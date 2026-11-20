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बॉलीवुड में अपनी गहरी छाप छोड़ने वाले आमिर खान, जिन्हें परफेक्शन की हद तक जाने के लिए जाना जाता है, अब मुंबई के प्रॉपर्टी मार्केट में भी अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। उनकी नई प्रॉपर्टी डील्स साफ बताती हैं कि वो अपने काम की तरह ही रियल एस्टेट में भी 'परफेक्शन' और 'लग्जरी' चाहते हैं।

ताजा जानकारी के मुताबिक, आमिर खान ने मुंबई के पॉश इलाके सांताक्रूज (पश्चिम) में एक ही बिल्डिंग में तीन आलीशान अपार्टमेंट्स किराए पर लिए हैं। इन घरों के लिए वो हर महीने पूरे ₹38 लाख का भारी-भरकम किराया चुकाएंगे। जी हां, आपने सही सुना, ₹38 लाख! ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक महीने का किराया है, जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों से पता चला है कि यह धमाकेदार डील अगले चार साल तक चलेगी, और आमिर खान की रियल एस्टेट में दिलचस्पी तो देखिए!

इतने बड़े घर, इतना भारी-भरकम किराया, OMG!

आमिर खान और 'सीजन्स एवेन्यूज प्रॉपर्टीज' के बीच हुए इस 'लीव एंड लाइसेंस' समझौते के तहत, सांताक्रूज (पश्चिम) के नॉर्थ एवेन्यू में स्थित 'सीजन्स त्रिमूर्ति' नाम की बिल्डिंग में ये तीनों अपार्टमेंट्स लिए गए हैं। ये फ्लैट्स बिल्डिंग की 14वीं, 12वीं और 11वीं मंजिल पर हैं, यानी आमिर खान को 'टॉप ऑफ द वर्ल्ड' वाला फील आने वाला है।

अब इनके साइज की बात करें तो 14वीं मंजिल पर सबसे बड़ा अपार्टमेंट है, जिसका क्षेत्रफल 6,200 वर्ग फुट है। वहीं, बाकी के दो अपार्टमेंट, जो 12वीं और 11वीं मंजिल पर हैं, वो 3,000-3,000 वर्ग फुट के हैं। कल्पना कीजिए, कुल मिलाकर आमिर ने 12,200 वर्ग फुट का एक शानदार और विशाल कार्पेट एरिया किराए पर लिया है। इतना बड़ा तो शायद हमारा पूरा मोहल्ला भी न हो!

किराए का ब्रेकअप भी हैरान कर देने वाला है! इन तीनों फ्लैट्स में सबसे बड़े यानी 6,200 वर्ग फुट वाले अपार्टमेंट का मासिक किराया अकेले ₹20 लाख है। और बाकी के दोनों 3,000 वर्ग फुट वाले अपार्टमेंट्स के लिए ₹9-9 लाख प्रति माह तय किया गया है। इन सबका टोटल करो तो हर महीने ₹38 लाख बनते हैं। सोचिए जरा, हर महीने इतनी मोटी रकम सिर्फ किराए पर! लेकिन रुकिए, ये यहीं खत्म नहीं होता। हर अपार्टमेंट के साथ तीन कार पार्किंग की जगह भी मिल रही है, यानी आमिर खान अपनी नौ गाड़ियों के लिए आराम से पार्किंग कर सकेंगे। अब हम तो यही सोच रहे हैं कि नौ गाड़ियां कौन-कौन सी होंगी!

डील की बड़ी शर्तें और चार साल का 'किराया प्लान'

यह धमाकेदार रेंटल डील 48 महीने यानी पूरे चार साल के लिए है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी, 2027 से होगी और यह 31 दिसंबर, 2030 तक चलेगी। शर्तों के हिसाब से हर साल किराए में 5% की बढ़ोतरी भी होगी, जो इस डील को और भी महंगा बना देगी। सोचिए, चार साल में ये किराया कितना बढ़ जाएगा! आमिर ने सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर एक महीने के किराए के बराबर, यानी ₹38 लाख भी दिए हैं।

शुरुआती किराए के हिसाब से उनका सालाना खर्च ₹4.56 करोड़ बैठेगा। अब इसे सुनकर तो हमारा दिमाग ही चकरा गया है! लेकिन एक राहत की बात यह है कि इस किराए में सोसाइटी मेंटेनेंस, पानी और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे खर्च शामिल हैं। इन सबको मकान मालिक ही भरेगा। मतलब, आमिर को बस किराया देना है, बाकी सब मकान मालिक का सिरदर्द! हालांकि, एग्रीमेंट में साफ-साफ लिखा है कि आमिर इन फ्लैट्स में कोई स्थायी निर्माण या स्ट्रक्चरल बदलाव नहीं कर सकेंगे। लगता है 'परफेक्शनिस्ट' को इन नियमों का भी पूरा ध्यान रखना होगा, कहीं कोई दीवार न हिल जाए!

