष्मी. इनके और धोनी के अफेयर की खबरों ने तो उस वक्त खूब सुर्खियां बटोरी थीं, मानो हर अखबार और चैनल पर इन्हीं के चर्चे हों. कमाल की बात ये है कि धोनी ने इस रिश्ते पर कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, शायद अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखना चाहते थे. लेकिन राय लक्ष्मी ने 2014 में खुद इस अफेयर की बात को सबके सामने कबूल किया था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, दोनों ने 2009 में डेट करना शुरू किया था, लेकिन अफसोस, ये कहानी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई और दोनों के रास्ते अलग हो गए.

पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई! ब्रेकअप के बाद भी राय लक्ष्मी का नाम धोनी से इस कदर जुड़ गया था कि लोग उन्हें अक्सर धोनी से जुड़े सवाल पूछते रहते थे. बेचारी एक्ट्रेस इस बात से इतनी परेशान हो गई थीं कि एक इंटरव्यू में तो उन्होंने अपने रिश्ते को 'दाग' तक बता दिया. सोचिए, कितना फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा! राय लक्ष्मी ने तब कहा था, "लोगों के सवालों के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे धोनी संग मेरा रिश्ता किसी दाग के जैसा था. जो लंबे वक्त तक मेरे साथ रहा." उनका दर्द साफ छलका था जब उन्होंने कहा, "मुझे ये सब देखकर लगता था कल को जब मेरे बच्चे होंगे और ऐसी न्यूज देखेंगे तो मुझसे क्या पूछेंगे." ये सच में बताता है कि सेलेब्स की पुरानी लव लाइफ का भूत कैसे उनका पीछा नहीं छोड़ता!

धोनी के 'रूमर्ड' अफेयर्स की लिस्ट में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस, दीपिका पादुकोण का नाम भी शामिल है. उस वक्त दोनों की नजदीकियां देखकर तो हर कोई यही सोच रहा था कि ये नया कपल है क्या! दोनों ने एक बार साथ में रैंप वॉक भी किया था, और दीपिका तो धोनी को एक मैच के दौरान चीयर करने भी आई थीं, बिल्कुल उनकी सबसे बड़ी फैन की तरह. कहा जाता है कि धोनी ने दीपिका के कहने पर अपने लंबे बालों को कटवाया था! हालांकि, ये 'प्यार की पीच' भी ज्यादा देर तक नहीं टिकी और एक वक्त के बाद ये रिश्ता भी टूट गया.

इसके अलावा, 'गजनी' फेम एक्ट्रेस असिन के साथ भी धोनी का नाम जुड़ा था. दोनों ने एक एड शूट किया था, और कहते हैं कि इसी दौरान उनके बीच नजदीकियां बढ़ी थीं. ज़ाहिर है, फिल्मी दुनिया में जब कोई दो सेलेब साथ दिखते हैं, तो अफवाहें तो बन ही जाती हैं. हालांकि, इस रिश्ते को भी कभी किसी ने कंफर्म नहीं किया, और फिर धीरे-धीरे ये बातें भी पीछे छूट गईं.

तो देखा आपने, धोनी की लव लाइफ भी किसी फिल्म से कम नहीं रही! खैर, आज धोनी अपनी रियल लाइफ पार्टनर साक्षी के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन लगता है इन पुरानी कहानियों से पीछा छुड़ाना सेलेब्स के लिए उतना आसान नहीं होता. आपका क्या ख्याल है, क्या पब्लिक को सेलेब्स की पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, या ये सब एंटरटेनमेंट का हिस्सा है?