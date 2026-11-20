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मुंबई में 17 नवंबर को, ग्लैमर की दुनिया से एक बहुत ज़रूरी संदेश आया. अभिनेत्रियों निम्रत कौर, सयानी गुप्ता और डायना पेंटी ने ज़ोर देकर कहा है कि पर्यावरण की स्वच्छता हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और प्रदूषण से लड़ने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने होंगे. Earthshot Prize Awards Night के मौके पर, इन तीनों ने हम सबको ये याद दिलाया कि पर्यावरण को बचाने का काम सिर्फ सरकार या बड़ी-बड़ी संस्थाओं का नहीं, बल्कि हम सबका है, भाई!

निम्रत कौर ने तो एकदम साफ-साफ कहा कि गंदगी, हवा और पानी के प्रदूषण को कम करने के लिए हम सबको व्यक्तिगत स्तर पर पहल करनी होगी. निम्रत ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने की ज़रूरत पर भी खास ज़ोर दिया. यार, उनकी ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी. ये भावना भारत के अलग-अलग समुदायों में बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं से एकदम मेल खाती है, जहां शहरी नदियों का दम घुट रहा है और प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की समस्याएं हैं. ऐसे में निम्रत की बात कितनी सही लगती है, है ना?

सयानी गुप्ता ने तो Gen Z को अपना हीरो बता दिया! उन्होंने अपना विश्वास साझा करते हुए कहा कि Gen Z ही सबसे ज़्यादा पर्यावरण के प्रति जागरूक पीढ़ी है. सयानी ने ये भी कहा कि पिछली पीढ़ियों ने तो बस प्रकृति का शोषण ही किया है और अब हमें उसकी एक 'चुनौतीपूर्ण विरासत' मिली है. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि Gen Z बेहद सचेत और सतर्क हैं। प्रकृति के प्रति क्रूरता… उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।” सयानी ने जलवायु परिवर्तन के उन ठोस प्रभावों की ओर भी इशारा किया जो अभी से साफ दिख रहे हैं, जैसे मौसम का अप्रत्याशित पैटर्न, जो हमारे किसानों और शहरों में रहने वाले लोगों, सबको परेशान कर रहा है.

इन्हीं बातों को आगे बढ़ाया डायना पेंटी ने. उन्होंने भी व्यक्तिगत प्रयासों की शक्ति को रेखांकित किया. डायना ने समझाया, “हम हमेशा सोचते हैं कि जब जलवायु संरक्षण की बात आती है, तो हम इसे किसी और पर छोड़ देते हैं… लेकिन यह सच नहीं है। अगर हम घर से, अपने व्यक्तिगत तरीके से, छोटे-छोटे कदम उठाना शुरू करें…” उनका कहना था कि हम अक्सर सोचते हैं कि अरे, ये तो किसी और का काम है, लेकिन ये सोच गलत है. बड़े बदलाव की शुरुआत तो हमेशा छोटे-छोटे कदमों से ही होती है, और वो कदम हमें अपने घर से, अपने खुद के तरीके से ही उठाने होंगे.

कुल मिलाकर, इन तीनों अभिनेत्रियों की ये अपील हम सभी नागरिकों के लिए एक टाइमली रिमाइंडर है कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने पर्यावरण की रक्षा में एक्टिवली हिस्सा लेना चाहिए. इसकी शुरुआत सच में बहुत आसान, रोज़मर्रा के कामों से होती है. तो अब सवाल ये है, हम कब से शुरू कर रहे हैं अपना रोल प्ले करना? सिर्फ बातें या फिर एक्शन भी?