जब पहले भी किया था इतना बड़ा 'रियल एस्टेट धमाका'

ऐसा नहीं है कि आमिर खान ने पहली बार इतनी बड़ी रेंटल डील की है। अगर आपको याद हो तो 2025 में भी उन्होंने मुंबई के पाली हिल इलाके में 'विलनोमोना अपार्टमेंट्स' में चार अपार्टमेंट किराए पर लिए थे। उनका कुल किराया भी कम नहीं था, ₹24.5 लाख प्रति माह। 2025 के मई में रजिस्टर हुई यह लीज पांच साल के लिए थी, जो मई 2030 तक चलेगी। इसमें 45 महीने का लॉक-इन पीरियड और ₹1.46 करोड़ से ज़्यादा का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी शामिल था। मतलब, आमिर खान ने किराए के घर लेने में भी अपनी 'बड़ी डील' वाली इमेज बरकरार रखी है।

पता है, पाली हिल में शिफ्ट होने की वजह क्या थी? दरअसल, बांद्रा की 'वर्गो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी' का रीडेवलपमेंट चल रहा था, जहां आमिर के करीब 12 फ्लैट हैं। अब इतने सारे फ्लैट्स का रीडेवलपमेंट हो तो अस्थायी घर तो लेना ही पड़ेगा, है ना? और एक और मज़ेदार बात, पाली हिल वाला उनका यह घर शाहरुख खान के उस अस्थायी ठिकाने से सिर्फ 750 मीटर दूर था, जहां शाहरुख अपने बंगले 'मन्नत' के रेनोवेशन के दौरान रह रहे थे। लगता है बॉलीवुड के बादशाह और मिस्टर परफेक्शनिस्ट के बीच कुछ तो 'रियल एस्टेट कनेक्शन' है! कौन जाने, शायद दोनों की बालकनी से एक-दूसरे का घर दिखता हो!

सिर्फ किराए पर नहीं, खुद की भी है 'धांसू' प्रॉपर्टी का कलेक्शन

आमिर खान सिर्फ किराए के घरों पर ही निर्भर नहीं करते, बल्कि उनके पास खुद की भी करोड़ों की प्रॉपर्टी का एक शानदार कलेक्शन है। 2024 के जून में उन्होंने पाली हिल के 'बेला विस्टा अपार्टमेंट्स' में 1,027 वर्ग फुट का एक फ्लैट ₹9.75 करोड़ में खरीदा था, जिस पर ₹58.5 लाख की स्टाम्प ड्यूटी लगी थी।

मुंबई में उनके पास 'हिल व्यू', 'मरीना अपार्टमेंट्स' और बांद्रा में एक खूबसूरत सी-फेसिंग घर भी है। शहर की इस भागदौड़ और चकाचौंध से दूर, महाराष्ट्र के मशहूर हिल स्टेशन पंचगनी में भी आमिर का एक शानदार फार्महाउस है। यह करीब दो एकड़ में फैला है और इसकी कीमत लगभग ₹7 करोड़ आंकी जाती है। आमिर अक्सर वहां छुट्टियां बिताने और सुकून के पल गुजारने के लिए जाते हैं। मतलब, काम से फुर्सत मिले तो मुंबई के आलीशान रेंटल हाउसेस से सीधे पंचगनी के अपने फार्महाउस, वाह क्या लाइफ है! सच में, ये स्टार्स भी ना, हम जैसे आम लोगों के लिए सिर्फ सपने ही छोड़ जाते हैं!

अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन नए आलीशान अपार्टमेंट्स में आमिर खान का अगला 'परफेक्शनिस्ट' प्रोजेक्ट क्या होगा, क्योंकि मिस्टर परफेक्शनिस्ट तो एक जगह शांति से बैठने वाले हैं नहीं! कहीं इन फ्लैट्स को भी किसी फिल्म की शूटिंग का सेट न बना दें!